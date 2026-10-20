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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: आरोपी रेहान की मां बोली- 'बिहार के युवक ने उसे 2 लाख का लालच दिया, बेटे को इंसाफ मिले'

Tiger Shroff Firing Case Sonipat Sharp shooter Rehan Mother statement ( ETV Bharat )

सोनीपत: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए शार्प शूटर रेहान की मां ने पहली बार मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया. आरोपी रेहान मां का कहना है कि उनके नादान बेटे को पैसों का लालच देकर अपराध की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया गया. आखिर 20 दिन पहले खाने की थाली पर बैठे रेहान के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मुंबई का शूटर बन गया?

मीडिया के सामने आई रेहान की मां: सोनीपत के एक छोटे से गांव देवडू में रहने वाली रेहान की मां को आज भी इंतजार है कि उसका बेटा घर लौट आएगा. मां ने बताया कि 20 दिन पहले रेहान घर में बैठकर खाना खा रहा था, तभी एक शख्स उसे बाहर बुलाने आया. रेहान ये कहकर निकला कि काम से जा रहा हूं, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटा. परिवार वालों ने उसे लगातार फोन किया, लेकिन हर बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता रहा. परिवार को तो इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका बेटा मुंबई पहुंच चुका है.