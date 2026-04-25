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Good News: रणथंभौर नेशनल पार्क में नजर आए दो नन्हे मेहमान, वन्यजीव प्रेमियों में खुशी

वनाधिकारियों का कहना है कि गंधारिया वन क्षेत्र में बाघिन टी–133 का विचरण रहता है. ऐसे में इसी बाघिन के मां बनने की संभावना है.

Ranthambore National Park
रणथंभौर नेशनल पार्क (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 8:58 PM IST

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सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. इससे वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को गश्त के दौरान गंधारीया वन क्षेत्र में दो शावकों को देखे जाने की सूचना वन विभाग को मिली.

सूचना के बाद वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह के निर्देशन में शावकों की स्पष्ट पुष्टि करने के लिए वन क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाकर निगरानी बढ़ा दी गई. वनाधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में बाघिन टी–133 का विचरण रहता है. ऐसे में बाघिन टी–133 के मां बनने की संभावना मानी जा रही है.

पढ़ें: अच्छी खबर : रणथंभौर में बाघिन 2313 दो शावकों के साथ कैमरे में हुई ट्रैप

वन विभाग के डीएफओ मानस सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज रणथंभौर नेशनल पार्क के गंधारिया वन क्षेत्र में वनकर्मियों ने गश्त के दौरान दो शावकों को विचरण करते हुए देखा. जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं. वनकर्मियों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई. डीएफओ ने बताया कि फिलहाल शावकों की संख्या की स्पष्ट पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितने शावक हैं. डीएफओ ने बताया कि फिलहाल इस वन क्षेत्र में बाघिन टी–133 का विचरण रहता है. डीएफओ ने बताया कि वन विभाग द्वारा कैमरा ट्रैप से शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है. जिससे स्पष्ट रूप से शावकों की संख्या की जानकारी मिल सकेगी. वहीं वन विभाग शावकों और बाघिन की मॉनिटरिंग को लेकर अलर्ट मोड पर है.

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TIGERSS CUBS SPOTTED IN RANTHAMBORE
CUBS SEEN IN CAMERA TRAP
TIGRESS T133 MAY BECOME MOTHER
RANTHAMBORE NATIONAL PARK

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