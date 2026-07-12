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बाघ RVT-07 ने जंगल में बनाई टेरिटरी, दो बाघिनों से हुआ प्राकृतिक संपर्क पुनर्वास कार्यक्रम के लिए उत्साहजनक

बूंदी: रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में वैज्ञानिक पुनर्वास (रीवाइल्डिंग) कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया नर बाघ RVT-07 अब जंगल के माहौल में पूरी तरह ढलता नजर आ रहा है. पिछले करीब 18 दिनों से जंगल में स्वतंत्र रूप से घूम रहे इस बाघ ने अपनी टेरिटरी बनानी शुरू कर दी है. इस दौरान रिजर्व की रेसिडेंट बाघिनों RVT-05 और RVT-06 के साथ उसका प्राकृतिक संपर्क भी दर्ज किया गया है. वन विभाग इसे रीवाइल्डिंग कार्यक्रम के लिए उत्साहजनक संकेत मान रहा है.

मिल रहे अच्छे संकेत: कोटा जोन के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) सुगनाराम जाट ने बताया कि गत 24 जून को बाघ RVT-07 ने रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के 5 हेक्टेयर के रीवाइल्डिंग एनक्लोजर से स्वयं बाहर निकलकर प्राकृतिक वन क्षेत्र में प्रवेश किया था. तब से वह जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहा है. विभाग की निगरानी में मिले संकेत बताते हैं कि बाघ अपने लिए उपयुक्त क्षेत्र चुनकर वहां स्थायी टेरिटरी बनाने की प्रक्रिया में है. जंगल में आने के बाद RVT-07 पूरी तरह एक परिपक्व जंगली बाघ की तरह व्यवहार कर रहा है. वह नियमित रूप से पेड़ों पर पंजों के निशान (स्क्रैच मार्क) बना रहा है, सेंट स्प्रे के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और अलग-अलग स्थानों पर टेरिटोरियल मार्किंग कर अपने क्षेत्र का संकेत दे रहा है. यह व्यवहार किसी भी स्वस्थ और आत्मनिर्भर नर बाघ की पहचान माना जाता है.

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रीवाइल्डिंग कार्यक्रम की सफलता: बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक (डीएफओ) अरुण कुमार डी ने बताया कि पुनर्वास कार्यक्रम के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि RVT-07 ने जंगल में खुद सफलतापूर्वक शिकार भी किए हैं. इससे स्पष्ट है कि वह बिना किसी मानवीय सहायता के भोजन जुटाने और प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है. यही किसी भी रीवाइल्डिंग कार्यक्रम की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है.