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टाइगर श्रॉफ कार फायरिंग मामला: दिल्ली पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के आरोप में सीतापुर की युवती समेत चार को किया गिरफ्तार

मां मैना देवी बोलीं- फैक्ट्री में काम करती है बेटी, किसी ने साजिश के तहत फंसाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने हथियारों की सप्लाई के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं. इनमें एक महिला सीतापुर जिले के मिश्रिख थाना क्षेत्र के नहवइया गांव की रहने वाली है.

उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद परिवार ने उसे साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है.

जानकारी देतीं आरोपी राधा की मां मैना देवी और पति सुनील कुमार (Video Credit: ETV Bharat) सीतापुर की राधा समेत चार आरोपी गिरफ्तार: जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार महिला की पहचान राधा (23 वर्ष) के रूप में हुई है, जो सीतापुर के मिश्रिख थाना क्षेत्र के नहवइया गांव की रहने वाली है. दूसरी महिला की पहचान बबीता (23 वर्ष) के रूप में हुई है, जो आजमगढ़ जिले के कोठियार की निवासी बताई गई है. वहीं, गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों की पहचान कुणाल और सुमित के रूप में हुई है. दोनों हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले बताए जा रहे हैं. हथियारों की सप्लाई के नेटवर्क की जांच: पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपियों को टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई में हुई फायरिंग से जुड़े मामले में हथियारों की सप्लाई की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है. पुलिस इस मामले में आरोपियों की भूमिका और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही है. हालांकि, अभी तक आरोपियों की भूमिका और पूरे नेटवर्क के संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में मामले की पूरी तस्वीर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. मां बोलीं- मेरी बेटी को साजिशन फंसाया गया: उधर, राधा की मां मैना देवी ने अपनी बेटी को निर्दोष बताते हुए उसे साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि राधा पिछले एक साल से हरियाणा की एक फैक्ट्री में काम कर रही है. उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है. मैना देवी के मुताबिक, पति के दूसरी शादी कर लेने के बाद राधा ने हरियाणा की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था.