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Explainer: खतरे में बाघ! हर दहाड़ के पीछे छिपी है एक साजिश, क्या बच पाएंगे छत्तीसगढ़ के बाघ?

बाघों की संख्या बढ़ने के दावों के बीच शिकार की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता, विस से जंगल तक गूंजा बाघों की सुरक्षा का सवाल.

TIGERS IN CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ के बाघ (Indravati Tiger Reserve)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 7:16 AM IST

14 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में घने जंगल हैं, समृद्ध जैव विविधता है. यहां इंद्रावती, अचानकमार, उदंती-सीतानदी और गुरु घासीदास-तमोर पिंगला जैसे टाइगर रिजर्व हैं. छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व नेटवर्क वाले राज्यों में गिना जाता है, लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है. बीते कुछ महीनों में इंद्रावती टाइगर रिजर्व और बस्तर संभाग से बाघों के शिकार, खाल बरामद होने और वन्यजीव तस्करों की सक्रियता की खबरों ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बाघों की संख्या बढ़ने का दावा

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में 15 जुलाई को सदन में बताया कि वर्ष 2022 की बाघ गणना में प्रदेश में लगभग 17 बाघ दर्ज किए गए थे, लेकिन अब कैमरा ट्रैप और वैज्ञानिक निगरानी के आधार पर यह संख्या करीब 35 तक पहुंच चुकी है. अंतिम वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद यह संख्या 35 से बढ़कर 40 तक भी पहुंच सकती है.

TIGERS IN CHHATTISGARH
छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

विपक्ष ने कहा,'सिर्फ आंकड़ों से नहीं,सुरक्षा से तय होगी सफलता'

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि जिन बाघों की गणना अब दिखाई जा रही है, उनमें कई की गणना लगभग 21 महीने बाद हुई है. सरकार पुराने और नए आंकड़ों को जोड़कर उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि वास्तविक तस्वीर अलग हो सकती है. डॉ. महंत ने यह भी कहा कि यदि जंगलों में वास्तव में बाघों की संख्या बढ़ रही है तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए.

क्या बाघों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त है वन अमला?

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बताया कि वन विभाग में रिक्त पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है. वनरक्षक (Forest Guard) के 1,485 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जबकि वनपाल (Forester) के 79 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी की जा रही है.

इंद्रावती टाइगर रिजर्व का मुद्दा भी उठा

बीजापुर कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में इंद्रावती टाइगर रिजर्व का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में बाघों की मौजूदगी है, वहां लगातार गश्त बढ़ाई जानी चाहिए और शिकारी गिरोहों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.

मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष गश्त कर रही है. लेकिन सुरक्षा कारणों से यह नहीं बताया जा सकता कि किस इलाके में कितने बाघ हैं और किस स्थान पर किस प्रकार की निगरानी की जा रही है.

क्या केवल बाघ की संख्या बढ़ना ही पर्याप्त है?

छत्तीसगढ़ विधानसभा में चली चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही रहा कि सरकार और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत थे कि छत्तीसगढ़ में बाघों का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन मतभेद इस बात को लेकर था कि क्या केवल संख्या बढ़ने के दावे पर्याप्त हैं, या फिर उन बाघों की सुरक्षा और शिकार रोकने के लिए भी उतनी ही मजबूत व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए.

बाघ बढ़े हैं, लेकिन यह पूरी सफलता नहीं: नितिन सिंघवी

वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के जंगलों में बाघों की मौजूदगी बढ़ी है, लेकिन इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण केवल राज्य सरकार के संरक्षण प्रयास नहीं हैं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के टाइगर रिजर्व से होने वाला प्राकृतिक माइग्रेशन भी है.

नितिन सिंघवी ने बताया कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के कई टाइगर लैंडस्केप में बाघों की संख्या बढ़ने के बाद युवा बाघ नए इलाकों की तलाश में निकलते हैं. प्राकृतिक कॉरिडोर के माध्यम से कई बाघ छत्तीसगढ़ के जंगलों तक पहुंचे हैं.

नितिन संघवी के मुताबिक इंद्रावती, उदंती-सीतानदी और गुरु घासीदास जैसे जंगल आज माइग्रेट करने वाले बाघों के लिए नया आवास बन रहे हैं. यानी प्रदेश में संख्या बढ़ना एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसे केवल सरकारी उपलब्धि मान लेना पूरी तस्वीर नहीं होगी.

इंद्रावती में लगातार शिकार ने बढ़ाई चिंता

नितिन सिंघवी के मुताबिक सबसे अधिक चिंता का विषय इंद्रावती टाइगर रिजर्व और बीजापुर के जंगल हैं. उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह लगातार बाघों के शिकार और उनकी खाल बरामद होने की घटनाएं सामने आई हैं, उसने पूरे संरक्षण तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नितिन सिंघवी के मुताबिक पिछले लगभग तीन महीनों के भीतर चार बाघों की खाल बरामद हो चुकी हैं, जबकि अलग-अलग स्तर पर सात, आठ और यहां तक की दस बाघों के मारे जाने की चर्चाएं भी सामने आई हैं. हालांकि इन सभी दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केवल चार खालों का बरामद होना ही यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जंगलों में शिकारी गिरोह सक्रिय हैं.

नितिन सिंघवी कहते हैं कि यदि चार खालें बरामद हुई हैं तो यह मान लेना चाहिए कि शिकार की घटनाएं केवल उन्हीं तक सीमित नहीं होंगी, जिनकी जानकारी सामने आई है. वन्यजीव अपराधों में अक्सर वास्तविक नुकसान सामने आए मामलों से कहीं अधिक होता है.

नक्सल प्रभाव कम,लेकिन नया संकट आया सामने

नितिन सिंघवी का मानना है कि लंबे समय तक नक्सल प्रभावित रहने वाले बस्तर के कई इलाके अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. लेकिन इस बदलाव के साथ एक नई चुनौती भी सामने आई है. जिन क्षेत्रों में पहले सुरक्षा कारणों से लोगों की आवाजाही सीमित थी, वहां अब बाहरी लोगों का प्रवेश बढ़ा है. यदि इन क्षेत्रों में वन विभाग और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी समान गति से मजबूत नहीं होगी, तो शिकारी गिरोह इसका फायदा उठा सकते हैं. यही वजह है कि इंद्रावती और बीजापुर के जंगल आज संरक्षण की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में गिने जा रहे हैं.

क्या अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोह हैं सक्रिय?

नितिन सिंघवी इस पूरे मामले को केवल स्थानीय शिकार का मामला नहीं मानते. उनका कहना है कि कई घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि इसके पीछे संगठित अंतरराज्यीय नेटवर्क काम कर रहा है. उनके अनुसार ऐसी जानकारियां भी सामने आई हैं कि दूसरे राज्यों के शिकारी गिरोह इस नेटवर्क में शामिल हैं.

कुछ मामलों में स्थानीय स्तर पर सहयोग मिलने की भी चर्चा रही है. हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है, लेकिन घटनाओं का पैटर्न यह बताता है कि वन्यजीव अपराध अब संगठित अपराध का रूप ले चुके हैं. हाल ही में बीजापुर क्षेत्र में पैंगोलिन शेल्स के साथ पकड़े गए अंतरराष्ट्रीय गिरोह का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि यदि वन्यजीव तस्करी का नेटवर्क कई राज्यों और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक फैला है, तो इसकी जांच भी उसी स्तर पर होनी चाहिए.

सीबीआई जांच की मांग

नितिन सिंघवी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि यदि शिकारी महाराष्ट्र, तेलंगाना या दूसरे राज्यों से जुड़े हैं, तो केवल छत्तीसगढ़ पुलिस या वन विभाग की जांच पर्याप्त नहीं होगी. दूसरे राज्यों में जाकर कार्रवाई करने, वित्तीय लेन-देन का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है. वे कहते हैं कि यदि जांच केवल स्थानीय स्तर तक सीमित रही तो बड़े गिरोह कानून की पकड़ से बाहर रह जाएंगे.

क्या वन विभाग की निगरानी पर्याप्त है?

वन विभाग लगातार दावा करता है कि कैमरा ट्रैप, विशेष गश्त, ड्रोन और आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है. लेकिन नितिन सिंघवी का मानना है कि यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में समान रूप से प्रभावी दिखाई नहीं देती. वे बताते हैं कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर नजर आती है. वहां नियमित गश्त और निगरानी का असर दिखाई देता है, लेकिन इंद्रावती और दक्षिण बस्तर के कई हिस्सों में अब भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है.

नितिन सिंघवी का कहना है कि यदि वन विभाग भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक रणनीति नहीं बनाएगा, तो बाघों की बढ़ती संख्या को सुरक्षित रखना कठिन होगा.

बाघों का सबसे बड़ा दुश्मन,'अवैध अंतरराष्ट्रीय बाजार'

बाघों का शिकार केवल मनोरंजन या स्थानीय अपराध नहीं है. इसके पीछे करोड़ों रुपये का अंतरराष्ट्रीय अवैध कारोबार छिपा हुआ है. विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ का लगभग हर अंग तस्करों के लिए कीमती होता है. सबसे अधिक मांग उसकी खाल की होती है, जिसका उपयोग अवैध सजावटी बाजार में किया जाता है.

बाघ की हड्डियों की तस्करी पारंपरिक चिकित्सा के नाम पर की जाती है. वहीं नाखून, मूंछ, दांत और पूंछ का इस्तेमाल अंधविश्वास और तांत्रिक गतिविधियों में होने की बातें लंबे समय से सामने आती रही हैं. नितिन सिंघवी का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय काले बाजार में एक बाघ की कीमत डेढ़ करोड़ से दो करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है. यही भारी मुनाफा संगठित शिकारी गिरोहों को लगातार जंगलों की ओर खींचता है.

क्या केवल बाघ बचाना है काफी ?

विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ संरक्षण का मतलब केवल बाघों की सुरक्षा नहीं है. यदि जंगल सुरक्षित रहेंगे, शिकार प्रजातियां मौजूद रहेंगी और प्राकृतिक कॉरिडोर संरक्षित होंगे, तभी बाघ भी सुरक्षित रहेंगे. बस्तर और इंद्रावती जैसे क्षेत्रों में संरक्षण की चुनौती केवल वन विभाग की नहीं है. इसमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी, खुफिया तंत्र, आधुनिक निगरानी तकनीक और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय भी उतना ही जरूरी है.

बाघ बचेंगे,तभी बचेगा जंगल और तभी बचेगा पर्यावरण का संतुलन

बाघ केवल एक वन्यजीव नहीं है. वह पूरे जंगल के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संकेतक माना जाता है. जिस जंगल में बाघ सुरक्षित होता है, वहां शिकार प्रजातियां भी संतुलित रहती हैं, जैव विविधता भी समृद्ध होती है और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ माना जाता है. इसलिए विशेषज्ञ बाघ को केवल "राष्ट्रीय पशु" नहीं, बल्कि जंगल का प्राकृतिक संरक्षक भी मानते हैं. इसी सोच के साथ हर वर्ष 29 जुलाई को पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाती है.

साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित ग्लोबल टाइगर समिट के बाद यह निर्णय लिया गया था कि दुनिया में तेजी से घट रही बाघों की संख्या को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर संरक्षण अभियान चलाया जाएगा. तब से यह दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि संरक्षण की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर बन गया है. लेकिन छत्तीसगढ़ में इस वर्ष का बाघ दिवस ऐसे समय पर आ रहा है, जब उपलब्धियों और चुनौतियों की दो तस्वीरें एक साथ दिखाई दे रही हैं.

सरकार के दावे,'संरक्षण के लिए कई स्तरों पर काम'

छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि बाघ संरक्षण को लेकर कई स्तरों पर लगातार काम किया जा रहा है. कैमरा ट्रैप तकनीक से निगरानी बढ़ाई गई है. संवेदनशील इलाकों में वन अमले की गश्त तेज की गई है. टाइगर फाउंडेशन के माध्यम से संरक्षण गतिविधियों को संस्थागत रूप दिया जा रहा है. स्थानीय समुदायों को भी वन संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

वन विभाग का दावा है कि वैज्ञानिक मॉनिटरिंग, आधुनिक तकनीक और नियमित पेट्रोलिंग का ही परिणाम है कि प्रदेश में बाघों की मौजूदगी बढ़ती दिखाई दे रही है. सरकार का यह भी कहना है कि अंतिम वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद संख्या और स्पष्ट होगी तथा संरक्षण की रणनीति उसी आधार पर और मजबूत की जाएगी.

विशेषज्ञों की चिंता भी है उतनी ही बड़ी

वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षण केवल कैमरा ट्रैप लगाने या संख्या गिनने तक सीमित नहीं होना चाहिए. असली चुनौती उन इलाकों में है, जहां शिकारी गिरोह सक्रिय हैं. इंद्रावती, बीजापुर, कांकेर और दक्षिण बस्तर के कई हिस्से आज भी संरक्षण की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अंतरराज्यीय वन्यजीव अपराध नेटवर्क पर समय रहते कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो बाघों की बढ़ती संख्या का लाभ लंबे समय तक नहीं मिल पाएगा. उनका कहना है कि बाघों की सुरक्षा केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है. इसमें पुलिस, खुफिया एजेंसियों, स्थानीय समुदायों, न्यायिक व्यवस्था और पड़ोसी राज्यों के बीच मजबूत समन्वय की भी आवश्यकता है.

क्या शिकार पर लगेगी पूरी तरह रोक?

आज छत्तीसगढ़ के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जंगलों में सक्रिय शिकारी गिरोहों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकेगा? यदि बाघों की संख्या वास्तव में बढ़ रही है तो उनके लिए सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन, निर्बाध कॉरिडोर और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक होगी. अन्यथा बाघों का बढ़ता दबाव उन्हें नए इलाकों में ले जाएगा और वहीं शिकारी गिरोह उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं.

विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले कुछ वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए निर्णायक होंगे. यदि संरक्षण और सुरक्षा दोनों साथ-साथ चले, तो राज्य देश के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर लैंडस्केप में अपनी अलग पहचान बना सकता है.

दहाड़ के पीछे भी छिपा है एक खामोश संघर्ष

जंगल का राजा आज भी दहाड़ रहा है, लेकिन उसकी हर दहाड़ के पीछे एक खामोश संघर्ष भी छिपा है. एक तरफ जंगल उसे नया घर दे रहे हैं, दूसरी तरफ शिकारी उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश में हैं. तीन स्पष्ट तथ्य सामने आते हैं.

पहला छत्तीसगढ़ में बाघों की मौजूदगी बढ़ने के संकेत सकारात्मक हैं.

दूसरा: इंद्रावती और दक्षिण बस्तर में शिकार की घटनाएं संरक्षण व्यवस्था की कमजोर कड़ियों की ओर इशारा करती हैं.

तीसरा: केवल सरकारी दावे या विपक्ष के आरोप पर्याप्त नहीं हैं; असली कसौटी यह होगी कि आने वाले वर्षों में क्या राज्य बाघों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाता है.

छत्तीसगढ़ में बाघों की स्थिति

साल 2022 के आकलन के अनुसार प्रदेश में 17 बाघ थे, जिनकी संख्या अब 35 तक पहुंच गई है. अंतिम रिपोर्ट में संख्या और बढ़ने की संभावना जताई गई है. शिकार, अवैध तस्करी, आवासीय दबाव, अंतरराज्यीय गिरोह बाघों के लिए मुख्य खतरा है.

छत्तीसगढ़ में बाघों के लिए चिंता के कारण

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में शिकार की घटनाओं पर सवाल उठते रहे हैं. पिछले लगभग तीन महीनों में 4 बाघों की खाल बरामद हुई है. अलग-अलग दावों में 7 से 10 बाघों की मौत की चर्चा भी है. बीजापुर में वन्यजीव तस्करी से जुड़े गिरोह की गिरफ्तारी की गई.

छत्तीसगढ़ में बाघों के लिए सरकार के प्रयास

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छत्तीसगढ़ में बाघ और उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास (ETV Bharat Chhattisgarh)

बाघों को बचाने विशेषज्ञों की मांग

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार के मामले सामने आने के बाद विशेषज्ञों ने निगरानी मजबूत करने की मांग की है. अंतरराज्यीय नेटवर्क की गहन जांच के साथ ही वन्यजीव अपराधों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी पशु प्रेमी करते आए है.

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छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व

इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानकमार टाइगर रिजर्व, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास-तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व

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