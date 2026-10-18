बहराइच में बाघ का आतंक; खेत गए किसान को बनाया निवाला, मिला अधखाया शव
सियार की भी दहशत, एक के बाद एक सात लोगों पर हमला कर घायल किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 4:29 PM IST
बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे ग्रामीण इलाकों में हिंसक वन्यजीवों का खौफ एक बार फिर देखने को मिला है. मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर में खेत के लिए निकले 50 वर्षीय किसान उस्मान अली को बाघ ने अपना निवाला बना लिया. रविवार को जंगल सीमा के पास किसान का क्षत-विक्षत और अधखाया शव बरामद हुआ.
मोतीपुर थाना क्षेत्र के राजापुर ग्राम निवासी उस्मान अली शनिवार दोपहर करीब दो बजे जंगल सीमा के समीप स्थित अपने खेत में काम करने गए थे. शाम ढलने के बाद भी जब वे घर नहीं लौटे तो परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी. ग्रामीणों की मदद से देर रात तक उनकी तलाश की गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण कोई पता नहीं चल सका. सुबह होते ही ग्रामीण एक बार फिर खोजबीन के लिए निकले. औरहवा बाबा मंदिर के निकट जंगल किनारे झाड़ियों में उस्मान अली का शव पड़ा मिला. शव देखते ही ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए. बाघ ने उनके आधे शरीर को खा लिया था.
जानकारी होते ही बड़ी संख्या में घटनास्थल पर आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वन विभाग के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं इस मामले में कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग इलाके के डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला बाघ के हमले का ही प्रतीत हो रहा है. वन विभाग की टीम मौके पर पगचिह्नों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जंगल से सटे गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है.
बहराइच में सियार का भी आतंक
जनपद में बाघ, तेंदुआ, और भेड़िये के बाद अब सियार का आतंक देखने को मिला है. सियार ने एक के बाद एक सात लोगों पर हमला कर घायल कर दिया. जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सभी घायलों को शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में कांबिंग शुरू कर दी है.
शहर के दरगाह थाना क्षेत्र इलाके के सिसरौली ग्राम निवासी 8 वर्षीय शेबू पुत्र गुलाम रसूल अपने घर के पास खड़ा था. इसी दौरान गांव में पहुंचे सियार ने उसपर हमला कर दिया. जिससे वह शोर मचाने लगा. पास में मौजूद ई रिक्शा चालक 25 वर्षीय सूरज कुमार बचाने दौड़ा तो उसपर भी सियार ने हमला कर दिया. वहीं पास में खड़े 60 वर्षीय जगदीश प्रसाद ने जैसे ही बचाने के लिए चप्पल निकाली, तो उनपर भी हमला कर दिया. यह देख आसपास के लोग शोर मचाने लगे, जिससे सियार वहां से भाग निकला.
वहीं आगे जाकर सियार ने 22 वर्षीय राकेश पर हमला कर दिया. इसके बाद पास में मौजूद 5 वर्षीय ऋषि पुत्र गुरुप्रसाद पर हमला कर दिया. जैसे ही ग्रामीणों ने लाठी डंडा लेकर दौड़ाया, सियार खेत की ओर भाग गया.
डीहा गांव निवासिनी 50 वर्षीय कलावती ने बताया कि अपने खेत आई ही थी इसी दौरान उनपर सियार ने हमला कर दिया. वहीं पास में खड़े 48 वर्षीय ओम प्रकाश पर भी हमला कर घायल कर दिया. एक के बाद एक हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉ. राजेश सोनकर ने बताया कि सियार के हमले में सात घायलों को लाया गया है. सभी को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है. इन सभी को अलग वार्ड में रखा गया है. डॉक्टरों की टीम इनपर निगरानी रख रही है.
डीएफओ बहराइच सुन्दरेसा ने बताया कि मौके पर टीम को भेजा गया है. मौके पर मिले पगचिह्न की जांच कराई जा रही. इलाके में कांबिंग बढ़ा दी गई है. जल्द ही जानवर को पकड़ लिया जाएगा. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि सतर्क रहें और गांव में समूह बनाकर निकलें.
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