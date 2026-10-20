टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: बेगूसराय में ऋतिक की मां बोली- 'मेरा बेटा Cook है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है..'
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में बेगूसराय के युवक की मां ने कहा कि उसका बेटा मुंबई में कुकिंग का करता था. रिपोर्ट-निलेश कुमार
Published : October 20, 2026 at 12:16 PM IST
बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े मुंबई के जुहू कथित हमले के मामले में स्थानीय युवक ऋतिक कुमार उर्फ रोशन का नाम सामने आने के बाद हलचल तेज हो गई है. युवक की मां ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका बेटा होटल में खाना बनाने का काम करता था और वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकता. परिवार ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर को भी अपना बताने से इनकार कर दिया है.
क्या बोली ऋतिक की मां
ऋतिक की मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका बेटा हमेशा ईमानदारी से कुकिंग का काम करता रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि बेटा ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं कर सकता. मां के इस बयान ने पूरे मामले में परिवार के रुख को साफ कर दिया है कि वे किसी भी संलिप्तता से इनकार करते हैं.
"फोटो में दिख रहा लड़का मेरा बेटा नहीं है. मेरा बेटा तो मुंबई में रसोइया (कुक) का काम करता है, वह कोई शूटर या कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है."-ऋतिक कुमार की मां
बेगूसराय का रहने वाला है ऋतिक
ऋतिक का संबंध बेगूसराय के रतनपुर थाना क्षेत्र के पिपरा चौक से है। यहां उनका परिवार नाश्ते की दुकान चलाता है. पिता रामू महतो इसी दुकान से परिवार का भरण-पोषण करते हैं. रोशन पहले पिता के काम में हाथ बंटाता था, लेकिन करीब डेढ़-दो साल पहले रोजगार की तलाश में मुंबई चला गया था.
मामा का भी यही रुख
युवक के मामा छोटू महतो ने बताया कि रोशन मुंबई में एक होटल में खाना बनाने का काम करता है. पिछले डेढ़-दो महीने से उससे कोई बातचीत नहीं हो पाई है. मामा ने साफ कहा कि उन्हें टाइगर श्रॉफ से जुड़े कथित हमले में रोशन की किसी भूमिका की पुख्ता जानकारी नहीं है.
"रोशन मुंबई में एक होटल में कूक का काम करता है. हालांकि डेढ़-दो माह से उससे बातचीत नहीं हो पा रही है. मुंबई में रोशन के मौजूदा ठिकाने और टाइगर श्रॉफ से जुड़े कथित हमले के मामले में उसकी भूमिका की कोई जानकारी नहीं है."-छोटू महतो, मामा
वायरल तस्वीर से परिवार का इनकार
जब परिजनों को सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीर दिखाई गई, तो उन्होंने उसे रोशन का होने से साफ इनकार कर दिया. युवक से फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया जा रहा है. परिवार की ओर से बार-बार यही दोहराया जा रहा है कि बेटा सिर्फ कुकिंग का काम करता था.
पैतृक गांव में भी चुप्पी
पिपरा चौक के बाद बदलापुर स्थित पैतृक गांव में ग्रामीणों और गोतियों से बातचीत का प्रयास किया गया. स्थानीय लोगों के अनुसार परिवार अब ससुराल डुमरी में जाकर बस गया है. ऋतिक उर्फ रोशन दो भाइयों और दो बहनों में सबसे बड़ा है. परिवार के सदस्य फिलहाल उसकी मौजूदा स्थिति और मुंबई में ठिकाने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं. मां का बयान ही परिवार का मुख्य रुख बना हुआ है कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता.
आधिकारिक पुष्टि का इंतजार
सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टाइगर श्रॉफ से जुड़े कथित हमले में नाम आया युवक वास्तव में बेगूसराय का ऋतिक उर्फ रोशन ही है. जब तक मुंबई पुलिस या जांच एजेंसी आधिकारिक रूप से पहचान और संलिप्तता की पुष्टि नहीं करती, तब तक उसे आरोपी मानना उचित नहीं होगा. फिलहाल मां का बयान ही इस पूरे प्रकरण में परिवार की सबसे मजबूत आवाज बना हुआ है.
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