टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामला: पुलिस ने रेहान के बचपन के दोस्त समीर को हिरासत में लिया, रोते हुए मां बोली- 'निर्दोष है बेटा'
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में सोनीपत पुलिस ने आरोपी रेहान के दोस्त समीर को हिरासत में लिया. उनके परिजनों की प्रतिक्रिया सामने आई.
Published : October 21, 2026 at 7:48 AM IST
सोनीपत: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में सोनीपत से एक और नाम सामने आया है. पुलिस ने रेहान के बचपन के दोस्त समीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. पुलिस के मुताबिक समीर और रेहान पहले भी अवैध हथियार के एक मामले में जेल जा चुके हैं. वहीं, समीर के परिवार का कहना है कि उनका बेटा इस मामले में निर्दोष है.
पुलिस हिरासत में रेहान के बचपन का दोस्त: रोती हुई मां ने बेटे की बीमारी का हवाला देते हुए उसके लिए इंसाफ की मांग की है. परिवार का दावा है कि जेल से बाहर आने के बाद समीर की रेहान से कोई मुलाकात नहीं हुई.
समीर की मां बोली- 'निर्दोष है बेटा': समीर की मां अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए रो पड़ीं. मां ने कहा कि उनके बेटे का इस मामले में कोई दोष नहीं है. उन्होंने बताया कि समीर की एक किडनी नहीं है और उसका इलाज चल रहा है.
18 अक्टूबर को पुलिस समीर को घर से लेकर गई थी. समीर और रेहान बचपन में साथ रहते थे, लेकिन काफी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं. परिवार का दावा है कि जेल से बाहर आने के बाद समीर, रेहान से कभी नहीं मिला. वो स्कूल जाता है और वहां से सीधा घर वापस आ जाता है. वो तो अब घर से निकलता तक नहीं. घर में सीसीटीवी और स्कूल में अटेंडेंस इस बात का सबूत है -समीर की मां
समीर की मौसी बोली- 'किड़नी का चल रहा इलाज': वहीं समीर की मौसी बबली ने बताया कि वो 11वीं कक्षा में पढ़ता है और काफी दिन से किडनी का इलाज चल रहा है. समीर स्कूल से आने के बाद वह पूरा दिन घर पर ही रहता था और बाहर ज्यादा नहीं निकलता था. समीर के पास मोबाइल फोन भी नहीं है और घर पर सीसीटीवी की निगरानी में रहता है.
सोनीपत पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार: अब इस पूरे मामले में पुलिस की पूछताछ के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं, यह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में समीर से सोनीपत पुलिस की पूछताछ जारी है. परिवार जहां उसे निर्दोष बता रहा है, वहीं पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. समीर की भूमिका को लेकर अभी पुलिस की आधिकारिक पुष्टि और जांच नतीजों का इंतजार है.
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