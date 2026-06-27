कभी बाघ विहीन था सरिस्का, अब दूसरे टाइगर रिजर्व को आबाद करने को तैयार
यदि भारत सरकार कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करती है, तो निश्चित रूप से सरिस्का व रणथंभौर से वहां टाइगर भेजे जा सकते हैं.
Published : June 27, 2026 at 10:52 AM IST|
Updated : June 27, 2026 at 11:54 AM IST
अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व को कभी खुद बाघ विहीन का दंश झेलना पड़ा था, लेकिन वर्तमान में यहां बाघों की प्रजनन दर प्रदेश में सबसे अधिक होने से अब यही सरिस्का दूसरे टाइगर रिजर्व को बाघों से आबाद करने को तैयार है. यही कारण है कि यदि भारत सरकार राजस्थान के कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व की घोषणा करती है, तो वहां जंगल को आबाद करने के लिए सरिस्का व रणथंभौर से टाइगर भेजे जा सकते हैं. कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने के लिए एनटीसीए बैठक में चर्चा कर चुका है, इंतजार है तो केवल एनटीसीए के निर्णय का. यदि सरिस्का से कुंभलगढ़ बाघ भेजने का निर्णय होता है तो सरिस्का से पहला बाघ पुनर्वास होगा. अभी सरिस्का में बाघों की संख्या 56 है.
राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों एनटीसीए की मीटिंग हुई थी, जिसमें कुंभलगढ़ में टाइगर रिजर्व पर चर्चा हुई थी, हालांकि इस मीटिंग के मिनिटस अभी जारी नहीं हुए हैं. इस कारण कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर एनटीसीए के निर्णय का इंतजार है. उन्होंने बताया कि यदि भारत सरकार कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करती है, तो निश्चित रूप से सरिस्का व रणथंभौर से वहां टाइगर भेजे जा सकते हैं. कारण है कि इन दोनों टाइगर रिजर्व में तेज गति से बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. आने वाले समय में आवश्यकता हुई तो राजस्थान सरकार कुंभलगढ़ में भी सरिस्का व रणथंभौर से टाइगर वहां भेजेगी.
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सरिस्का में तेजी से बढ़ रहा बाघों का कुनबा : सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है. यह स्थिति तो तब है जब वर्ष 2005 में सरिस्का में बाघों का पूरी तरह सफाया हो गया था और सरकार को इसे बाघ विहीन घोषित करना पड़ा था. वर्ष 2007-08 में यहां रणथंभौर से बाघों का पुनर्वास कराया गया. इसके बाद सरिस्का ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यहां बाघों की प्रजनन दर अच्छी होने के कारण बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई. इसी का नतीजा है कि वर्तमान में सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 56 तक पहुंच गया है, जो कि सरिस्का के इतिहास में अब तक बाघों की सबसे ज्यादा संख्या है. सरिस्का अब दूसरे टाइगर रिजर्व को बाघ देने की स्थिति में आ गया है.
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सरिस्का में बाघों को कम पड़ने लगा जंगल : सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 56 हो गया है. इस कारण अब सरिस्का में बाघों को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए जंगल कम पड़ने लगा है. सरिस्का में बसे 29 गांवों का विस्थापन पूरी तरह नहीं हो पाने से बाघों को जंगल कम पड़ने लगा है, जबकि सरिस्का में नए बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इस कारण पिछले कुछ महीनों में सरिस्का के बाघों के बाहर निकलने की आशंका भी बढ़ी है. पूर्व में कुछ बाघ सरिस्का से बाहर निकलकर हरियाणा राज्य व कुछ दौसा जिले की सीमा तक पहुंच चुके हैं. हालांकि, सरिस्का प्रशासन सरिस्का में बसे गांवों के विस्थापन के लिए ग्रामीणों को समझाइश कर उन्हें दूसरे स्थानों पर भेजने की सहमति बनाने के प्रयास में जुटा है. वहीं, सरिस्का से 5 गांवों का पूरी तरह विस्थापन कराया जा चुका है और कुछ अन्य गांवों के कई परिवारों को भी दूसरी जगह भेजा गया है.
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सरिस्का से अब बाघ पुनर्वास संभव : सरिस्का टाइगर फाउंडेशन के डायरेक्टर दिनेश दुर्रानी ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व अब यहां से बाघों के पुनर्वास की स्थिति में आ गया है. यदि कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और वहां सरिस्का से बाघ भेजने की जरूरत हुई तो यह सरिस्का से पहला बाघ पुनर्वास होगा. अभी तक सरिस्का से किसी बाघ का अन्य किसी टाइगर रिजर्व में पुनर्वास नहीं कराया गया है. केवल एक बाघ को जयपुर के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया था. यह बाघ बार-बार सरिस्का से निकल कर हरियाणा राज्य में पहुंच रहा था. इस कारण उसे सरिस्का में रखने के बजाय रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया गया. हालांकि, वहां इस बाघ की टेरिटोरियल फाइट में मौत हो गई थी. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सरिस्का में बाघों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.