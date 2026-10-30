Sariska Tiger Reserve: बाघों की सुरक्षा करने वाले खुद असुरक्षित, सुरक्षाकर्मियों को आधुनिक हथियारों की दरकार
सरिस्का में वनकर्मी आधुनिक हथियारों से लैस माफिया के सामने लाठियों के भरोसे हैं. सुरक्षा संसाधनों और बंदूकों का प्रस्ताव अधर में लटका है.
Published : October 30, 2026 at 6:51 PM IST
अलवर : सरिस्का समेत प्रदेश के जंगलों में बाघों की दहाड़ और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग दिन-रात निगरानी में जुटा रहता है, लेकिन जंगल की रखवाली करने वाले वनकर्मी खुद सुरक्षा के मोहताज हैं. वन क्षेत्र में अवैध खनन, बजरी तस्करी, पेड़ों की कटाई, शिकार और वनभूमि पर अतिक्रमण रोकते समय वनकर्मियों को विरोध का सामना करने के साथ ही उन्हें हमले के खतरे का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में वनकर्मियों को पर्याप्त हथियार, सुरक्षित वाहन और जरूरी संसाधनों की दरकार है.
जंगल के भीतर पेड़ों की कटाई रोकने जाना हो, बजरी और पत्थर के अवैध खनन पर छापा मारना हो या फिर शातिर शिकारियों का पीछा करना हर कदम पर इन रक्षकों का सामना ऐसे बेखौफ अपराधियों से होता है, जो आधुनिक हथियारों और लाठी-डंडों से लैस रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ, हमारे वनकर्मी महज लकड़ी के डंडों और कुछ पुरानी, जंग लगी बंदूकों के सहारे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जंगल की हिफाजत करने को मजबूर हैं.
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वन कर्मियों को जंगल में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अल्प सूचना पर मौके पर पहुंचना पड़ता है, तब सुरक्षा के लिए वनकर्मियों के पास पर्याप्त हथियार, वाहन एवं संसाधन जरूरी होते हैं. इसी आवश्यकता को देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने प्रत्येक रेंज में छह से आठ बंदूकें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है. यह प्रस्ताव अभी सरकार के पास लंबित है. हालांकि कुछ रेंजों में पुराने हथियार हैं, लेकिन शिकारियों एवं अपराधियों के पास आधुनिक हथियारों से सामना करना मुश्किल है.
अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करना आसान नहीं : सरिस्का टाइगर रिजर्व का दायरा सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इसमें बाघों की सघन ट्रैकिंग के अलावा वनकर्मियों को जंगल के उन अत्यंत संवेदनशील इलाकों पर भी नजर रखनी पड़ती है, जहां अवैध गतिविधियों की आशंका हमेशा बनी रहती है. लकड़ी तस्कर, खनन माफिया, अवैध बजरी ढोने वाले और वन्यजीवों के अंगों का व्यापार करने वाले गिरोह जंगल के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं. जब भी वन विभाग की टीम को किसी अवैध गतिविधि की भनक लगती है, तो उन्हें बिना किसी देरी के फौरन मौके पर कूच करना पड़ता है.
घटनास्थल पर पहुंचते ही वनकर्मियों का सामना किसी सामान्य स्थिति से नहीं, बल्कि खूंखार और संगठित गिरोहों से होता है. माफिया के गुर्गे अक्सर देसी और ऑटोमैटिक हथियारों, धारदार कुल्हाड़ियों और लाठियों से लैस होकर आते हैं. उनके मुकाबले वन विभाग की टीम जब केवल डंडों के साथ पहुंचती है, तो अपराधियों के हौसले पस्त होने के बजाय और बढ़ जाते हैं. वे सीधे सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं और वनकर्मियों को घेरकर जानलेवा हमला बोल देते हैं.
राजस्थान के अलग-अलग जंगलों से लेकर खुद सरिस्का तक ऐसी दर्जनों वारदातें दर्ज हैं, जहां ड्यूटी निभाते हुए कर्मचारियों ने अपने हाथ-पैर तुड़वाए, जीवनभर के लिए दिव्यांग हुए और कई जांबाजों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया. इसके बावजूद विभाग के मैदानी अमले को आज तक वे बुनियादी सुरक्षा संसाधन नहीं मिल सके हैं, जो किसी भी सशस्त्र पुलिस बल को संवेदनशील मोर्चों पर दिए जाते हैं.
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हर रेंज में 6 से 8 बंदूकें देने का प्रस्ताव : सरिस्का टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) संग्राम सिंह कटियार के अनुसार, विभाग की ओर से प्रत्येक रेंज में कम से कम छह से आठ चालू और असरदार बंदूकें उपलब्ध कराने का एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया था. दुर्भाग्य की बात यह है कि लंबे समय से यह प्रस्ताव शासन सचिवालय की फाइलों में अटका पड़ा है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है.
वर्तमान स्थिति की बात करें तो समूचे सरिस्का जैसे विशालकाय टाइगर रिजर्व के पास कुल जमा केवल 12 बंदूकें उपलब्ध हैं. इनमें से कई हथियार इतने पुराने और भारी हैं कि आपात स्थिति में तुरंत मोर्चा लेते समय उनका इस्तेमाल करना बेहद पेचीदा साबित होता है. जब एक रेंज में दर्जनों नाके और सैकड़ों हेक्टेयर का इलाका हो, तो वहां एक या दो पुरानी बंदूकों के भरोसे गश्ती दल कैसे अपनी और जंगल की हिफाजत कर सकता है? नौकरशाही की इस सुस्ती का खामियाजा सीधे तौर पर फील्ड में गश्त कर रहे निहत्थे बीट प्रभारियों, वनपालों और होमगार्ड्स को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है.
वनकर्मियों को समूह में गश्त करने की जरुरत : राजस्थान अधिनस्थ वन कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि सरिस्का जंगल के कई हिस्सों में रास्ते कठिन हैं और आपात स्थिति में मदद पहुंचने मे समय लगता है. ऐसी परिस्थितियों में वनकर्मियों को अकेले भेजने के बजाय दो से तीन कर्मचारियों की टीम में गश्त करानी पड़ती है. इससे किसी अप्रिय स्थिति में कर्मचारी एक-दूसरे की सहायता के लिए उपलब्ध रह सके. उन्होंने बताया कि गश्ती दलों को सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराना भी जरूरी है. ऐसी विकट परिस्थितियों में केवल मोटरसाइकिलों या लाठियों के सहारे ड्यूटी निभाना सीधे तौर पर मौत के मुंह में जाने जैसा है. संगठन की स्पष्ट मांग है कि हर गश्ती टीम को पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत चारपहिया वाहन मिलने चाहिए. इसके अलावा, जंगल के भीतर अक्सर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है. ऐसे में वायरलेस संचार प्रणाली (VHF/HF सेट्स) हर टीम के पास हर समय चालू हालत में होनी चाहिए.
इससे गश्ती दल का संपर्क टूटने या किसी संकट में फंसने पर उसकी लोकेशन लेने में आसानी हो सकती है. उन्होंने बताया कि सरिस्का में वन्यजीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल देना आवश्यक है. इसके लिए आधुनिक बंदूकें, वाहन, संचार उपकरण और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होने से गश्ती दल त्वरित कार्रवाई में सक्षम हो सकेंगे.
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सरिस्का की सुरक्षा वनकर्मियों के डंडों के भरोसे : सरिस्का टाइगर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष चिन्मय मैक मैसी ने वनकर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही व्यावहारिक और आधुनिक नजरिया पेश किया है. उनका मानना है कि सरिस्का जैसे हाई-प्रोफाइल रिजर्व में सिर्फ डंडों के भरोसे माफिया पर लगाम कसने की उम्मीद करना सरासर बेमानी है. जब तक वन विभाग की जमीनी टीम को तकनीकी और रणनीतिक रूप से ताकतवर नहीं बनाया जाएगा, तब तक जंगल की रक्षा संभव नहीं है. मैसी का सुझाव है कि बंदूकों के अलावा वनकर्मियों को तुरंत नॉन-लीथल यानी गैर-घातक सुरक्षा उपकरण दिए जाने चाहिए. इनमें मुख्य रूप से पेपर स्प्रे (मिर्च का स्प्रे) और इलेक्ट्रिक क्यूटर (स्टन गन/टैज़र) शामिल हैं. लगभग 6 फीट की सुरक्षित दूरी से आक्रामक हमलावरों की आंखों और चेहरे पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे हमलावर को कुछ देर के लिए तेज जलन होती है और वह कुछ देख नहीं पाता, जिससे वनकर्मियों को खुद का बचाव करने और अपराधी पर काबू पाने का पूरा मौका मिल जाता है. मैसी ने बताया कि वन कर्मियों के पास गश्त के दौरान हथियार रहेंगे तो शिकारियों व अपराधियों में डर और भय का माहौल रहेगा कि वनकर्मी कहीं उन पर हमला नहीं कर दे.
सरिस्का व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में वनकर्मियों पर हमले की घटनाएं :-
जनवरी 2017 (अकबरपुर रेंज): कलाकड़ी वन क्षेत्र में जब वन विभाग की टीम ने शिकारियों की घेराबंदी की, तो शिकारियों ने सीधी गोलीबारी शुरू कर दी. इस भीषण मुठभेड़ में वनकर्मी केवल कुमार वैद्य और होमगार्ड ओमप्रकाश गंभीर रूप से जख्मी हुए. गोलियों के घाव और गंभीर चोटों के चलते ये दोनों दिव्यांग हो गए.
वर्ष 2020 (अवैध खनन कांड): वन क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना पर नाकाबंदी कर रहे बॉर्डर होमगार्ड केवल सिंह ने जब संदिग्ध खनन माफिया के ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया, तो माफिया ने उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान केवल सिंह ने दम तोड़ दिया.
वर्ष 2021 (तालवृक्ष रेंज): तालवृक्ष इलाके में निरीक्षण के दौरान तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरविंद तोमर की टीम पर हमलावरों ने अचानक हमला बोल दिया, जिसमें वे स्वयं गंभीर रूप से चोटिल हुए.
वर्ष 2023 (महुवा, दौसा बॉर्डर): बजरी माफिया के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के दौरान तस्करों ने सरकारी टीम को सीधी टक्कर मारी. इस हिंसक टकराव में कर्तव्य पथ पर तैनात बॉर्डर होमगार्ड का जवान हमेशा के लिए शहीद हो गया.
8 मई 2025 (तालवृक्ष मंदिर क्षेत्र): वनभूमि और धार्मिक स्थल से अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर उपद्रवियों की भारी भीड़ ने पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया. इस हिंसक हमले में वनपाल रामवीर गुर्जर के सिर में गहरी चोटें आईं, जबकि होमगार्ड अशोक और दिलखुश सहित आधा दर्जन साथी घायल हो गए.
अक्टूबर 2026 में कालीखोल (अकबरपुर रेंज) : में धोक के पेड़ों की अवैध कटाई रोकने पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम पर करीब 100 हमलावरों ने हमला कर दिया. लकड़ी जब्त करने के दौरान पथराव और लाठियों से हमला किया गया, जिसमें करीब पांच वनकर्मी घायल हो गए. हमलावरों ने टीम के दो वाहनों में भी तोड़फोड़ की. पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अपराधियों ने हमला किया. वनकर्मियों ने किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। मामले की रिपोर्ट थाने में दी गई.
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