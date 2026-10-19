टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का हरियाणा कनेक्शन, पकड़े गए तीन आरोपी में दो सोनीपत से, पानीपत के अनिल ने ली है हमले की जिम्मेदारी
मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में तीन संदिग्ध गिरफ्तार हुए. इनमें दो आरोपी हरियाणा से हैं.
Published : October 19, 2026 at 1:11 PM IST
चंडीगढ़: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में हरियाणा कनेक्शन सामने आया है. पुलिस ने राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाला हैं और एक बिहार का रहने वाला है. इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले अनिल पंडित का संबंध हरियाणा के पानीपत जिले से है.
#WATCH | Firing on Bollywood actor Tiger Shroff: Three accused have been arrested by Rajasthan's Kota Police. Two are residents of Haryana and one of Bihar. The Kota City Police team apprehended them from a train, Kota SP Tejaswani Gautam confirmed to ANI (Visuals from Kota SP Office)— ANI (@ANI) October 19, 2026
कोटा रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए तीन संदिग्ध: कोटा पुलिस ने मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. कोटा एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि, "कोटा सिटी पुलिस की टीम ने आरोपियों को ट्रेन से पकड़ा है." वहीं, मुंबई पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवकों में दो आरोपी हरियाणा से हैं. दोनों सोनीपत के ही हैं. सोनीपत के ईदगाह कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय रेहान और दूसरा आरोपी नाबालिग है. वहीं, बिहार के बेगूसराय निवासी 22 वर्षीय रितिक कुमार उर्फ रोशन शामिल हैं. पुलिस मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेहान सोनीपत के सदर थाना क्षेत्र की ईदगाह कॉलोनी का निवासी है.
Accused in the Tiger Shroff Firing Case: 1. A juvenile. 2. Hrithik Kumar alias Roshan, son of Ramu Mahto, a Kurmi, age 22, resident of Piprai, District Begusarai, Bihar. Currently living in Gill Barli, near Urdu School, Andheri West, Mumbai. He is a Rapido rider. 3. Rehan, son of Rishiuddin Ansari, age 18, resident of Idgah Colony, PS Sadar, Sonepat, Haryana. (Source: Mumbai Police)— IANS (@ians_india) October 19, 2026
ऐसे किया तीनों को गिरफ्तार: इस पूरे मामले में SP तेजस्वनी गौतम ने बताया कि, "आज सुबह हमें एक सूचना मिली, जिसके बाद हमने अपनी टीम को सक्रिय कर दिया. हमें पता चला कि फायरिंग में शामिल तीन मुख्य संदिग्ध ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और कोटा पहुंचने वाले हैं. इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, हमारी टीम ने महज 15 मिनट के भीतर जाल बिछाया और पूरी ट्रेन की सघन तलाशी ली. कोटा सिटी पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के चलते, हमने फायरिंग के लिए जिम्मेदार तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया है. हम जल्द ही इन संदिग्धों को मुंबई पुलिस को सौंप देंगे. इन तीनों व्यक्तियों के नाम हैं, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला रेहान उर्फ सुक्का, जो कि एक लेबर का काम करता था, बिहार के बेगूसराय का रहने वाला ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन, जो पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र के मुंबई में रह रहा था और एक नाबालिग जो कि सोनीपत का निवासी है. हमने इन तीनों को पकड़ लिया है और अब हम इन्हें मुंबई पुलिस को सौंप देंगे."
#WATCH | Kota, Rajasthan: Regarding the firing on Bollywood actor Tiger Shroff, Kota SP Tejaswani Gautam says, "...This morning, we received information, prompting us to activate our team. We learned that the three primary suspects involved in the firing were travelling by train and were due to arrive in Kota. Acting on this information, our team, within just 15 minutes, set a trap and thoroughly searched the entire train. Through this swift action by the Kota City Police, we have apprehended all three suspects responsible for the firing. We will soon hand the suspects over to the Mumbai Police. The names of these three individuals are: Rehan, alias Sukka, from Sonipat, Haryana; Hritik Kurmi, alias Roshan, from Begusarai, Bihar, who had been residing in Mumbai, Maharashtra, for the past few years; and one minor. We have apprehended and detained all three, and we will now hand them over to the Mumbai Police."— ANI (@ANI) October 19, 2026
अनिल पंडित का कथित ऑडियो वायरल: फायरिंग के बाद सामने आए एक ऑडियो में अनिल पंडित ने हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया. ऑडियो में उसने हरमन संधू का नाम लेते हुए कहा कि दोनों इस हमले की जिम्मेदारी लेते हैं. उसने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों और अभिनेता सलमान खान को भी धमकी दी. हालांकि ऑडियो में किए गए दावों और हमले में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है.
कौन है पानीपत का अनिल पंडित: अनिल पंडित हरियाणा के पानीपत जिले के रेरकलां गांव का रहने वाला है. वह साल 2022 में नौकरी के लिए दुबई गया था और 2024 में डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा. विदेश जाने से पहले उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, जबकि अब पानीपत में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. अनिल के कथित तौर पर लॉरेंस गैंग से जुड़ने और विदेश से आपराधिक गतिविधियां संचालित करने के आरोपों की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं.
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