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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का हरियाणा कनेक्शन, पकड़े गए तीन आरोपी में दो सोनीपत से, पानीपत के अनिल ने ली है हमले की जिम्मेदारी

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का हरियाणा कनेक्शन ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में हरियाणा कनेक्शन सामने आया है. पुलिस ने राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाला हैं और एक बिहार का रहने वाला है. इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले अनिल पंडित का संबंध हरियाणा के पानीपत जिले से है.

कोटा रेलवे स्टेशन पर पकड़े गए तीन संदिग्ध: कोटा पुलिस ने मुंबई में टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. कोटा एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि, "कोटा सिटी पुलिस की टीम ने आरोपियों को ट्रेन से पकड़ा है." वहीं, मुंबई पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवकों में दो आरोपी हरियाणा से हैं. दोनों सोनीपत के ही हैं. सोनीपत के ईदगाह कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय रेहान और दूसरा आरोपी नाबालिग है. वहीं, बिहार के बेगूसराय निवासी 22 वर्षीय रितिक कुमार उर्फ रोशन शामिल हैं. पुलिस मामले में आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है. मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रेहान सोनीपत के सदर थाना क्षेत्र की ईदगाह कॉलोनी का निवासी है.