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सरिस्का में चैलेंज बनने वाले टाइगर्स दूसरे रिजर्व में होंगे शिफ्ट, प्रशासन कर रहा चिह्नित

अलवर : बाघों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी के चलते सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के जंगल से बाहर निकलने का खतरा बढ़ रहा है. यही कारण है कि सरिस्का में आगामी समय में चैलेंज बनने वाले बाघों को चिह्नित कर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में भेजने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा जा रहा है. पूर्व में सरिस्का से बाहर निकल हरियाणा पहुंचे एक बाघ को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया था. हालांकि, बाद में टेरिटोरियल फाइट में उसकी वहां मौत हो गई. सरिस्का में बसे गांवों का पूरी तरह विस्थापन नहीं हो पाने और कुनबा लगातार बढ़ने से बाघों के जंगल से बाहर निकलने का खतरा बढ़ गया है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस कारण सरिस्का में बाघों के बाहर निकलने का चैलेंज भी बढ़ रहा है. आगामी समय में सरिस्का के लिए चैलेंज बनने वाले बाघों को चिह्नित कर प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया है. पूर्व में सरिस्का से बाहर निकल हरियाणा पहुंचे बाघ एसटी 2303 को रेस्क्यू कर प्रदेश के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भेजा गया था.

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बाघों को चिह्नित कर शिफ्टिंग की योजना : उन्होंने बताया कि सरिस्का में बसे गांवों का विस्थापन अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है. एक गांव सुकोला को पिछले दिनों खाली कराया गया है और वहां केवल एक परिवार बचा है, जिसे बारिश खत्म होने के बाद शिफ्ट किया जाएगा. गावों का पूरी तरह विस्थापन नहीं हो पाने और बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने से आगामी समय में सरिस्का में बाघों के बाहर निकलने का चैलेंज बढ़ने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखकर बाघों को चिह्नित कर शिफ्टिंग की योजना है.

जंगल का क्षेत्र बढ़ाना भी बड़ी चुनौती : सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास पहले बड़ा वन क्षेत्र और उससे जुड़ी खाली जमीन उपलब्ध थी, लेकिन अब सरिस्का के आसपास वन क्षेत्र व खाली जमीन की उपलब्धता में कमी आई है. ऐसे में बाघों की संख्या बढ़ने पर उनके विचरण के लिए वन क्षेत्र में कमी हो सकती है. इस कारण संख्या बढ़ने पर सरिस्का से बाघों के बाहर निकलने से पूरी तरह रोक पाना बड़ी चुनौती है. अभी सरिस्का में 56 बाघ हैं. इनमें 11 बाघ, 17 बाघिन व 28 शावक हैं.

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नए बफर क्षेत्र की आवश्यकता : इसी आशंका को देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के नए बफर क्षेत्र बनाने की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है. सरिस्का प्रशासन ने नए बफर क्षेत्र बनाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है. उन्होंने कहा कि यदि सरिस्का के बफर क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो टाइगर की संख्या बढ़ने पर उन्हें अतिरिक्त वन क्षेत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा. इससे बाघों का विचरण आसानी से हो सकेगा. आने वाले समय में टाइगरों की संख्या और बढ़ने पर उनके सरिस्का से बाहर निकलने के व्यवहार की पहचान कराई जाएगी.