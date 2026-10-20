ETV Bharat / state

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: बेगूसराय में ऋतिक की मां बोली- 'मेरा बेटा Cook है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है..'

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस ( ETV Bharat )

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय जिले में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े मुंबई के जुहू कथित हमले के मामले में स्थानीय युवक ऋतिक कुमार उर्फ रोशन का नाम सामने आने के बाद हलचल तेज हो गई है. युवक की मां ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका बेटा होटल में खाना बनाने का काम करता था और वह ऐसा कोई काम नहीं कर सकता. परिवार ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर को भी अपना बताने से इनकार कर दिया है.

क्या बोली ऋतिक की मां