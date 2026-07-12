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बाघ RVT-07 ने जंगल में बनाई टेरिटरी, दो बाघिनों से हुआ प्राकृतिक संपर्क पुनर्वास कार्यक्रम के लिए उत्साहजनक

नए नर बाघ का बाघिनों के संपर्क इस बात का संकेत है कि वह जंगल के प्राकृतिक वातावरण में खुद को स्थापित कर रहा है.

Tiger RVT-07 establishes territory
बाघ RVT-07 ने बना ली टेरिटरी (Source - RVTR Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 12, 2026 at 6:08 PM IST

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बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिक पुनर्वास (रीवाइल्डिंग) कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया नर बाघ RVT-07 अब जंगल के माहौल में पूरी तरह ढलता नजर आ रहा है. पिछले करीब 18 दिनों से जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे इस बाघ ने अपनी टेरिटरी बनानी शुरू कर दी है. इस दौरान रिजर्व की रेसिडेंट बाघिनों RVT-05 और RVT-06 के साथ उसका प्राकृतिक संपर्क भी दर्ज किया गया है. वन विभाग इसे रीवाइल्डिंग कार्यक्रम के लिए उत्साहजनक संकेत मान रहा है.

मिल रहे अच्छे संकेत: कोटा जोन के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) सुगनाराम जाट ने बताया कि गत 24 जून को बाघ RVT-07 ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के 5 हेक्टेयर के रीवाइल्डिंग एनक्लोजर से स्वयं बाहर निकलकर प्राकृतिक वन क्षेत्र में प्रवेश किया था. तब से वह जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है. विभाग की निगरानी में मिले संकेत बताते हैं कि बाघ अपने लिए उपयुक्त क्षेत्र चुनकर वहां स्थायी टेरिटरी बनाने की प्रक्रिया में है. जंगल में आने के बाद RVT-07 पूरी तरह एक परिपक्व जंगली बाघ की तरह व्यवहार कर रहा है. वह नियमित रूप से पेड़ों पर पंजों के निशान (स्क्रैच मार्क) बना रहा है, सेंट स्प्रे के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और अलग-अलग स्थानों पर टेरिटोरियल मार्किंग कर अपने क्षेत्र का संकेत दे रहा है. यह व्यवहार किसी भी स्वस्थ और आत्मनिर्भर नर बाघ की पहचान माना जाता है.

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रीवाइल्डिंग कार्यक्रम की सफलता: बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक (डीएफओ) अरुण कुमार डी ने बताया कि पुनर्वास कार्यक्रम के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि RVT-07 ने जंगल में खुद सफलतापूर्वक शिकार भी किए हैं. इससे स्पष्ट है कि वह बिना किसी मानवीय सहायता के भोजन जुटाने और प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है. यही किसी भी रीवाइल्डिंग कार्यक्रम की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है.

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दो बाघिनों से हुआ प्राकृतिक संपर्क: डीएफओ अरुण कुमार डी ने बताया कि पिछले 18 दिनों के दौरान RVT-07 का रिजर्व की रेसिडेंट बाघिनों RVT-05 और RVT-06 के साथ प्राकृतिक संपर्क भी रिकॉर्ड किया गया है. यह संपर्क पूरी तरह सामान्य वन्य परिस्थितियों में हुआ. वन विभाग के अनुसार किसी नए नर बाघ का रिजर्व की स्थापित बाघिनों के संपर्क में आना इस बात का संकेत है कि वह जंगल के प्राकृतिक वातावरण में सफलतापूर्वक खुद को स्थापित कर रहा है. भविष्य में यह प्राकृतिक संपर्क क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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बाघ की हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर: वन विभाग बाघ RVT-07 की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए है. डीएफओ ने बताया कि इसके लिए GPS-VHF रेडियो कॉलर, रेडियो टेलीमेट्री, कैमरा ट्रैप और फील्ड मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. बाघ की आवाजाही, व्यवहार, शिकार क्षमता और टेरिटरी विस्तार का नियमित अध्ययन किया जा रहा है. इसके लिए तीन से अधिक मॉनिटरिंग टीमें लगातार फील्ड में तैनात हैं. वन विभाग का कहना है कि अब तक मिले सभी संकेत इस वैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम के लिए काफी उत्साहजनक हैं.

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TIGER RVT 07 IN RVTR BUNDI
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दो बाघिनों से हुआ प्राकृतिक संपर्क
TIGER RVT 07 ESTABLISHES TERRITORY

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