बीजापुर में बाघों की वॉकिंग देखिए, बस्तर में आज से रोमांच का नया दौर, इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी स्टार्ट
1 नवंबर 2026 से पर्यटक यहां जंगल सफारी के रोमांच का आनंद उठा लेंगे. संतोष तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 7:27 AM IST
बीजापुर: बस्तर के लिए पर्यटन और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल हो चुकी है. लगभग तीन दशक के लंबे अंतराल के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक बार फिर जंगल सफारी की शुरुआत आज से होने जा रही है. प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के प्रयासों से 1 नवंबर 2026 से पर्यटक इस प्राकृतिक धरोहर के बीच जंगल सफारी के रोमांच का अनुभव लेंगे.
बीजापुर में बाघों की देखिए वॉकिंग
इंद्रावती टाइगर रिजर्व की यह पहल न केवल बीजापुर को पर्यटन के नए मानचित्र पर पहचान दिलाएगी, बल्कि वन्यजीव संरक्षण, स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगी. जिले में शांति और विकास की बदलती परिस्थितियों के बीच जंगल सफारी की शुरुआत को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 31 मार्च 2026 को वामपंथी उग्रवाद के उन्मूलन की घोषणा के बाद क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और विकास की नई संभावनाएं उभरकर सामने आई. ऐसे में इंद्रावती टाइगर रिजर्व का पर्यटन के लिए खुलना बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता को देश-दुनिया के सामने एक नई पहचान गढ़ेगा.
इंद्रावती टाइगर रिजर्व का करिए दीदार
इंद्रावती टाइगर रिजर्व अपनी विशालता और जैव विविधता के लिए विशेष पहचान रखता है. क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. वर्ष 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तथा वर्ष 1982-83 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया. इसका कुल क्षेत्रफल 2,799.07 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 1,258.37 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 1,540.70 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल है. इस विशाल वन क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसा, गौर, चीतल और ऊदबिलाव जैसे वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास है.
सफेद पीठ वाले गिद्ध मिलेंगे यहां
इंद्रावती टाइगर रिजर्व में भारतीय गिद्ध और सफेद पीठ वाले गिद्ध जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी यहां पाई जाती हैं. घने जंगल, पहाड़ियां, प्राकृतिक वन संपदा और वन्यजीवों की विविधता इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बेहद खास बनाती है. जंगल सफारी के प्रथम चरण में उल्लूर गांव से लगभग 9 किलोमीटर का मार्ग निर्धारित किया गया है. पर्यटकों की सुविधा के लिए शुरुआत में 4 जिप्सी उपलब्ध कराए गए हैं. सफारी का किराया 2 हजार तय किया गया है. पर्यटकों की संख्या और पर्यटन गतिविधियों में बढ़ोतरी को देखते हुए भविष्य में वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ऐसा प्रबंधन की ओर से बताया गया है.
जैव विविधता के होंगे दर्शन
जंगल सफारी के दौरान पर्यटक जंगल के प्राकृतिक वातावरण में वन्यजीवों और जैव विविधता को करीब से देख सकेंगे. इसके साथ ही प्रशिक्षित स्थानीय गाइड उन्हें जंगल की विशेषताओं, वन्यजीवों के रहन-सहन और क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा के बारे में जानकारी देंगे. इस पर्यटन पहल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय समुदाय की भागीदारी है. जंगल सफारी के संचालन के लिए छह स्थानीय युवाओं को गाइड एवं सफारी वाहन चालक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है. इससे क्षेत्र के युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिल पाएंगे.
जंगल सफारी के गेट पर मिट्टी के रेस्तरां
इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जंगल सफारी गेट पर पारंपरिक मिट्टी के घरों की थीम पर जलपान गृह भी तैयार किया गया है. यहां पर्यटक ग्रामीण परिवेश का अनुभव करने के साथ स्थानीय व्यंजनों और जलपान का आनंद ले सकेंगे. आने वाले समय में होमस्टे, स्थानीय खान-पान, वाहन संचालन, गाइड सेवा और अन्य पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.
जनजातीय संस्कृति और स्थानीय परंपराओं को मिलेगी पहचान
इंद्रावती जंगल सफारी केवल वन्यजीवों को देखने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह बस्तर की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक खान-पान, हस्तशिल्प और स्थानीय कला को भी नई पहचान दिलाने की कोशिश होगी. देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और ग्रामीणों को अपनी परंपराओं को पर्यटन से जोड़ने का अवसर मिलेगा.
तीन दशक बाद नई शुरुआत
वन विभाग की भविष्य की योजना में टाइगर रिजर्व के अन्य क्षेत्रों में भी जंगल सफारी शुरू करने की संभावनाएं शामिल हैं. इससे पर्यटन गतिविधियों का विस्तार होगा और बीजापुर जिले के अधिक से अधिक गांवों को इसका लाभ मिल सकेगा. लगभग तीन दशक बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी की वापसी बीजापुर जिले के लिए केवल एक पर्यटन गतिविधि की शुरुआत नहीं, बल्कि बदलते परिवेश और विकास की नई उम्मीद का प्रतीक है. लंबे समय तक अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीव संपदा के बावजूद पर्यटन की मुख्यधारा से दूर रहे इस क्षेत्र को अब नई पहचान मिलने की संभावना है.
बदल गई आज से बीजापुर की पहचान
आज से शुरू होने वाली जंगल सफारी के माध्यम से पर्यटकों को बस्तर के अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से देखने का मौका मिलेगा, वहीं बस्तर की वादियों में शांति के पल बिताने का मौका भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा. स्थानीय युवाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. यदि पर्यटन का संचालन पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ व्यवस्थित रूप से हुआ, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी जगह बनाएगा. जिस बस्तर और खासकर बीजापुर को लोग सिर्फ नक्सलवाद और नक्सलियों के लिए जानते थे अब वो बीजापुर पर्यटन के लिए जाना जाएगा.
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