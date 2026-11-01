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बीजापुर में बाघों की वॉकिंग देखिए, बस्तर में आज से रोमांच का नया दौर, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी स्टार्ट

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लीजिए जंगल सफारी का आनंद ( ETV Bharat )

बीजापुर: बस्तर के लिए पर्यटन और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल हो चुकी है. लगभग तीन दशक के लंबे अंतराल के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बार फिर जंगल सफारी की शुरुआत आज से होने जा रही है. प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के प्रयासों से 1 नवंबर 2026 से पर्यटक इस प्राकृतिक धरोहर के बीच जंगल सफारी के रोमांच का अनुभव लेंगे.

बीजापुर में बाघों की देखिए वॉकिंग इंद्रावती टाइगर रिजर्व की यह पहल न केवल बीजापुर को पर्यटन के नए मानचित्र पर पहचान दिलाएगी, बल्कि वन्यजीव संरक्षण, स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगी. जिले में शांति और विकास की बदलती परिस्थितियों के बीच जंगल सफारी की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 31 मार्च 2026 को वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन की घोषणा के बाद क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और विकास की नई संभावनाएं उभरकर सामने आई. ऐसे में इंद्रावती टाइगर रिजर्व का पर्यटन के लिए खुलना बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को देश-दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ेगा.