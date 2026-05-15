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कॉर्बेट रेस्क्यू सेंटर अब हाईटेक निगरानी से लैस, मुख्यालय से रखी जाएगी गुलदार और बाघों पर नजर

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है.

Corbett Rescue Center
गुलदार और बाघों पर नजर रखी जाएगी नजर (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 10:35 AM IST

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रामनगर: विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर को अब हाईटेक निगरानी प्रणाली से लैस कर दिया गया है. अत्याधुनिक कैमरा सिस्टम के जरिए अब रामनगर स्थित कॉर्बेट मुख्यालय से ही रेस्क्यू सेंटर में रखे गए बाघों और गुलदारों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी. इस नई व्यवस्था से वन्यजीवों की सुरक्षा और स्वास्थ्य निगरानी पहले से अधिक प्रभावी हो सकेगी. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्यजीव संरक्षण और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, ढेला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर में आधुनिक कैमरा सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे अब सेंटर की लाइव फीड सीधे रामनगर मुख्यालय तक पहुंचेगी.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि रेस्क्यू सेंटर में वर्तमान में कई टाइगर और गुलदार रखे गए हैं, जिनकी लगातार निगरानी के लिए टीम कार्य करती रही है. लेकिन मुख्यालय और रेस्क्यू सेंटर के बीच लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी होने के कारण अधिकारियों और मैनेजमेंट टीम को बार-बार मौके पर जाना पड़ता था. डॉ. बडोला ने बताया कि इसी समस्या को देखते हुए पूरे रेस्क्यू सेंटर को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया गया है, सेंटर के सभी बाड़ों में हाई क्वालिटी कैमरे लगाए गए हैं, इन कैमरों की मदद से अब वन्यजीवों की गतिविधियों, उनके व्यवहार, स्वास्थ्य और चिकित्सीय देखभाल पर मुख्यालय से ही लगातार नजर रखी जा सकेगी.

ढेला रेंज स्थित रेस्क्यू सेंटर हुआ हाईटेक (Video-ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि रेस्क्यू सेंटर में कुल 30 बाड़े मौजूद हैं, जिनमें इस समय 14 टाइगर और 16 गुलदार रखे गए हैं, प्रत्येक बाड़े में दो-दो कैमरे लगाए गए हैं. इस प्रकार करीब 60 कैमरे पूरे सेंटर में स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा एंट्री गेट और बाहरी हिस्सों में भी कैमरे लगाए गए हैं ताकि पूरे परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.उनका मानना है कि इस नई हाईटेक व्यवस्था से न केवल वन्यजीवों की बेहतर निगरानी हो सकेगी, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना भी आसान होगा. साथ ही इससे रेस्क्यू सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी. कॉर्बेट प्रशासन की यह पहल वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग का उदाहरण मानी जा रही है. कैमरों से लैस इस नई व्यवस्था के बाद अब कॉर्बेट रेस्क्यू सेंटर की निगरानी और वन्यजीवों की देखभाल पहले से कहीं अधिक प्रभावी और सुरक्षित हो सकेगी.

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