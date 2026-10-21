टाइगर श्रॉफ कार फायरिंग मामला: दिल्ली पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के आरोप में सीतापुर की युवती समेत चार को किया गिरफ्तार
अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने सीतापुर की युवती समेत चार लोगों को आरोप में गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 3:39 PM IST
सीतापुर: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं. इनमें एक महिला सीतापुर जिले के मिश्रिख थाना क्षेत्र के नहवइया गांव की रहने वाली है.
उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद परिवार ने उसे साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है.
सीतापुर की राधा समेत चार आरोपी गिरफ्तार: जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार महिला की पहचान राधा (23 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सीतापुर के मिश्रिख थाना क्षेत्र के नहवइया गांव की रहने वाली है. दूसरी महिला की पहचान बबीता (23 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आजमगढ़ जिले के कोठियार की निवासी बताई गई है. वहीं, गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों की पहचान कुणाल और सुमित के रूप में हुई है. दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क की जांच: पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपियों को टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग से जुड़े मामले में हथियारों की सप्लाई की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है. पुलिस इस मामले में आरोपियों की भूमिका और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. हालांकि, अभी तक आरोपियों की भूमिका और पूरे नेटवर्क के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में मामले की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
मां बोलीं- मेरी बेटी को साजिशन फंसाया गया: उधर, राधा की मां मैना देवी ने अपनी बेटी को निर्दोष बताते हुए उसे साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि राधा पिछले एक साल से हरियाणा की एक फैक्ट्री में काम कर रही है. उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है. मैना देवी के मुताबिक, पति के दूसरी शादी कर लेने के बाद राधा ने हरियाणा की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था.
रुपयों का लालच देकर या डरा-धमकाकर फंसाया: मैना देवी का आरोप है कि उनकी बेटी को पैसे का लालच देकर या डरा-धमकाकर इस मामले में फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती. मैना देवी ने बताया कि तीन दिन पहले ही उनकी राधा से फोन पर बात हुई थी. इसके अलावा, राधा बीते अप्रैल महीने में गांव आई थी और उसने दीपावली पर फिर घर आने का वादा किया था.
फैक्ट्री में 50 हजार रुपये चोरी होने का भी दावा: मैना देवी ने एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि कुछ समय पहले फैक्ट्री में किसी व्यक्ति ने राधा के 50 हजार रुपये चुरा लिए थे. उनके मुताबिक, इस मामले की शिकायत पुलिस से करने के बाद राधा पर समझौते का दबाव बनाया गया था. मैना देवी का दावा है कि उस व्यक्ति ने राधा को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी दी थी. उन्हें आशंका है कि मौजूदा मामले के पीछे उसी व्यक्ति की साजिश हो सकती है, हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.
वर्ष 2015 में हुई थी शादी: गांव नाहवैया मिश्रिख में रहने वाले राधा के पति सुनील कुमार ने बताया कि राधा के साथ उनकी शादी वर्ष 2015 में हुई थी. शादी के करीब डेढ साल बाद राधा उनके घर से किसी को कुछ भी बताए बिना एक रात को चली गयी थी. पुलिस में कंपलेंट की. अदालत में केस भी दायर किया था. कई दिनों तक उनको कोई जानकारी नहीं मिली. उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली. राधा के जाने के बाद से उनको उसके के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली. सुनील ने कहा कि अगर किसी ने ऐसा काम किया है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए.
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