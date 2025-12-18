ETV Bharat / state

रणथंभौर दुर्ग के मुख्य गेट पर दो शावकों संग पहुंची बाघिन रिद्धि, 15 मिनट तक की चहलकदमी

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच स्थित रणथंभौर दुर्ग के मुख्य गेट पर गुरुवार को एक बार फिर बाघिन रिद्धि और उसके दो शावक आ पहुंचे. इससे यहां एक बार तो हड़कंप मच गया. हालांकि जोगी महल के गेट पर तैनात वनकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और बाघिन व उसके शावकों की ट्रैकिंग शुरू की. दुर्ग के गेट पर करीब 10 से 15 मिनट तक चहलकदमी करने के बाद बाघिन रिद्धि और उसके शावकों ने जोन नंबर तीन की ओर रुख किया.

मौके पर मौजूद रणथंभौर गणेश मंदिर के प्रधान सेवक ने बताया कि सुबह करीब साढ़े सात बजे बाघिन रिद्धि और उसके दो शावक रणथंभौर दुर्ग के गेट पर आ गए. जिससे यहां मौजूद श्रद्धालुओं में भय का माहौल बन गया. इस दौरान जोगी महल गेट पर तैनात वनकर्मी मौके पर पहुंचे और लोगों को बाघिन व उसके दोनों शावकों के मूवमेंट से दूर किया. यहां करीब 15 मिनट तक बाघिन व उसके शावक चहलकदमी करते रहे. जिसके बाद बाघिन व उसके शावकों ने जोन नंबर तीन की ओर रूख किया. जिसके बाद यहां श्रद्धालुओं और वनकर्मियों ने राहत की सांस ली.