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ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत बड़ी सफलता, दो बाघ की खाल समेत तस्कर गिरफ्तार

दो बाघ की खाल समेत तस्कर गिरफ्तार ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

कांकेर : कांकेर जिले में वन विभाग को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए विशेष अभियान "ऑपरेशन सेफ पैसेज" के तहत दो आरोपियों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये मूल्य की दो बाघ की खाल और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है.

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने सोमवार रात करीब 12 बजे पश्चिम बांदे वन परिक्षेत्र के पीवी-78 जनकपुर चौक में घेराबंदी कर दो संदिग्धों को पकड़ा. गिरफ्तार आरोपी बाबूराव मडावी और बिजेश्वर गेडाम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के आहेरी थाना क्षेत्र के निवासी हैं.तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो बाघों की खाल बरामद की गई, जिन्हें जांच के लिए रायपुर भेजा गया है.

खाल बेचने के फिराक में थे आरोपी

भानुप्रतापपुर पश्चिम वन मंडल के डीएफओ नवीन कुमार ने बताया कि परसो रात में पखांजूर इलाके में बाइक सवार दो लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 2 बाघ के खाल बरामद की गई है.