रांची में भारत-साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, क्रिकेट खिलाड़ियों का आगमन शुरू

रांची में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जवानों की तैनाती की गई है.

रांची में क्रिकेट मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैयार पुलिस वाहन. (फोटो-ईटीवी भारत)
रांचीः भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों का रांची आगमन मंगलवार से शुरू हो जाएगा. ऐसे में एयरपोर्ट से होटल तक खिलाड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विशेष तैयारी की गई है.

स्टार खिलाड़ियों का आगमन मंगलवार से

भारतीय टीम के कई खिलाड़ी मंगलवार को ही रांची पहुंच रहे हैं. जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे स्टार खिलाड़ी बुधवार को रांची पहुंचेंगे. वहीं बाकी पूरी भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 27 नवंबर को रांची पहुंचेगी.

अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के रांची आगमन को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं. रांची पुलिस के द्वारा एयरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसन ब्लू तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो किए ही गए हैं. साथ ही साथ खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से सुरक्षित होटल पहुंचने के लिए विशेष कारकेड का इंतजाम किया गया है.

जानकारी देते रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जगह-जगह की गई जवानों की तैनाती

इस संबंध में रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि खिलाड़ियों के रांची आगमन को लेकर मंगलवार से ही ट्रैफिक रूट पर जवानों का डेप्लॉयमेंट कर दिया गया है. रांची एयरपोर्ट से होटल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सुगमता से पहुंचने के लिए ट्रैफिक जवानों को जगह-जगह पर तैनात किया गया है.

प्रैक्टिस सेशन के लिए भी विशेष इंतजाम

भारत और दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 28 नवंबर और 29 नवंबर को स्टेडियम में पहुंचकर प्रैक्टिस सेशन में भी भाग लेगी. ऐसे में होटल से लेकर स्टेडियम तक क्रिकेट खिलाड़ियों को ले जाने के लिए भी ट्रैफिक रूट का निर्धारण कर दिया गया है. रूट पर एक दर्जन से ज्यादा ट्रैफिक के जवान तैनात रहेंगे. इसके अलावा सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तनाती की गई है.

कौन-कौन खिलाड़ी पहुंच रहे हैं पहले

आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे टेस्ट मैच की वजह से भारतीय टीम के अधिकांश खिलाड़ी 27 नवंबर को रांची पहुंचेंगे. जानकारी के अनुसार एक दिवसीय टीम में शामिल ऋतुराज गायकवाड, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षदीप सिंह मंगलवार को ही रांची पहुंच जाएंगे. जबकि रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को रांची पहुंचेंगे.

