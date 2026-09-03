सरिस्का में चैलेंज बनने वाले टाइगर्स दूसरे रिजर्व में होंगे शिफ्ट, प्रशासन कर रहा चिह्नित
सरिस्का में बसे गांवों का पूरी तरह विस्थापन नहीं हो पाने और कुनबा बढ़ने से बाघों के जंगल से बाहर निकलने का खतरा बढ़ा है.
Published : September 3, 2026 at 10:20 AM IST
अलवर : बाघों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी के चलते सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के जंगल से बाहर निकलने का खतरा बढ़ रहा है. यही कारण है कि सरिस्का में आगामी समय में चैलेंज बनने वाले बाघों को चिह्नित कर प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में भेजने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा जा रहा है. पूर्व में सरिस्का से बाहर निकल हरियाणा पहुंचे एक बाघ को रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेजा गया था. हालांकि, बाद में टेरिटोरियल फाइट में उसकी वहां मौत हो गई. सरिस्का में बसे गांवों का पूरी तरह विस्थापन नहीं हो पाने और कुनबा लगातार बढ़ने से बाघों के जंगल से बाहर निकलने का खतरा बढ़ गया है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ एवं फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस कारण सरिस्का में बाघों के बाहर निकलने का चैलेंज भी बढ़ रहा है. आगामी समय में सरिस्का के लिए चैलेंज बनने वाले बाघों को चिह्नित कर प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया है. पूर्व में सरिस्का से बाहर निकल हरियाणा पहुंचे बाघ एसटी 2303 को रेस्क्यू कर प्रदेश के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में भेजा गया था.
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बाघों को चिह्नित कर शिफ्टिंग की योजना : उन्होंने बताया कि सरिस्का में बसे गांवों का विस्थापन अभी पूरी तरह नहीं हो पाया है. एक गांव सुकोला को पिछले दिनों खाली कराया गया है और वहां केवल एक परिवार बचा है, जिसे बारिश खत्म होने के बाद शिफ्ट किया जाएगा. गावों का पूरी तरह विस्थापन नहीं हो पाने और बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने से आगामी समय में सरिस्का में बाघों के बाहर निकलने का चैलेंज बढ़ने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखकर बाघों को चिह्नित कर शिफ्टिंग की योजना है.
जंगल का क्षेत्र बढ़ाना भी बड़ी चुनौती : सीसीएफ कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास पहले बड़ा वन क्षेत्र और उससे जुड़ी खाली जमीन उपलब्ध थी, लेकिन अब सरिस्का के आसपास वन क्षेत्र व खाली जमीन की उपलब्धता में कमी आई है. ऐसे में बाघों की संख्या बढ़ने पर उनके विचरण के लिए वन क्षेत्र में कमी हो सकती है. इस कारण संख्या बढ़ने पर सरिस्का से बाघों के बाहर निकलने से पूरी तरह रोक पाना बड़ी चुनौती है. अभी सरिस्का में 56 बाघ हैं. इनमें 11 बाघ, 17 बाघिन व 28 शावक हैं.
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नए बफर क्षेत्र की आवश्यकता : इसी आशंका को देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के नए बफर क्षेत्र बनाने की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है. सरिस्का प्रशासन ने नए बफर क्षेत्र बनाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है. उन्होंने कहा कि यदि सरिस्का के बफर क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो टाइगर की संख्या बढ़ने पर उन्हें अतिरिक्त वन क्षेत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा. इससे बाघों का विचरण आसानी से हो सकेगा. आने वाले समय में टाइगरों की संख्या और बढ़ने पर उनके सरिस्का से बाहर निकलने के व्यवहार की पहचान कराई जाएगी.
सरिस्का से निकल पहले भी हरियाणा तक पहुंच चुका टाइगर : सीसीएफ कटियार ने बताया कि करीब दो साल पहले सरिस्का का टाइगर एसटी 2303 हरियाणा के रेवाड़ी जिले तक पहुंच गया था. हालांकि, उस समय टाइगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में रिलोकेट किया गया था. इसके अलावा सरिस्का से बाघ बाहर निकल कर रैणी, करणपुरा सहित अन्य बाहरी क्षेत्रों तक पहुंच चुके हैं.
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आबादी क्षेत्र में पहुंचने का खतरा भी कम होगा : उन्होंने कहा कि अभी सरिस्का से टाइगरों के बाहर निकलने की समस्या ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तेजी से सरिस्का में बाघ बढ़ रहे हैं और वहां युवा बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में बाघों के जंगल से बाहर निकलने का चैलेंज बढ़ने की आशंका है. इससे टाइगर के आबादी क्षेत्र में पहुंचने के बाद पैदा होने वाले तनाव और रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति को भी कम कर पाना संभव हो सकेगा.
बेहतर संरक्षण से सरिस्का में बढ़े बाघ : सरिस्का में बाघों का बेहतर संरक्षण ही उनकी तेजी से संख्या बढ़ने का कारण है. बाघों की संख्या बढ़ने से उनकी सुरक्षित मॉनिटरिंग और पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराना भी जरूरी है. युवा बाघों की संख्या बढ़ने पर नए टेरिटरी की तलाश में कई बार टाइगर अपने मूल क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं. इससे कई बार मानव व वन्यजीवों के बीच संघर्ष की आशंका भी बढ़ जाती है. ऐसे में सरिस्का टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र विस्तार कर इस चुनौती से निपटा जा सकता है.
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अन्य टाइगर रिजर्व की मांग भी पूरी हो सकेगी : उन्होंने बताया कि राजस्थान में रामगढ़ विषधारी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अलावा करौली-धौलपुर क्षेत्र में भी टाइगर रिजर्व विकसित किए गए हैं. आने वाले समय में नए टाइगर रिजर्वों में बाघों की शिफ्टिंग की जरूरत होगी. यही कारण है कि बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर सरिस्का प्रशासन प्रदेश के नए टाइगर रिजर्व में मांग के अनुसार टाइगरों की शिफ्टिंग कराने की योजना पर भी काम कर रहा है.
एक समय बाघ विहीन, अब दूसरों को आबाद करने को तैयार : वर्ष 2005 के दौर में एक समय ऐसा आया जब सरिस्का टाइगर रिजर्व एक-एक बाघ को तरस गया था. उस समय बाघों का पूरी तरह शिकार होने पर सरिस्का को बाघ विहीन घोषित करना पड़ा था. बाद में वर्ष 2007-08 में देश के पहले बाघ पुनर्वास के रूप में रणथंभौर से टाइगरों की सरिस्का में शिफ्टिंग कराई गई. इसके बाद सरिस्का ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेहतर संरक्षण के बल पर वह बाघों से न केवल आबाद हुआ, बल्कि अब दूसरे टाइगर रिजर्व को भी आबाद करने की स्थिति में आ गया है.