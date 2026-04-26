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सरिस्का में बाघ-बाघिन का अनुपात सही नहीं, दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजे जा सकते हैं टाइगर!

अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहां अभी बाघ-बाघिनों के बीच अनुपात सही नहीं हो पाया है. बढ़ती संख्या के कारण अब टाइगरों के लिए सरिस्का में जंगल कम पड़ने लगा है. यही कारण है अब सरिस्का से दूसरे टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्वास कराने की चर्चा सुनाई पड़ने लगी है. सरिस्का में अभी बाघों की संख्या 52 तक पहुंच चुकी है, जिससे नए बाघों को टेरिटरी बनाने के लिए खाली जंगल की जरूरत होने लगी है. हालांकि, क्षेत्रफल की दृष्टि से सरिस्का पार्क तो बड़ा है, लेकिन यहां कोर एरिया में बसे गांवों का विस्थापन नहीं हो पाने बाघों के लिए जगह कम पड़ने लगी है. यदि सरिस्का में बसे गांवों की विस्थापन प्र​क्रिया में तेजी लाई जाए तो अभी सरिस्का से बाघों को दूसरे टाइगर ​रिजर्व में पुनर्वास कराने की नौबत ही नहीं आए.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 1213 वर्ग किलोमीटर है और यहां अभी टाइगरों की संख्या 52 तक पहुंच चुकी है. सरिस्का में जिस गति से बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए आगामी समय में यहां टाइगरों के लिए जंगल कम पड़ने की आशंका बढ़ रही है. सरिस्का टाइगर रिजर्व की सबसे बड़ी चुनौती यहां बसे गांवों का विस्थापन कराना है. सरिस्का के कोर एरिया में 29 गांव बसे हैं. इनमें अब तक 5 गांवों का पूरी तरह विस्थापन कराया जा चुका है, जबकि दो गांवों का विस्थापन प्रक्रियाधीन है. सरिस्का से गांवोंं के विस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ग्रामीणों को समझाइश कर उन्हें विस्थापन के लिए सहमत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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बाघों के लिए जगह नहीं पड़ेगी कम : उन्होंने बताया कि सरिस्का के कोर एरिया में बसे गांवों का विस्थापन होने पर बाघों के लिए जगह की कमी नहीं रहेगी. अभी सरिस्का के ज्यादातर कोर एरिया में अभी गांव बसे होने से वहां बाघों को टेरिटरी बनाने की जगह नहीं है, लेकिन गांवों के विस्थापन के बाद पूरा कोर एरिया टाइगरों के लिए उपलब्ध रहेगा. गांवों के विस्थापन से बाघों के सरिस्का के जंगल से बाहर निकलने की समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा. उन्होंने बताया कि जैसे ही कोर एरिया से गांवों का विस्थापन होगा तो टाइगर वहां अपना रहवास बनाएंगे और ब्रीडिंग कर बाघों के कुनबे को और बढ़ा सकेंगे.