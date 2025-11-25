ETV Bharat / state

रांची में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्रिकेट खिलाड़ियों का आगमन शुरू

रांची में क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार पुलिस वाहन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों का रांची आगमन मंगलवार से शुरू हो जाएगा. ऐसे में एयरपोर्ट से होटल तक खिलाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विशेष तैयारी की गई है.

स्टार खिलाड़ियों का आगमन मंगलवार से

भारतीय टीम के कई खिलाड़ी मंगलवार को ही रांची पहुंच रहे हैं. जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी बुधवार को रांची पहुंचेंगे. वहीं बाकी पूरी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 27 नवंबर को रांची पहुंचेगी.

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के रांची आगमन को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं. रांची पुलिस के द्वारा एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसन ब्लू तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए ही गए हैं. साथ ही साथ खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से सुरक्षित होटल पहुंचने के लिए विशेष कारकेड का इंतजाम किया गया है.

जानकारी देते रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जगह-जगह की गई जवानों की तैनाती

इस संबंध में रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों के रांची आगमन को लेकर मंगलवार से ही ट्रैफिक रूट पर जवानों का डेप्लॉयमेंट कर दिया गया है. रांची एयरपोर्ट से होटल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सुगमता से पहुंचने के लिए ट्रैफिक जवानों को जगह-जगह पर तैनात किया गया है.