धमतरी में फिर आया टाइगर, फुट प्रिंट मिले, वन विभाग अलर्ट

धमतरी में एक बार फिर टाइगर की दस्तक से हड़कंप मच गया है.

Dhamtari forest area
धमतरी वन क्षेत्र (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 16, 2025 at 9:25 PM IST

2 Min Read
धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में एक बार फिर बाघ देखे जाने की सूचना के बाद दहशत का माहौल है. वन विभाग बाघ को लेकर अलर्ट है और लोगों को मुस्तैद करने में जुट गई है. जिले के केरेगांव दुगली और गंगरेल वन परिक्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एक बाघ लगातार घूम रहा है. गुरुवार को उसके पद चिन्ह (फुट प्रिंट) दिखाई दिए हैं जिसके बाद से वन विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी इसे लेकर एक्टिव नजर आ रहे हैं.

धमतरी के डीएफओ ने क्या कहा ?: इस पूरी घटना पर धमतरी वन मंडल के डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि जिले में 5 से 6 दिनों से बाघ के मूवमेंट की सूचना है. वन विभाग की कार्रवाई जारी है. लगातार टाइगर की मॉनीटरिंग कर रहे हैं. टाइगर किस तरफ बढ़ रहा है उसे भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. क्षेत्र में लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं.

धमतरी वन विभाग टाइगर को लेकर मुस्तैद (ETV BHARAT)

जिस क्षेत्र में वन्य प्राणी है उस तरफ लोगों को नहीं जाने के लिए मुनादी कराई जा रही है. जगह-जगह बाघ के पैर के निशान मिले हैं. बाघ लगातार इन क्षेत्रों में घूम रहा है. वन विभाग की तरफ से 10 किलोमीटर के एरिया में अलर्ट जारी किया जा रहा है-श्रीकृष्ण जाधव, डीएफओ, धमतरी

डीएफओ श्रीकृष्ण जाधव ने मीडिया को बताया कि यह वही टाइगर है जो कुछ दिनों पहले सीतानदी टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहा था. यह सीतानदी होते हुए गरियाबंद जा करके हमारे यहां धमतरी में आया है. आगे टाइगर किस तरफ बढ़ेगा इसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं

टाइगर के फुट प्रिंट को ट्रैक कर रहा वन विभाग: टाइगर के फुट प्रिंट मिलने के बाद से वन विभाग बाघ के विचरण करने वाले रूट का पता लगा रहा है. आसपास के ग्रामीणों को घोषणा के जरिए यह बताया जा रहा है कि वे जंगल की तरफ न जाएं. डीएफओ ने बताया कि अब तक बाघ से किसी तरह के जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

HIGH ALERT IN GANGREL
GANGREL FOREST AREA
धमतरी वनमंडल
उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व
TIGER TERROR IN DHAMTARI

