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कौन है ऋतिक कुमार? टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बिहार कनेक्शन, कोटा से गिरफ्तार

टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला ( ETV Bharat )

बेगूसराय: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में बिहार कनेक्शन सामने आया है. दरअसल, इस मामले में राजस्थान की कोटा पुलिस ने कोटा स्टेशन से एक गैंग के तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लेने के बाद कोटा पुलिस की एसपी तेजस्विनी गौतम समेत अन्य अधिकारी तीनों आरोपियों से पूछताछ की.

बिहार का निकला एक आरोपी