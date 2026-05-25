चार साल बाद जमवा रामगढ़ से सरिस्का लौटा बाघ ST-24, अब अपने ही भाइयों से होगी टैरिटरी की जंग
अजबगढ़ व टहला में घूम रहे बाघ एक ही मां की संतान हैं. तीनों की उम्र समान है.
Published : May 25, 2026 at 11:53 AM IST
अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व की धरोहर बाघ एसटी-24 जयपुर के जमवा रामगढ़ जंगल में करीब चार साल के प्रवास के बाद अचानक सरिस्का लौट आया है. सरिस्का के अजबगढ़ रेंज में बाघ एसटी-24 की उपस्थिति कैमरा ट्रैप में दर्ज की गई है. बाघ का लौटना सरिस्का के लिए खुशखबरी है, लेकिन प्रशासन के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अजबगढ़, टहला आदि रेंजों में पहले से ही अन्य बाघों ने अपनी सल्तनत बना रखी है. ऐसे में एसटी-24 यहां अपनी टैरिटरी तलाशेगा, तो बाघों के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ जाएगी. इस खतरे को देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने वनकर्मियों की टीम को बाघ की मॉनिटरिंग में लगा दिया है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बाघ एसटी-24 करीब चार साल पहले जयपुर के जमवा रामगढ़ वन क्षेत्र में चला गया था और पिछले चार साल से वहीं रह रहा था. कुछ दिन पूर्व उसकी लोकेशन सरिस्का की अजबगढ़ रेंज में कैमरा ट्रैप में दिखी है. लौटने के बाद उसकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. जमवा रामगढ़ में मॉनिटरिंग के लिए भेजी गई वनकर्मियों की टीम को वापस बुलाकर अब बाघ की मॉनिटरिंग में लगाया गया है. यह टीम लगातार पगमार्क व लोकेशन पर नजर रखे हुए है.
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सरिस्का में जहां लौटा बाघ, वहां पहले से कई बाघ: सीसीएफ कटियार ने बताया कि अजबगढ़ रेंज में पहले से ही अन्य बाघों ने ठिकाना बना रखा है. अभी अजबगढ़ व टहला वन क्षेत्र में बाघ एसटी-23 घूम रहा है, वहीं बाघ एसटी-25 टहला व अलवर वन मंडल में विचरण कर रहा है. बाघ एसटी-24 भी इन्हीं वन क्षेत्रों में लौटकर विचरण कर रहा है. एक ही वन क्षेत्र में तीन बाघों की मौजूदगी से संघर्ष की आशंका बढ़ गई है. इसके अलावा बाघ 2305 भी इसी क्षेत्र में विचरण कर रहा है.
एक ही मां की संतान हैं तीनों बाघ: अजबगढ़ व टहला में घूम रहे बाघ एसटी-23, एसटी-24 व एसटी-25 बाघिन एसटी-12 की संतान हैं. तीनों की उम्र समान है. बाघिन एसटी-12 ने वर्ष 2020 में तीन नर शावकों को जन्म दिया था. एक साथ तीन-चार बाघों की मौजूदगी ने टेरिटोरियल फाइट की आशंका बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए सरिस्का प्रशासन अलर्ट पर है और बाघ एसटी-24 की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है.