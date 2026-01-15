ETV Bharat / state

घनी आबादी में बाघ के पहुंचने से दहशत; वन विभाग के ड्रोन ने कैप्चर की फोटो

डीएफओ सूंदरेशा ने बताया कि आबादी से बमुश्किल 300 मीटर दूर गन्ने के खेत में बैठे बाघ की तस्वीर ड्रोन से कैप्चर की गयी है.

ड्रोन में दिखा बाघ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 7:25 PM IST

बहराइच: जनपद में जंगली जानवरों के आबादी के बीच पहुंचने से ग्रामीणों के साथ वन विभाग की भी मुश्किलें बढ़ गयी हैं. रामगांव थाना क्षेत्र इलाके के घनी आबादी के बीच ग्रामीण के खेत में बाघ देखा गया. इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.

ड्रोन से निगरानी के दौरान दिखा बाघ: खेत में बाघ होने की सूचना वन विभाग को दी गई. सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग टीम ने जाल लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. महसी तहसील के रामगांव इलाके के रेहुआ मंसूर गांव में दोपहर में एक बाघ खेत में बैठा था. खेत गए ग्रामीणों की नजर जैसे ही बाघ पर पड़ी, तो इलाके में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम ने ड्रोन से निगरानी की, तो बाघ खेत में बैठा दिखाई दिया.

बहराइच में बाघ के पकड़ने की कोशिश. (Video Credit: ETV Bharat)

बाघ को ट्रेंकुलाइज़ करने की कोशिश: इस पर बहराइच डीएफओ सूंदरेशा ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी जाल से करवाई. वहीं बाघ को ट्रेंकुलाइज़ करने के लिए कतर्नियाघाट से वाहन भी मंगाया गया है. डीएफओ ने बताया कि इसके लिए लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व में तैनात दो हाथियों को भी मौके पर मंगवाया गया है. उनकी मदद से बाघ को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा.

दुधवा से दो हाथी मंगाए गये: ग्रामीणों का कहना है कि अगर बाघ नहीं पकड़ा गया तो इलाके में लोगों पर हमले करेगा. ग्रामीणों का कहना है कि बाघ के आने से लोगों की परेशानी बढ़ गयी है. बहराइच डीएफओ सूंदरेशा ने बताया कि दुधवा से दो हाथी भी लाये जा रहे हैं. इन पर बैठकर वनकर्मी कांबिंग करेंगे.

ड्रोन से कैप्चर की गयी बाघ की तस्वीर.

डीएफओ ने कहा- सतर्क रहें गांव के लोग: डीएफओ सूंदरेशा ने बताया कि ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है. ग्रामीण देर शाम या रात में अकेले खेतों की ओर न जाएं. इसके पहले हरदी थाना के घाघरा के कछार में अंगरौरा दुबहा गांव के पास गांव के लोगों को बाघ दिखाई दिया था. इस इलाके में भेड़िये और तेंदुए के बाद ग्रामीण बाघ की दस्तक से डरे हुए हैं.

