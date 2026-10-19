कौन है ऋतिक कुमार? टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बिहार कनेक्शन, कोटा से गिरफ्तार
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बिहार कनेक्शन सामने आया है. कोटा पुलिस ने बेगूसराय के ऋतक कुमार को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट-निलेश कुमार
Published : October 19, 2026 at 1:49 PM IST
बेगूसराय: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में बिहार कनेक्शन सामने आया है. दरअसल, इस मामले में राजस्थान की कोटा पुलिस ने कोटा स्टेशन से एक गैंग के तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है. हिरासत में लेने के बाद कोटा पुलिस की एसपी तेजस्विनी गौतम समेत अन्य अधिकारी तीनों आरोपियों से पूछताछ की.
बिहार का निकला एक आरोपी
पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि, इन तीनों आरोपियों में दो हरियाणा और एक आरोपी की पहचान ऋतिक कुमार उर्फ रोशन (22), पिता रामू महतो के रूप में होने की चर्चा है, जो बिहार के बेगूसराय जिले के पिपरा का निवासी बताया जा रहा है. हालांकि इसकी भूमिका की जांच की जा रही है.
हालांकि इस मामले में बेगूसराय एसपी ने अभी तक कोई पुष्टि नहीं की है. उन्होंने इतना कहा कि, "हमे अब तक इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिली है. इसलिए इस घटना को लेकर कोई अपडेट नहीं दे पाऊंगा."
मुंबई में रैपिडो चलाता था ऋतक
अब तक मिली जानकारी के अनुसार ऋतिक कुमार मुंबई अंधेरी वेस्ट में उर्दू स्कूल के पास गिर बारली इलाके में रहता था और वहीं रैपिडो राइडर के तौर पर काम कर रहा था. अब पूरे मामले में बिहार का नाम सामने आने के बाद जांच में आरोपी के स्थानीय संपर्कों और उसकी गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल अहम हो सकती है.
क्या है मामला?
रविवार को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार फुटबॉल ग्राउंड के पास से गुजर रही थी. तभी बाइक सवार तीन हमलावरों ने बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना में अभिनेता बाल-बाल बच गए, हालांकि उनकी गाड़ी के चालक फिरदौस को गोली लगी है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. घटना के तुरंत बाद एक गैंग ने ऑडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली.
कैसे हुई गिरफ्तारी?
मुंबई और राजस्थान पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर मुंबई से ट्रेन के जरिए फरार हो गए. मुंबई पुलिस के अलर्ट पर कोटा पुलिस एक्शन में आई और कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम के नेतृत्व में शहर में छापेमारी की गई. इसी दौरान कोटा स्टेशन पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया.
सुबह के 10 बजे यह कार्रवाई हुई. कोटा पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी ट्रेन नंबर 12939 पुणे जयपुर सुपरफास्ट की जनरल बोगी में यात्रा कर रहे थे. जिस ट्रेन में सवार हुए, उससे साफ था कि सभी जयपुर जा रहे थे. लेकिन, पुलिस ने उन्हें कोटा में ही उतार लिया.
मुंबई क्राइम बांच कर रही जांच
हालांकि, उसकी कथित भूमिका और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल कोटा पुलिस की ओर से तीनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. तीनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) के साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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