टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: आरोपी रेहान की मां बोली- 'बिहार के युवक ने उसे 2 लाख का लालच दिया, बेटे को इंसाफ मिले'
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में आरोपी रेहान की मां ने कई खुलासे हुए. उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की.
Published : October 20, 2026 at 12:49 PM IST
सोनीपत: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए शार्प शूटर रेहान की मां ने पहली बार मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया. आरोपी रेहान मां का कहना है कि उनके नादान बेटे को पैसों का लालच देकर अपराध की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया गया. आखिर 20 दिन पहले खाने की थाली पर बैठे रेहान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मुंबई का शूटर बन गया?
मीडिया के सामने आई रेहान की मां: सोनीपत के एक छोटे से गांव देवडू में रहने वाली रेहान की मां को आज भी इंतजार है कि उसका बेटा घर लौट आएगा. मां ने बताया कि 20 दिन पहले रेहान घर में बैठकर खाना खा रहा था, तभी एक शख्स उसे बाहर बुलाने आया. रेहान ये कहकर निकला कि काम से जा रहा हूं, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटा. परिवार वालों ने उसे लगातार फोन किया, लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा. परिवार को तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका बेटा मुंबई पहुंच चुका है.
आखिर कौन ले गया रेहान को? इस सवाल के जवाब में रेहान की मां ने एक सनसनीखेज दावा किया. मां के मुताबिक, किसी ने उनके बेटे को 2 लाख रुपये कमाने का लालच दिया था. रेहान ने कुछ महीने पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गुरुग्राम में वेल्डिंग का काम सीख रहा था. इस दौरान बिहार के एक युवक ने उसे अपने भाई के साथ अच्छी नौकरी दिलाने की बात कही और अपने साथ ले गया.
मैं हाथ जोड़कर सरकार से कहती हूं, मेरे बेटे ने गलत किया, तो उसे सजा मिले, लेकिन मेरे बेटे को इस रास्ते पर ले जाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए. मेरे बेटे और जिसे गोली लगी दोनों को इंसाफ मिले. -आरोपी रेहान की मां
बिहार के युवक ने दिया लालच? रेहान की मां ने बताया कि बिहार के युवक ने रेहान को कहा था कि 2 लाख रुपये कमाएगा? वो रेहान से बोला कि मैं तुझे भाई के साथ काम दिला दूंगा. मेरा बेटा तो वेल्डिंग सीखता था, पढ़ाई छोड़ दी थी. गरीबी की वजह से. मां ने रोते हुए कहा कि उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो मुंबई जाकर अपने बेटे से मिल सके. उसे ये भी नहीं पता कि उसका बेटा पुलिस की कस्टडी में है और किस हाल में है. मेरे पास मुंबई जाने के पैसे तक नहीं हैं, पता नहीं मेरा बेटा कहां है.
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