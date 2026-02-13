ETV Bharat / state

प्रदेश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक के लिए खोजा 3 साल का बाघ, बन सकती है जोड़ी, ब्रीडिंग के चांस कम

केप्टिविटी में कैद तो बायोलॉजिकल क्यों नहीं: अनुराग भटनागर का कहना है कि जब केप्टिविटी में टाइगर को रखना ही है, तो उसे जू या बायोलॉजिकल पार्क में रखा जा सकता है. दूसरे वन्यजीव को उससे कोई परेशानी भी नहीं होगी. ऐसे में कोटा में जब बाघिन महक अकेली है, तो उसको साथी भी मिल जाएगा. अनुराग भटनागर का कहना है कि जंगल में रहने वाले बाघ की उम्र 12 से 14 साल के बीच ही रहती है, जबकि केप्टिविटी में रहने वाले बाघ 16 से 18 साल तक जीते हैं, लेकिन 21 साल तक जीना बेहतर सुविधा मिलना और अच्छा उपचार होना ही है. राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क और चिड़ियाघर में महक और उसकी बहन रंभा की अच्छी सेहत का राज भी यही है. उनका कहना है कि महक बीते डेढ़ साल से अकेली जरूर है, लेकिन वह पूरी तरह से मजबूत और पूरे एंक्लोजर में घूमती रहती है. वह एंक्लोजर के बाहरी एरिया में ही ज्यादा रहती है. जिससे पर्यटकों को नजर भी आती रहती है. इतनी उम्र होने के बाद भी वह अच्छी और लगभग फिट जैसी ही है. उसके पंजे और नाखून भी काफी मजबूत हैं.

कोटा के उपवन संरक्षक वन्यजीव अनुराग भटनागर का कहना है कि केप्टिविटी में रखे हुए टाइगर टी 2407 के संबंध में जानकारी मिली थी. ऐसे में उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व से इस टाइगर को अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट करने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिख दिया है. जहां से एनटीसीए को पत्र भेजा गया है. एनटीसीए की परमिशन आ जाने के बाद इसे शिफ्ट किया जा सकता है. वहीं रणथंभौर टाइगर रिजर्व प्रबंधन भी इस टाइगर को शिफ्ट करने के लिए सहमत है. उन्होंने भी इस तरह का पत्र वाइल्डलाइफ वार्डन को भेजा हुआ है. इसके बाद 21 साल 5 माह की बाघिन का साथी युवा बाघ बन सकता है.

कोटा: प्रदेश की सबसे उम्रदराज बाघिन महक कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में बीते डेढ़ साल से अकेली है. जिसके लिए साथी ढूंढा जा रहा है. यह तलाश सवाईमाधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में आदमखोर हो चुके 3 वर्षीय बाघ टी 2407 पर पूरी हुई है. जिसको कोटा लाएं जाने पर सहमति बनी है. इसको लेकर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) से अनुमति मांगी गई है. रणथंभौर इस बाघ को देने के लिए तैयार है. अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क लेने के लिए तैयार है. दोनों के वाइल्डलाइफ वार्डन को इस संबंध में पत्र भी भेज दिया है. दोनों बाघ और बाघिन की जोड़ी बन सकती है, लेकिन ब्रीडिंग के चांस काफी कम है. यह केवल एक–दूसरे को संबल दे सकेंगे.

राजस्थान में सबसे उम्र दराज बाघिन: साल 2004 में 28 अगस्त को बाघिन चंदा ने चार शावकों को जन्म दिया था. उसमें रंभा, महक, गौरी और रुद्र शामिल थे. इनमें केवल बाघिन महक ही जीवित है. उसकी बहन रंभा की मौत 21.4 वर्ष की उम्र में 15 दिसम्बर 2025 को हुई. जिसके बाद महक राजस्थान में सबसे उम्र दराज बाघिन है. बाघिन महक को जयपुर जू से कोटा फरवरी 2012 में लाया गया था. इसके बाद जुलाई 2017 में उसे वापस जयपुर शिफ्ट कर दिया गया था. जहां पर उसका जोड़ा बाघ नाहर के साथ बन गया था. वहीं 1 मार्च, 2023 को दोनों को कोटा शिफ्ट कर दिया गया था. जिन्हें कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया था. बाघ नाहर का जन्म 2 अक्टूबर, 2006 को भोपाल के वन विहार में हुआ था, उसकी 9 अगस्त 2024 को मौत हो गई थी. तब से ही महक कोटा में अकेली रह रही है. उसके लिए जोड़े की तलाश आरटीआर में की जा रही है.

कैनिबलिज्म की घटना काफी कम: टाइगर मैन दौलत सिंह शक्तावत का कहना है कि आदमखोर होने के बावजूद भी टाइगर अपनी प्रजाति के दूसरे वन्य जीव पर हमला नहीं करता है. रिजर्व में अपनी टेरिटरी को लेकर बाघों में झगड़ा जरूर होता है. इस संघर्ष में बाघों की जान चली जाती है, लेकिन अधिकांश मामलों में फाइट होने के बाद कमजोर बाघ अपनी दूसरी टेरिटरी खोजने में जुट जाता है. अपनी ही प्रजाति के दूसरे वन्य जीव पर हमला कैनिबलिज्म बोला जाता है. यह बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकांश कार्निवोरस वाइल्ड एनिमल हरबिबोर का ही शिकार करते हैं. इसीलिए आदमखोर होने के बावजूद भी टाइगर टी 2407 भगिन महक के साथ आसानी से रह सकता है.

ब्रीडिंग तो होगी नहीं, लेकिन संबल मिलेगा: शक्तावत का कहना है कि बाघिन तीन साल में मैच्योर नहीं होती है. वह अपने जीवन काल में तीन से चार बार शावकों को जन्म दे सकती है. शावक को जन्म देने की उम्र 12 साल के आसपास रहती है. अमूमन 12 साल के बाद बाघिन के शावक होने की संभावना काफी कम रहती है. ऐसे में बाघिन महक को एकाकीपन में मदद मिलेगी. एकाकी जीने से लाइफ स्पान कम हो जाता है, जवानी में दिखाई नहीं देता है. हालांकि उम्र होने पर संबल की जरूरत होती है, सोशल बॉन्डिंग बढ़ जाएगी.

प्रे उपलब्ध करना भी चुनौती: केप्टिविटी यानी जू व बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले वन्य जीव के लिए प्रे (शिकार या भोजन) की व्यवस्था राज्य सरकार करती है और इन्हें पर्यटकों से होने वाली आमदनी के अलावा राज्य सरकार से जारी होने वाले बजट के जरिए प्रे उपलब्ध करवाया जाता है. जबकि खुले जंगल में या रिजर्व में रहने वाले वन्य जीव को स्वयं प्रे की व्यवस्था करनी होती है. उनके लिए ऐसा कोई बजट नहीं होता है. ऐसे में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वर्तमान में टाइगर टी 2407 को केप्टिविटी में रखा गया है. बीते कई महीने से वह कैद में है. इसलिए उसके प्रे की व्यवस्था करना रिजर्व प्रबंधन की जिम्मेदारी हो गई है. इसमें काफी समस्या का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है. इसी के चलते उन्होंने इसे जून में शिफ्ट करने के लिए भी पत्र लिखा है.