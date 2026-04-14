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मंदिर के पास घूमता दिखा टाइगर, वन विभाग हुआ सतर्क, एसटी–22 के शावक में रूप में हुई पहचान

वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि रात के समय खेतों में नहीं जाएं. घर के बाहर निकलें, तो सावधानी रखें.

Tiger Spotted Roaming Near Temple
मंदिर के पास घूमता दिखा टाइगर (Source - Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 3:05 PM IST

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अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के नटनी का बारा क्षेत्र स्थित देवनारायण मंदिर के पास टाइगर के विचरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद सरिस्का प्रशासन अलर्ट हो गया और मौके पर टीम को भेज कर टाइगर की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है. वहीं ग्रामीणों को क्षेत्र में टाइगर आने की सूचना मिलते ही भय का माहौल हो गया.

स्थानीय लोगों से की अपील: वन विभाग के रेंजर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में देवनारायण मंदिर के पास टाइगर के विचारण के विडियो की सूचना मिली. उन्होंने बताया कि वीडियो में जो टाइगर दिखाई दे रहा है, वह संभवतः बाघिन एसटी–22 का शावक है. कारण है कि इस क्षेत्र में बाघिन एसटी–22 का विचारण रहता है. वहीं करीब 1 साल पहले जन्मे शावक अब अपनी टेरिटरी बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं. उन्होंने बताया स्थानीय लोगों को रात के समय में खेतों में न जाने या घर के बाहर निकलने के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. साथ ही वन विभाग को टाइगर के बारे में सूचना देने के लिए कहा गया है.

पढ़ें: सरिस्का से बाहर निकल रहे शावक, अब रेडियो कॉलर लगाने की तैयारी, एनटीसीए से अनुमति का इंतजार

स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को नटनी का बारा क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोगों द्वारा अपने घर की छत से बनाया गया है. जिसमें एक टाइगर पहाड़ी पर विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं वीडियो में लोग एक–दूसरे को सतर्क करते हुए भी सुनाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो में करीब 1 मिनट तक टाइगर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है. वायरल वीडियो के बाद वन विभाग ने वन कर्मियों की टीम इस क्षेत्र में मॉनिटरिंग के लिए तैनात कर दी है. सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों लगातार शावकों की साईटिंग आसानी से हो रही है. कई बार टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों को शावक अटखेलियां करते हुए नजर आते हैं. वहीं कई बार टेरिटरी बनाने के लिए निकलने वाले शावकों की वीडियो भी सामने आते है.

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VIRAL VIDEO OF TIGER IN ALWAR
FOREST DEPARTMENT APPEAL TO LOCALS
टाइगर का वायरल वीडियो
TIGER SEEN NEAR TEMPLE IN SARISKA

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