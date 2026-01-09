ETV Bharat / state

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में ला रहे रणथंभौर से बाघ T-2408, पहले होगी सॉफ्ट रिलीज

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 4 वर्षीय एक बाघ को ट्रेंकुलाइज किया गया है. एनटीसीए प्रोटोकॉल के साथ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रिलीज किया जाएगा.

Tiger Shifting
मुकुंदरा में ला रहे रणथंभौर से बाघ (Source : MHTR Management)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 9, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
कोटा: मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR) में टाइगर की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार वन्य जीव विभाग प्रयास कर रहा है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) से टाइगर लाने की अनुमति मिल गई थी. यह बाघ रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR) से मुकुंदरा में शिफ्ट किया जाना था, जिसके लिए लंबे समय से प्रयास दोनों रिजर्व की टीम कर रही थी.

इस क्रम में शुक्रवार को अभियान में सफलता मिली है, जिसके तहत रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शुक्रवार को 4 वर्षीय एक बाघ को ट्रेंकुलाइज किया गया है, जिसके स्वास्थ्य जांच की जा रही है. इस प्रक्रिया को एनटीसीए प्रोटोकॉल के साथ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में रिलीज किया जाएगा, जहां पर पहले इसकी सॉफ्ट रिलीज होगी. बाद में समय निकलने और अनुमति के अनुसार हार्ड रिलीज कर दी जाए.

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि एनटीसीए की अनुमति मिलने के बाद पूरे प्रोटोकॉल से टीम बनाकर रणथंबोर के जंगल में तलाश की जा रही थी. ऐसे में लाहपुर रेंज में टाइगर की 2408 को चिन्हित किया गया. उसकी टेरिटरी से ही शुक्रवार सुबह जल्दी तलाश शुरू की गई, जिसके बाद सुबह ट्रेंकुलाइज किया गया है. साथ ही उसे रेडियो कॉलर भी पहना दिया गया है. इस ट्रेंकुलाइज प्रक्रिया के बाद उसे कोटा लाने की तैयारी की जा रही है.

इसके बाद सड़क मार्ग के जरिए कोटा लाया जाएगा, जिसमें रणथंबोर और मुकुंदरा की टीम के साथ वेटरनरी डॉक्टर भी रहेंगे. पहले टाइगर को छोटे एंक्लोजर में सॉफ्ट रिलीज किया जाएगा. बाद में इसे हार्ड रिलीज भी कर दिया जाएगा. टाइगर को लाने वाले काफिले में भारी सुरक्षा रखी गई है. इसमें पुलिस की मदद भी ली जा रही है. इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड भी टीम में साथ रहेंगे.

वर्तमान में पांच बाघ हैं मुकुंदरा में : मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि रणथंभौर नेशनल पार्क में ही टाइगर टी-2408 साल 2022 में जन्मा था. यह टाइगर टी-93 और टी-96 का बेटा है, जिसे कोटा शिफ्ट करने के बाद यहां पर 6 टाइगर हो जाएंगे. कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहले से बाघ व बाघिन की संख्या पांच है. एमएचटीआर के डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि रिजर्व में पहले से मौजूद पांच बाघ बाघिनों में दो टाइग्रेस, एक टाइगर, एक शावक व सब एडल्ट फीमेल हैं.

