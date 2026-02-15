ETV Bharat / state

गया के छकरबंधा जंगल में पहली बार दिखा बाघ, एक्सप्रेसवे साइट पर हड़कंप

गया: बिहार के गया जिले के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत छकरबंधा थाना क्षेत्र के छरा पत्थर और खड़ाऊ के जंगली इलाके में शुक्रवार की देर शाम एक बाघ देखा गया. यह इलाका घना जंगल वाला है और यहां पहली बार बाघ के विचरण की सूचना मिली है. निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और आसपास के ग्रामीणों ने बाघ को देखा, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है.

एक्सप्रेसवे निर्माण स्थल पर आमना-सामना: वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इस जंगली क्षेत्र से होकर गुजर रहा है. देर शाम निर्माण साइट पर काम कर रहे मजदूरों और हाइवा चालकों ने अचानक बाघ को सामने देखा. बाघ जंगल की ओर विचरण कर रहा था और कुछ दूरी पर बैठा भी दिखा. कर्मचारियों ने मोबाइल फोन से उसका वीडियो और फोटो कैद किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना से मजदूरों में हड़कंप मच गया और काम प्रभावित हुआ.

ग्रामीणों में फैली अफरा-तफरी: जंगल से सटे छरा पत्थर, खड़ाऊ और आसपास के गांवों में बाघ के दिखने की खबर फैलते ही लोग दहशत में आ गए. ग्रामीण अनिल सिंह भोक्ता जैसे स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार शाम को खेत की ओर जाते समय बाघ दिखा. लोग अब अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और अकेले जंगल या खेतों में जाने से बच रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पहले जंगली जानवर आते-जाते रहे हैं, लेकिन बाघ का दिखना पहली बार है.

ग्रामीणों ने बाघ देखने का दावा किया (ETV Bharat)

किसी को नुकसान नहीं पहुंचा: अब तक बाघ के कारण किसी व्यक्ति या पशु को कोई क्षति नहीं पहुंची है. बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया और ज्यादातर जंगल में ही विचरण करता रहा. हालांकि, ग्रामीणों का दावा है कि बाघ अब गांव के आसपास घूम रहा है, जिससे चिंता बढ़ गई है. लोग रात में घरों से बाहर निकलने में संकोच कर रहे हैं.

"वाराणसी- कोलकाता एक्सप्रेस वे का कार्य इस इलाके में चल रहा है. इसी दौरान वाराणसी- कोलकाता एक्सप्रेस में निर्माण कार्य में जुटे कर्मियों के द्वारा बाघ को देखा गया. बाघ की गतिविधियों को मोबाइल में कैद भी किया गया. ग्रामीण इलाके में भी बाघ को देखा गया है."-ग्रामीण