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Sariska Tiger Reserve: बाघों की सुरक्षा करने वाले खुद असुरक्षित, सुरक्षाकर्मियों को आधुनिक हथियारों की दरकार

सरिस्का टाइगर रिजर्व ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

अलवर : सरिस्का समेत प्रदेश के जंगलों में बाघों की दहाड़ और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन विभाग दिन-रात निगरानी में जुटा रहता है, लेकिन जंगल की रखवाली करने वाले वनकर्मी खुद सुरक्षा के मोहताज हैं. वन क्षेत्र में अवैध खनन, बजरी तस्करी, पेड़ों की कटाई, शिकार और वनभूमि पर अतिक्रमण रोकते समय वनकर्मियों को विरोध का सामना करने के साथ ही उन्हें हमले के खतरे का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में वनकर्मियों को पर्याप्त हथियार, सुरक्षित वाहन और जरूरी संसाधनों की दरकार है.

जंगल के भीतर पेड़ों की कटाई रोकने जाना हो, बजरी और पत्थर के अवैध खनन पर छापा मारना हो या फिर शातिर शिकारियों का पीछा करना हर कदम पर इन रक्षकों का सामना ऐसे बेखौफ अपराधियों से होता है, जो आधुनिक हथियारों और लाठी-डंडों से लैस रहते हैं. वहीं दूसरी तरफ, हमारे वनकर्मी महज लकड़ी के डंडों और कुछ पुरानी, जंग लगी बंदूकों के सहारे अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जंगल की हिफाजत करने को मजबूर हैं.

बाघों की सुरक्षा करने वाले खुद असुरक्षित. (ETV Bharat alwar) इसे भी पढ़ें: सरिस्का में बाघिन ST-2302 की दो शावकों के साथ अठखेलियां, साइटिंग से गदगद हुए पर्यटक वन कर्मियों को जंगल में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अल्प सूचना पर मौके पर पहुंचना पड़ता है, तब सुरक्षा के लिए वनकर्मियों के पास पर्याप्त हथियार, वाहन एवं संसाधन जरूरी होते हैं. इसी आवश्यकता को देखते हुए सरिस्का प्रशासन ने प्रत्येक रेंज में छह से आठ बंदूकें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया है. यह प्रस्ताव अभी सरकार के पास लंबित है. हालांकि कुछ रेंजों में पुराने हथियार हैं, लेकिन शिकारियों एवं अपराधियों के पास आधुनिक हथियारों से सामना करना मुश्किल है. अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करना आसान नहीं : सरिस्का टाइगर रिजर्व का दायरा सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. इसमें बाघों की सघन ट्रैकिंग के अलावा वनकर्मियों को जंगल के उन अत्यंत संवेदनशील इलाकों पर भी नजर रखनी पड़ती है, जहां अवैध गतिविधियों की आशंका हमेशा बनी रहती है. लकड़ी तस्कर, खनन माफिया, अवैध बजरी ढोने वाले और वन्यजीवों के अंगों का व्यापार करने वाले गिरोह जंगल के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं. जब भी वन विभाग की टीम को किसी अवैध गतिविधि की भनक लगती है, तो उन्हें बिना किसी देरी के फौरन मौके पर कूच करना पड़ता है. जान जोखिम में डालकर जंगल की रखवाली (फोटो ईटीवी भारत GFX) ​घटनास्थल पर पहुंचते ही वनकर्मियों का सामना किसी सामान्य स्थिति से नहीं, बल्कि खूंखार और संगठित गिरोहों से होता है. माफिया के गुर्गे अक्सर देसी और ऑटोमैटिक हथियारों, धारदार कुल्हाड़ियों और लाठियों से लैस होकर आते हैं. उनके मुकाबले वन विभाग की टीम जब केवल डंडों के साथ पहुंचती है, तो अपराधियों के हौसले पस्त होने के बजाय और बढ़ जाते हैं. वे सीधे सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं और वनकर्मियों को घेरकर जानलेवा हमला बोल देते हैं. ​राजस्थान के अलग-अलग जंगलों से लेकर खुद सरिस्का तक ऐसी दर्जनों वारदातें दर्ज हैं, जहां ड्यूटी निभाते हुए कर्मचारियों ने अपने हाथ-पैर तुड़वाए, जीवनभर के लिए दिव्यांग हुए और कई जांबाजों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया. इसके बावजूद विभाग के मैदानी अमले को आज तक वे बुनियादी सुरक्षा संसाधन नहीं मिल सके हैं, जो किसी भी सशस्त्र पुलिस बल को संवेदनशील मोर्चों पर दिए जाते हैं. इसे भी पढ़ें: अलवर शहर के नजदीक अब आसानी से दिख रहे टाइगर्स, बफर जोन को किया जाएगा विकसित हर रेंज में 6 से 8 बंदूकें देने का प्रस्ताव : ​सरिस्का टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) संग्राम सिंह कटियार के अनुसार, विभाग की ओर से प्रत्येक रेंज में कम से कम छह से आठ चालू और असरदार बंदूकें उपलब्ध कराने का एक औपचारिक प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजा गया था. दुर्भाग्य की बात यह है कि लंबे समय से यह प्रस्ताव शासन सचिवालय की फाइलों में अटका पड़ा है और इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. लाठी-डंडों के भरोसे कर रहे जंगल की रखवाली (फोटो ईटीवी भारत अलवर) ​वर्तमान स्थिति की बात करें तो समूचे सरिस्का जैसे विशालकाय टाइगर रिजर्व के पास कुल जमा केवल 12 बंदूकें उपलब्ध हैं. इनमें से कई हथियार इतने पुराने और भारी हैं कि आपात स्थिति में तुरंत मोर्चा लेते समय उनका इस्तेमाल करना बेहद पेचीदा साबित होता है. जब एक रेंज में दर्जनों नाके और सैकड़ों हेक्टेयर का इलाका हो, तो वहां एक या दो पुरानी बंदूकों के भरोसे गश्ती दल कैसे अपनी और जंगल की हिफाजत कर सकता है? नौकरशाही की इस सुस्ती का खामियाजा सीधे तौर पर फील्ड में गश्त कर रहे निहत्थे बीट प्रभारियों, वनपालों और होमगार्ड्स को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है. वनकर्मियों को समूह में गश्त करने की जरुरत : राजस्थान अधिनस्थ वन कर्मचारी संगठन के प्रदेश महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि सरिस्का जंगल के कई हिस्सों में रास्ते कठिन हैं और आपात स्थिति में मदद पहुंचने मे समय लगता है. ऐसी परिस्थितियों में वनकर्मियों को अकेले भेजने के बजाय दो से तीन कर्मचारियों की टीम में गश्त करानी पड़ती है. इससे किसी अप्रिय स्थिति में कर्मचारी एक-दूसरे की सहायता के लिए उपलब्ध रह सके. उन्होंने बताया कि गश्ती दलों को सुरक्षित वाहन उपलब्ध कराना भी जरूरी है. ​​ऐसी विकट परिस्थितियों में केवल मोटरसाइकिलों या लाठियों के सहारे ड्यूटी निभाना सीधे तौर पर मौत के मुंह में जाने जैसा है. संगठन की स्पष्ट मांग है कि हर गश्ती टीम को पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत चारपहिया वाहन मिलने चाहिए. इसके अलावा, जंगल के भीतर अक्सर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है. ऐसे में वायरलेस संचार प्रणाली (VHF/HF सेट्स) हर टीम के पास हर समय चालू हालत में होनी चाहिए. सरिस्का टाइगर रिजर्व का जंगल. (फोटो ईटीवी भारत अलवर)