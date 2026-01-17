ETV Bharat / state

बहराइच में अब बाघ की दहशत; 'सुलोचना-डायना' के साथ शूटरों ने संभाला मोर्चा, फिर भी पकड़ से दूर

बहराइचः जिले में जंगली जानवरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. भेड़ियों के बाद अब बाघ ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है. महसी तहसील इलाके में बाघ खेतों में घूमता दिख रहा है. बाघ द्वारा एक मवेशी पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है. वन विभाग की टीम लगातार तीन दिनों से कांबिंग कर बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रही है. सफलता नहीं मिलने पर अब दुधवा से दो हाथियों को भी बाघ को पकड़ने के लिए बुलाया गया है.

वन विभाग के मुताबिक, रामगांव थाना क्षेत्र के रेहुआ मंसूर ग्राम में एक बाघ को देखा गया है. बाघ द्वारा हमला कर एक मवेशी को मौत के घाट उतार दिया था. इसकी सूचना पाते ही मौके पर वन विभाग की टीम ने कांबिंग शुरू की लेकिन खेत में लगे गन्ने की ऊंचाई ज्यादा होने के चलते परेशानियां भी आ रही हैं. वहीं, अत्यधिक कोहरा होने के चलते विजिबिलिटी भी सही नहीं मिल पा रही थी. इसके चलते वन विभाग की ओर से चलाए जा रहे थर्मल ड्रोन कैमरे भी सही से काम नहीं कर पा रहे थे.