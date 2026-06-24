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बाघ RVT 7 को किया आजाद, लेकिन वापस एनक्लोजर में पहुंचा, अधिकारी बोले- रास्ता पूरी तरह खुला

एनक्लोजर से बाघ RVT 7 को किया आजाद ( Source : RVT Bundi )

बूंदी: रामगढ़ टाइगर रिजर्व में करीब 18 माह से अधिक समय से एनक्लोजर में बंद बाघ RVT 7 को आखिर बूंदी स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर खुले जंगल में आजादी मिल ही गई. बाघ के जंगल में छोड़ने को लेकर पिछले कई माह से एनटीसीए से निर्देश नहीं मिलने से बाघ की आजादी पर एनक्लोजर में कैद था. हालांकि, गत 7 जून को मुख्य वन संरक्षक सहित विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में बाघ को जंगल में प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए बाघ को रेडियो कॉलर पहनाया गया था, उसके बाद से कभी भी बाघ के खुले जंगल में छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे. मंगलवार शाम पूरे प्रोटोकॉल के तहत बाघ को एनक्लोजर से खुले जंगल में रिलीज करने के लिए रीवाइल्डिंग एनक्लोजर के दरवाजे खोले गए, लेकिन बाघ एक बार बाहर निकल कर वापस एनक्लोजर में लौट गया. फिलहाल, बाघ एनक्लोजर में ही मौजूद है. उधर कोटा के मुख्य वन संरक्षक सुगना राम जाट ने बताया कि 23 जून की शाम रामगढ़ विषधारी के विशेष रीवाइल्डिंग एनक्लोजर के दरवाजे खोले गए. शाम 6.15 बजे आजादी का रास्ता खुलने के बाद बाघ ने रात करीब 10 बजे दो बार बाहर निकलने का प्रयास किया. कुछ देर के लिए वह एनक्लोजर से बाहर भी आया, लेकिन नए माहौल को परखने के बाद वापस भीतर लौट गया. जाट ने बताया कि फिलहाल बाघ एनक्लोजर के भीतर ही है. हालांकि, उसके लिए रास्ता पूरी तरह खुला है और किसी भी समय वह जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है. पढ़ें : 18 माह से RVTR के एनक्लोजर में बंद बाघ RVT-7 को मिलेगी आजादी, प्राकृतिक आवास में छोड़ने की तैयारी मां से बिछड़ कर अनाथ हो गया था बाघ : कोटा के मुख्य वन संरक्षक सुगना राम जाट ने बताया कि करीब दो साल पहले जो बाघ शावक अपनी मां से बिछड़कर असमय अनाथ हो गया था, वह अब फिर से जंगल की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की दहलीज पर खड़ा है. राजस्थान वन विभाग ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पुनर्वासित नर बाघ RVT 7 को प्राकृतिक आवास में मुक्त कर वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया.