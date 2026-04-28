रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर टी 2402 की मौत, टेरिटरी के लिए संघर्ष में गंवाई जान
जिस इलाके में टी 2402 का मूवमेंट था, उसी में टी 108 व टी 2310 का भी मूवमेंट है. इन्ही में किसी एक से फाइट.
Published : April 28, 2026 at 4:10 PM IST
सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क (Ranthambore National Park) से मंगलवार को दुखद खबर सामने आई. पार्क की फलौदी रेंज में टेरिटरी के लिए संघर्ष में युवा टाइगर टी 2402 की मौत हो गई. टाइगर टी 2402 की उम्र करीब साढ़े तीन साल थी और वह मशहूर बाघिन टी-99 की संतान था. टाइगर टी 2402 का शव फलौदी रेंज के हिंदवाड़ के घने वन क्षेत्र में पहाड़ी पर मिला. करीब 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर क्षत-विक्षत मिले शव को वन विभाग टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद उतारा और नाका राजबाग वन चौकी पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया.
रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर शारदा प्रताप सिंह एवं उप वन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि टाइगर टी 2402 की मौत सम्भवत: अन्य युवा टाइगर के साथ क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर हुई है. जिस इलाके में टी 2402 का मूवमेंट था, उसी इलाके में टाइगर टी 108 व टी 2310 का भी मूवमेंट रहता है. ऐसे में इन्हीं दोनों टाइगर में से किसी एक से टेरिटरी के लिए फाइट में टाइगर टी 2402 की मौत हुई है. दो युवा टाइगर अपनी टेरिटरी बनाने की कोशिश कर रहे थे. ऐसे में क्षेत्र को लेकर संघर्ष स्वाभाविक है. इसी आपसी संघर्ष में टाइगर टी 2402 की जान गई.
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वन अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पूरी पुष्टि हो पाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला टेरिटरी फाइट का है. घटना ने जंगल में बाघों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सीमित क्षेत्र की चुनौती उजागर हुई. रणथंभौर जैसे संरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ना संरक्षण की सफलता का संकेत है, वहीं टेरिटरी को लेकर संघर्ष बड़ा खतरा बन रहा है. वन विभाग मामले की गहन जांच में जुटा है. पोस्टमार्टम के दौरान फील्ड डायरेक्टर शारदा प्रताप सिंह, उप वन संरक्षक मानस सिंह, कोतवाली थानाधिकारी मदनलाल मीणा आदि मौजूद रहे. पोस्टमार्टम के बाद टाइगर के शव का अंतिम संस्कार किया गया.
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