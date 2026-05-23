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सरिस्का में टाइगर को शिकारियों से ज्यादा श्वानों से खतरा, बाघों तक पहुंच सकता है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस

टाइगर को शिकारियों से ज्यादा श्वानों से खतरा ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है. ऐसे में आमजन ही नहीं, श्वान भी तेज गर्मी के असर से अछूते नहीं हैं. गर्मी के चलते लावारिस घूमने वाले श्वान कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से ग्रसित हो रहे हैं. यह घातक वायरस सरिस्का में बाघों तक न पहुंच जाए, इसलिए सरिस्का प्रशासन अलर्ट पर है. प्रशासन सरिस्का और आसपास बसे गांवों में लावारिस घूमने वाले श्वानों के टीकाकरण (वैक्सीनेशन) की तैयारी में जुटा है. सरिस्का क्षेत्र में 29 से अधिक गांव बसे हैं और यहां बड़ी संख्या में लावारिस श्वान घूमते हैं. सरिस्का में अभी बाघों का कुनबा 52 है, और श्वानों के जरिए इन पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है. इस कारण सरिस्का प्रशासन श्वानों के टीकाकरण के साथ-साथ वाटर होल्स से श्वानों को दूर रखने और उनकी मॉनिटरिंग में जुटा है. सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस श्वानों से फैलता है, जिसे देखते हुए सरिस्का प्रशासन अलर्ट पर है. इस संबंध में सरिस्का के अधिकारियों, वनकर्मियों और पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों के साथ विचार-विमर्श किया गया है. सरिस्का के जंगल में लावारिस विचरण करने वाले श्वानों का टीकाकरण कराने का निर्णय लिया गया है. सीसीएफ ने बताया कि बाघ की टेरिटरी तथा सरिस्का और आसपास बसे गांवों में घूमने वाले श्वानों की पहचान कर उनका टीकाकरण किया जाएगा. इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. जंगल में बने वाटर होल्स से श्वानों को दूर रखने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं वाटर होल्स पर बाघ पानी पीते हैं. श्वानों के भी इन्हीं वाटर होल्स पर पानी पीने से वायरस पानी के माध्यम से बाघों तक पहुंच सकता है. प्रशासन को जल्द ही वैक्सीन की किट मिल जाएगी, जिसके बाद टीकाकरण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह (ETV Bharat Alwar)