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बहराइच में बाघ का आतंक; खेत गए किसान को बनाया निवाला, मिला अधखाया शव

किसान का शव मिलने के बाद मौके पर जमा ग्रामीण ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग से सटे ग्रामीण इलाकों में हिंसक वन्यजीवों का खौफ एक बार फिर देखने को मिला है. मोतीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम राजापुर में खेत के लिए निकले 50 वर्षीय किसान उस्मान अली को बाघ ने अपना निवाला बना लिया. रविवार को जंगल सीमा के पास किसान का क्षत-विक्षत और अधखाया शव बरामद हुआ.

मोतीपुर थाना क्षेत्र के राजापुर ग्राम निवासी उस्मान अली शनिवार दोपहर करीब दो बजे जंगल सीमा के समीप स्थित अपने खेत में काम करने गए थे. शाम ढलने के बाद भी जब वे घर नहीं लौटे तो परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी. ग्रामीणों की मदद से देर रात तक उनकी तलाश की गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण कोई पता नहीं चल सका. सुबह होते ही ग्रामीण एक बार फिर खोजबीन के लिए निकले. औरहवा बाबा मंदिर के निकट जंगल किनारे झाड़ियों में उस्मान अली का शव पड़ा मिला. शव देखते ही ग्रामीणों के रोंगटे खड़े हो गए. बाघ ने उनके आधे शरीर को खा लिया था.

जानकारी होते ही बड़ी संख्या में घटनास्थल पर आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वन विभाग के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे. वहीं इस मामले में ​कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग इलाके के डीएफओ अपूर्व दीक्षित ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला बाघ के हमले का ही प्रतीत हो रहा है. वन विभाग की टीम मौके पर पगचिह्नों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जंगल से सटे गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है. बहराइच में सियार का भी आतंक जनपद में बाघ, तेंदुआ, और भेड़िये के बाद अब सियार का आतंक देखने को मिला है. सियार ने एक के बाद एक सात लोगों पर हमला कर घायल कर दिया. जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सभी घायलों को शहर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में कांबिंग शुरू कर दी है.