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मध्य प्रदेश में टाइगर्स का नया ठिकाना शहडोल? 35 टाइगर्स जंगल में कर रहे चिल, नहीं जाएंगे वापस

शहडोल के जंगलों में लगातार बढ़ रही बाघों की तादाद ( Etv Bharat Graphics )

शहडोल : शहडोल के उत्तर वन मंडल में इन दिनों टाइगर समेत कई वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ सालों से बाघों को ये इलाका इतना भा गया है कि करीब 30-35 बाघों ने यहीं अपने डेरा डाल लिया है और वापस लौटने तैयार नहीं हैं. केवल बाघ ही नहीं, यहां बांधवगढ़ के दर्जनों हाथियों का झुंड भी अपने बसेरा बना चुका है. ऐसे में सवाल ये है कि आखिर शहडोल के जंगलों में ऐसा क्या है जो टाइगर समेत कई वन्य प्राणियों का ये गढ़ बनता जा रहा है? आइए जानते हैं.

शहडोल बना बाघओं और हाथियों का नया ठिकाना (Etv Bharat Graphics) शहडोल के जंगलों में 30-35 बाघों का मूवमेंट उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं, '' उत्तर वन मंडल में 98 बीट हैं, जिसमें अलग-अलग वन्य प्राणियों का मूवमेंट देखने मिलता है. खास बात ये है कि 50% से ज्यादा एरिया में यहां बाघों का मूवमेंट है, जहां तक बाघों की संख्या की बात है तो 30 से 35 बाघ ऐसे हैं, जो मोस्टली इसी क्षेत्र में निवास करते हैं. इनका मूवमेंट इधर-उधर नहीं है, मतलब इन्होंने यहां अपनी-अपनी टेरिटरी बना रखी है, और इन बाघों की निगरानी भी वन विभाग के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं. इतना ही नहीं कई बाघ तो ऐसे भी हैं कि जिनका मूवमेंट यहां के जंगलों में लगातार बना ही रहता है, मलतब एक जंगल से दूसरे जंगल आना-जाना लगा ही रहता है.''