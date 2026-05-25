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चार साल बाद जमवा रामगढ़ से सरिस्का लौटा बाघ ST-24, अब अपने ही भाइयों से होगी टैरिटरी की जंग

सरिस्का टाइगर रिजर्व ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व की धरोहर बाघ एसटी-24 जयपुर के जमवा रामगढ़ जंगल में करीब चार साल के प्रवास के बाद अचानक सरिस्का लौट आया है. सरिस्का के अजबगढ़ रेंज में बाघ एसटी-24 की उपस्थिति कैमरा ट्रैप में दर्ज की गई है. बाघ का लौटना सरिस्का के लिए खुशखबरी है, लेकिन प्रशासन के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि अजबगढ़, टहला आदि रेंजों में पहले से ही अन्य बाघों ने अपनी सल्तनत बना रखी है. ऐसे में एसटी-24 यहां अपनी टैरिटरी तलाशेगा, तो बाघों के बीच संघर्ष की आशंका बढ़ जाएगी. इस खतरे को देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने वनकर्मियों की टीम को बाघ की मॉनिटरिंग में लगा दिया है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि बाघ एसटी-24 करीब चार साल पहले जयपुर के जमवा रामगढ़ वन क्षेत्र में चला गया था और पिछले चार साल से वहीं रह रहा था. कुछ दिन पूर्व उसकी लोकेशन सरिस्का की अजबगढ़ रेंज में कैमरा ट्रैप में दिखी है. लौटने के बाद उसकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है. जमवा रामगढ़ में मॉनिटरिंग के लिए भेजी गई वनकर्मियों की टीम को वापस बुलाकर अब बाघ की मॉनिटरिंग में लगाया गया है. यह टीम लगातार पगमार्क व लोकेशन पर नजर रखे हुए है. सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार (ETV Bharat Alwar)