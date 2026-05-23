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सरिस्का में टाइगर को शिकारियों से ज्यादा श्वानों से खतरा, बाघों तक पहुंच सकता है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस

जंगल में बने वाटर होल्स से श्वानों को दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं. श्वान भी इन्हीं वाटर होल्स पर पानी पीते हैं.

Tigers faces Viral Disease
टाइगर को शिकारियों से ज्यादा श्वानों से खतरा (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 7:15 PM IST

4 Min Read
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अलवर: जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है. ऐसे में आमजन ही नहीं, श्वान भी तेज गर्मी के असर से अछूते नहीं हैं. गर्मी के चलते लावारिस घूमने वाले श्वान कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से ग्रसित हो रहे हैं. यह घातक वायरस सरिस्का में बाघों तक न पहुंच जाए, इसलिए सरिस्का प्रशासन अलर्ट पर है. प्रशासन सरिस्का और आसपास बसे गांवों में लावारिस घूमने वाले श्वानों के टीकाकरण (वैक्सीनेशन) की तैयारी में जुटा है. सरिस्का क्षेत्र में 29 से अधिक गांव बसे हैं और यहां बड़ी संख्या में लावारिस श्वान घूमते हैं. सरिस्का में अभी बाघों का कुनबा 52 है, और श्वानों के जरिए इन पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है. इस कारण सरिस्का प्रशासन श्वानों के टीकाकरण के साथ-साथ वाटर होल्स से श्वानों को दूर रखने और उनकी मॉनिटरिंग में जुटा है.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस श्वानों से फैलता है, जिसे देखते हुए सरिस्का प्रशासन अलर्ट पर है. इस संबंध में सरिस्का के अधिकारियों, वनकर्मियों और पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों के साथ विचार-विमर्श किया गया है. सरिस्का के जंगल में लावारिस विचरण करने वाले श्वानों का टीकाकरण कराने का निर्णय लिया गया है. सीसीएफ ने बताया कि बाघ की टेरिटरी तथा सरिस्का और आसपास बसे गांवों में घूमने वाले श्वानों की पहचान कर उनका टीकाकरण किया जाएगा. इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. जंगल में बने वाटर होल्स से श्वानों को दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं वाटर होल्स पर बाघ पानी पीते हैं. श्वानों के भी इन्हीं वाटर होल्स पर पानी पीने से वायरस पानी के माध्यम से बाघों तक पहुंच सकता है. प्रशासन को जल्द ही वैक्सीन की किट मिल जाएगी, जिसके बाद टीकाकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: सरिस्का में बाघ-बाघिन का अनुपात सही नहीं, दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजे जा सकते हैं टाइगर!

यह है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस: अलवर पशु चिकित्सालय के उपनिदेशक डॉ. सरजीत सिंह ने बताया कि श्वानों में फैलने वाला यह वायरल रोग है. इसके लक्षणों में शारीरिक कमजोरी, बुखार, अचानक उल्टी, दर्द और नाक से गाढ़ा स्राव आना प्रमुख है. इसके अलावा खांसी के लक्षण भी दिखते हैं. वायरस की चपेट में आने से श्वान का वजन घट जाता है. समय पर उपचार न मिलने पर यह वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है और डिहाइड्रेशन से श्वान की मृत्यु भी हो सकती है. यह संक्रामक बीमारी संक्रमित श्वान की लार और स्राव से दूसरे श्वान में फैलती है.

Tigers faces Viral Disease
ऐसे फैलता है वायरस. (ETV Bharat gfx)

बाघों में भी श्वानों से फैल सकता है वायरस: डॉ. सरजीत सिंह ने बताया कि यह वायरस श्वानों से सरिस्का के टाइगर व पैंथर आदि वन्यजीवों तक आसानी से फैल सकता है. पूर्व में देश के कई टाइगर रिजर्व में यह वायरस श्वानों के जरिए बाघों तक पहुंच चुका है. सरिस्का टाइगर रिजर्व का क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहां अनेक गांव बसे हैं, जहां बड़ी संख्या में लावारिस श्वान घूमते हैं. बड़े भूभाग में विचरण करने वाले बाघों, पैंथरों व अन्य वन्यजीवों का टीकाकरण संभव नहीं है, लेकिन वहां घूमने वाले श्वानों का टीकाकरण करके उन्हें संक्रमित होने से बचाया जा सकता है. इस वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है.

Tigers faces Viral Disease
यह होते हैं लक्षण. (ETV Bharat gfx)

सरिस्का में अभी 52 टाइगर: सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 52 तक पहुंच गई है. पिछले कुछ समय में बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिससे सरिस्का की ख्याति देश-विदेश में बढ़ी है. पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, और अब बाघों की साइटिंग आसानी से होने लगी है.

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श्वानों में बढ़ रही कैनाइन बीमारी. (ETV Bharat gfx)

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