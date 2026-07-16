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बानसूर: सरिस्का से भटके टाइगर का युवक पर हमला, 10 घंटे में किया रेस्क्यू, ग्रामीणों की वन कर्मचारियों से झड़प

गांव में भारी भीड़ जमा होने के कारण वन विभाग को टाइगर के रेस्क्यू में काफी परेशानी हुई.

Tiger rescued from bansur
टाइगर के रेस्क्यू के दौरान एकत्र भीड़ (ETV Bharat Kotputali)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 16, 2026 at 8:03 AM IST

3 Min Read
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कोटपूतली: सरिस्का से भटककर बानसूर के तुलसीवाला गांव पहुंचे टाइगर का 10 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया. झाड़ियों में दिखे बाघ ने रेस्क्यू के दौरान एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया. महिलाओं ने वन विभाग के 4 वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव किया. नारायणपुर-कुशालगढ़ मार्ग भी जाम कर दिया गया. सूचना पर एसपी सतवीर सिंह और एएसपी नाजिम अली मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाया. शाम तक चले ऑपरेशन में वन विभाग ने बाघ को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ लिया था. प्रारंभिक तौर पर इसे सरिस्का की ST-12 बाघिन का शावक बताया जा रहा है. रेस्क्यू के बाद पुलिस द्वारा एक युवक को डिटेन करने पर फिर तनाव हुआ, जिसे एसपी के आदेश पर छोड़ने के बाद स्थिति सामान्य हुई.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली ने बताया कि तुलसीवाला गांव में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे पुराने रास्ते की झाड़ियों में टाइगर दिखाई दिया था. सूचना मिलते ही फोरेस्टर मनोज नागा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन भारी भीड़ के कारण बचाव अभियान में लगातार परेशानी आती रही.

पढ़ें: सरिस्का वन क्षेत्र से भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंचा टाइगर, ग्रामीणों में दहशत

इसी दौरान टाइगर ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल रेफर किया गया. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, विभाग के वाहनों में तोड़फोड़ की और हाईवे जाम कर दिया. पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया.

युवक को डिटेन करने पर तनाव: शाम तक चले अभियान में वन विभाग ने टाइगर को सुरक्षित ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया. वन विभाग का कहना था कि टाइगर की पहचान की प्रक्रिया जारी है. प्रारंभिक तौर पर इसे सरिस्का की ST-12 बाघिन का वयस्क शावक माना जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है. वहीं पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और क्षेत्र में शांति बनी हुई है. बताया जा रहा है कि टाइगर को रेस्क्यू करने के बाद पुलिस ने गांव के ही एक युवक को डिटेन कर लिया. इस दौरान मौके पर खड़े बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने युवक को ले जाते हुए देख लिया और पुलिस से नोक-झोंक हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह तथा एएसपी नाजिम अली ने तुरंत प्रभाव से आदेश देते हुए डिटेन किए गए युवक को ग्रामीणों के बीच लाकर सौंप दिया. जिसके बाद मामला शांत हुआ और पुलिस ने सभी को अपने-अपने घर भेज दिया.

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