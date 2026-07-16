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बानसूर: सरिस्का से भटके टाइगर का युवक पर हमला, 10 घंटे में किया रेस्क्यू, ग्रामीणों की वन कर्मचारियों से झड़प

टाइगर के रेस्क्यू के दौरान एकत्र भीड़ ( ETV Bharat Kotputali )

कोटपूतली: सरिस्का से भटककर बानसूर के तुलसीवाला गांव पहुंचे टाइगर का 10 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया. झाड़ियों में दिखे बाघ ने रेस्क्यू के दौरान एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया. महिलाओं ने वन विभाग के 4 वाहनों में तोड़फोड़ और पथराव किया. नारायणपुर-कुशालगढ़ मार्ग भी जाम कर दिया गया. सूचना पर एसपी सतवीर सिंह और एएसपी नाजिम अली मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाया. शाम तक चले ऑपरेशन में वन विभाग ने बाघ को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ लिया था. प्रारंभिक तौर पर इसे सरिस्का की ST-12 बाघिन का शावक बताया जा रहा है. रेस्क्यू के बाद पुलिस द्वारा एक युवक को डिटेन करने पर फिर तनाव हुआ, जिसे एसपी के आदेश पर छोड़ने के बाद स्थिति सामान्य हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नाजिम अली ने बताया कि तुलसीवाला गांव में मंगलवार सुबह करीब 9 बजे पुराने रास्ते की झाड़ियों में टाइगर दिखाई दिया था. सूचना मिलते ही फोरेस्टर मनोज नागा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन भारी भीड़ के कारण बचाव अभियान में लगातार परेशानी आती रही. पढ़ें: सरिस्का वन क्षेत्र से भटककर ग्रामीण इलाके में पहुंचा टाइगर, ग्रामीणों में दहशत