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मंदिर के पास घूमता दिखा टाइगर, वन विभाग हुआ सतर्क, एसटी–22 के शावक में रूप में हुई पहचान

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व के नटनी का बारा क्षेत्र स्थित देवनारायण मंदिर के पास टाइगर के विचरण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद सरिस्का प्रशासन अलर्ट हो गया और मौके पर टीम को भेज कर टाइगर की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो स्थानीय लोगों द्वारा बनाया गया है. वहीं ग्रामीणों को क्षेत्र में टाइगर आने की सूचना मिलते ही भय का माहौल हो गया.

स्थानीय लोगों से की अपील: वन विभाग के रेंजर हेमेंद्र सिंह ने बताया कि क्षेत्र में देवनारायण मंदिर के पास टाइगर के विचारण के विडियो की सूचना मिली. उन्होंने बताया कि वीडियो में जो टाइगर दिखाई दे रहा है, वह संभवतः बाघिन एसटी–22 का शावक है. कारण है कि इस क्षेत्र में बाघिन एसटी–22 का विचारण रहता है. वहीं करीब 1 साल पहले जन्मे शावक अब अपनी टेरिटरी बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं. उन्होंने बताया स्थानीय लोगों को रात के समय में खेतों में न जाने या घर के बाहर निकलने के दौरान सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. साथ ही वन विभाग को टाइगर के बारे में सूचना देने के लिए कहा गया है.