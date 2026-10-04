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मंडला में बनेगा टाइगर सफारी-जू, लघु वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट, मोहन यादव ने दी 460 करोड़ की सौगात

मंडला: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंडला के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मंडला केवल एक जिला नहीं, बल्कि वीरता, जनजातीय संस्कृति और नर्मदा सभ्यता का अद्भुत संगम है. गोंडवाना साम्राज्य की गौरवशाली विरासत, वीरांगना रानी दुर्गावती का शौर्य, गोंड एवं बैगा जनजातियों की समृद्ध संस्कृति और माँ नर्मदा का आशीर्वाद मंडला को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है.

कार्यक्रम में मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट जिले के 9 लाख 4 हजार 126 तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2024 की बोनस राशि 36 करोड़ 17 लाख 37 हजार 518 का वितरण किया जा रहा है. इसी प्रकार पूर्व सामान्य एवं पश्चिम सामान्य वनमंडल मंडला की 84 वन समितियों के 39 हजार 399 सदस्यों को वर्ष 2025-26 की 26 करोड़ 56 लाख 53 हजार 929 की काष्ठ लाभांश राशि वितरित की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वन आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंडला की धरती पर आना सौभाग्य का विषय है. दीपावली का पर्व प्रदेशवासी उत्साह और उमंग के साथ मना सकें, इसी उद्देश्य से तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण किया जा रहा है. प्रदेश के 21 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 149 करोड़ की बोनस राशि वितरित की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार वनोपज संग्राहकों के हितों और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि मंडला के महत्व को और अधिक व्यापक रूप से सामने लाने के लिए वे आने वाले समय में मंडला से जुड़े और भी महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण बिंदुओं को सामने रखेंगे. मुख्यमंत्री मोहन यादव मंडला में आयोजित तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

मंडला में बनेगा टाइगर सफारी जू और रेस्क्यू सेंटर

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके की मांग पर मंडला में टाइगर सफारी-जू स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने कहा कि मंडला आने वाले पर्यटक यदि सफारी के दौरान बाघ का दीदार नहीं कर पाते हैं, तो ज़ू के माध्यम से उन्हें बाघ सहित वन्यजीवों को देखने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही यहां वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. जिसमें घायल एवं बीमार वन्यप्राणियों का इलाज किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे मंडला में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

163 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी की चाबी सौंपी (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने घुघरी एवं मोहगांव में महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा करते हुए क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने की बात कही. उन्होंने एमएसएमई के माध्यम से चार-चिरोंजी जैसे लघु वनोपज की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा भी की, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.

मंडला में होगा स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा मंडला में स्वास्थ्य क्षेत्र में विस्तार हेतु मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है. क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक के लिए 16.63 करोड़ की स्वीकृति का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं से जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा. मंडला की पहचान केवल इसके प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं, बल्कि यहां की ऐतिहासिक विरासत, जनजातीय परंपराओं, कृषि, वन संपदा और मां नर्मदा से भी जुड़ी है. सरकार मंडला के इस बहुआयामी महत्व को विकास की नई दिशा से जोड़ते हुए जिले को आगे ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है.

मंडला में पान की खेती व दुग्ध सहकारी समितियों को सशक्त किया जायेगा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंडला जिले में पान की खेती को विकसित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा. इसके साथ ही पशुधन संवर्धन व दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध समितियों को सशक्त करने के लिए गांव-गांव में दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएंगी. किसानों को दूध का सही दाम दिलाया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि अभी 1500 सुगम बस परिवहन सेवा प्रारंभ की गई है, आने वाले समय में गांव-गांव तक इसका विस्तार किया जाएगा, जिससे गरीबों को गांव से आने-जाने के लिए सरकारी बस और सार्वजनिक परिवहन की सेवा मिल सकेगी.

163 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी की चाबी सौंपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शालाओं में ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या 14 प्रतिशत थी लेकिन अब सांदीपनि विद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थाएं बनने से ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या शून्य प्रतिशत हो गई है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के 163 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत स्कूटी की चाबी सौंपी और यातायात सुरक्षा के लिए हेलमेट भी पहनाए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों, योजनाओं एवं गतिविधियों के संबंध में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के साथ-साथ मंडला जिले में भी विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं. आज तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण होने के साथ विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे जिले के विकास को नई गति मिलेगी.

सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार गरीब, किसान, श्रमिक, आदिवासी और जनजातीय समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है. तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि का वितरण सरकार की जनकल्याणकारी सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है. आज जिन विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया जा रहा है, उनसे आने वाले समय में जिले के विकास को और गति मिलेगी.

460 करोड़ की लागत के 27 विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंडला जिले में 260 करोड़ 62 लाख 38 हजार रुपये की लागत के 47 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 200 करोड़ 2 लाख 38 हजार रुपये की लागत के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. लोकार्पित प्रमुख कार्यों में बिछिया एनएच-30 से सरई गेट मार्ग, लंबाई 8.90 किलोमीटर, सांदीपनि शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिछिया के भवन निर्माण कार्य, संयुक्त तहसील कार्यालय भवन निवास का निर्माण कार्य, सांदीपनि विद्यालय घुटास का निर्माण कार्य, तथा सांदीपनि विद्यालय सागर, जिला मंडला के निर्माण कार्य शामिल हैं. इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास, सड़क एवं अन्य अधोसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को भी लोकार्पित किया. इस प्रकार कुल 27 कार्यों का 200.02 करोड़ रुपये की लागत से लोकार्पण किया गया.