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Special: झारखंड में बढ़ेगी बाघों की संख्या! राजस्थान और मध्य प्रदेश के पन्ना को माना गया मॉडल

पलामू: झारखंड में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की योजना तैयार की गई है. भारत सरकार ने जुलाई महीने में ही इस कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी थी. इसके तहत मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व से दो बाघिन और एक बाघ को पलामू लाने की तैयारी चल रही है.

टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के इलाके में मौजूद टाइगर रिजर्व से दो बाघिन और एक बाघ लाए जाएंगे. इन्हें पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में रखा जाएगा. करीब एक वर्ष की निगरानी के बाद इन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे के बाद 2026 के अंतिम महीने तक बाघिन और बाघ पलामू टाइगर रिजर्व पहुंच जाएंगे.

साल 2024 में पलामू टाइगर रिजर्व ने सबसे पहले टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की तैयारी शुरू की थी. वर्ष 2026 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सहमति मिलने के बाद केंद्र सरकार ने अनुमति प्रदान की. बाघिन और बाघ को लाने से पहले वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम पलामू टाइगर रिजर्व का भौतिक सत्यापन करेगी. टीम उस जगह की सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं का जायजा लेगी, जहां बाघिन और बाघ को रखा जाना है. जब बाघिन और बाघ लाए जाएंगे, तब वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीमें मौजूद रहेंगी और सभी के स्वास्थ्य की निगरानी करेंगी.

टाइगर सप्लीमेंटेशन से पहले सौ वर्षों से पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों के प्रवास को बेहतर बनाने के लिए कई दिशाओं में कार्य हुए हैं. यहां ग्रासलैंड को बढ़ाया गया है. सॉफ्ट रिलीज सेंटर में हिरण और चीतल भी रखे गए हैं. बाघिन और बाघ के पहुंचने के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के अन्य हिस्सों में चीतल की संख्या बढ़ाई जाएगी.

विशेष गाड़ी तैयार, सरिस्का और पन्ना का मॉडल अपनाया

पलामू टाइगर रिजर्व में बाघिन और बाघ को लाने के लिए विशेष गाड़ी भी तैयार की गई है. वन्यजीव रेस्क्यू के लिए पहले से एक गाड़ी मौजूद थी, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए खास तौर पर नई गाड़ी तैयार की गई है. यह कार्यक्रम राजस्थान के सरिस्का और मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के तर्ज पर तैयार किया गया है. एक समय दोनों रिजर्व में बाघों की संख्या बहुत कम थी. फिलहाल सरिस्का में 56 जबकि पन्ना में 80 से अधिक बाघ मौजूद हैं.

पीटीआर (ETV Bharat)

उप निदेशक का बयान

पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रजेशकान्त जेना ने बताया, “पलामू टाइगर रिजर्व के हालात को लेकर एक प्रेजेंटेशन तैयार किया गया था. प्रेजेंटेशन के बाद टाइगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की मंजूरी मिली थी. भारत सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है. बाघिन और बाघ को लाने से पहले वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके का भौतिक सत्यापन करेगी. बाघ जहां से लाया जाएगा और जहां रखा जाएगा, दोनों जगहों का निरीक्षण किया जाना है. पलामू टाइगर रिजर्व के इतिहास में यह एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है. सरिस्का और पन्ना की सफलता की कहानी को यहां दोहराया जाएगा. दोनों इलाकों में स्थानीय स्तर पर कई बदलाव हुए हैं और आर्थिक गतिविधि भी बढ़ी है.”

झारखंड में सिर्फ पलामू में दर्ज हो रहा बाघों का मूवमेंट

झारखंड में सिर्फ पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में ही बाघों के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है. वर्ष 2021-22 के बाद अब तक सात बाघों के मूवमेंट दर्ज किए गए हैं. इनमें से सिर्फ एक बाघ पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके तक गया था, जिसे रांची के सिल्ली इलाके में रेस्क्यू किया गया. बाद में इसे पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में छोड़ा गया. झारखंड में 2027 तक बाघों की संख्या 10 से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है.

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