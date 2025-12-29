बहराइच में फिर बाघ का आतंक, खेत में महिला पर किया हमला, हालत गंभीर
ग्रामीणों के शोर मचाने पर जंगल की ओर भागा, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 29, 2025 at 7:45 AM IST
बहराइच: जिले में फिर बाघ ने हमला किया है. इस बार बाघ ने खेत में काम कर रही महिला पर हमला बोला. आसपास के खेतों में मौजूद लोगों के शोर मचाने पर बाघ महिला को छोड़कर जंगल में भाग गया. सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और बाघ की तलाश शुरू कर दी. घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.
अचानक बाघ ने बोला हमला: कतर्निया घाट के ककरहा रेंज के लोधनपुरवा की सुशीला (35) रविवार को परिजनों के साथ खेत में काम कर रही थी. परिजनों के मुताबिक इस दौरान अचानक एक बाघ जंगल की ओर से आया और सुशीला पर हमला बोल दिया. सुशीला के चिल्लाने पर आसपास के खेतों में मौजूद लोग शोर करने लगे. लोगों के हांका लगाने पर बाघ सुशीला को घायल छोड़कर जंगल की ओर भाग गया. परिजनों द्वारा उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. हालत में सुधार न होता देख डॉक्टरों ने बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
सिर व कान में गहरे जख्म: मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर आशीष वर्मा ने बताया कि घायल महिला के सिर व कान पर गंभीर जख्म है. उसका इलाज किया जा रहा है. इस बारे में डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही टीम को मौके पर भेजा गया है. बाघ के पैरों के निशान तलाशे जा रहे हैं. टीम उसकी तलाश कर रही है. ग्रामीणों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है.
