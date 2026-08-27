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सरिस्का टाइगर रिजर्व में बढ़ रहे बाघ, वनकर्मी बढ़ाना जरूरी, लेकिन 31 पद चल रहे खाली

सरिस्का में वनकर्मियों के पद बाघों की पुरानी क्षमता के अनुसार स्वीकृत थे, लेकिन अब बाघों की संख्या बढ़ चुकी है.

Tiger in Sariska
सरिस्का में टाइगर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 27, 2026 at 6:17 PM IST

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अलवर: सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उनकी निगरानी और सुरक्षा के लिए वनकर्मियों की कमी खल रही है. हालत यह है कि सरिस्का में वनपाल, सहायक वनपाल और वनरक्षकों के करीब 144 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में इनमें 31 पद रिक्त हैं. वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सरिस्का में वनकर्मियों के करीब 40 नए पद स्वीकृत किए जाने की जरूरत है और इसके लिए राज्य सरकार को भेजा गया प्रस्ताव अभी विचाराधीन है. सरिस्का में वनकर्मियों के पद बाघों की पुरानी क्षमता के अनुसार स्वीकृत थे, लेकिन अब बाघों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होने अतिरिक्त मैनपावर की जरूरत होने लगी है. अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 56 है.

सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में सुरक्षा व बाघों की मॉनिटरिंग के लिए वनपाल, सहायक वनपाल व वनरक्षकों के करीब 144 पद स्वीकृत हैं. इन पदों में से वर्तमान में करीब 31 पद रिक्त चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि पिछले दिनों स्थानांतरित हुए कार्मिकों को सरिस्का टाइगर रिजर्व में जल्द अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने को कहा गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके. कटियार ने बताया कि टाइगर रिजर्व में डयूटी करना चुनौतीपूर्ण रहता है. इस कारण कई बार कुछ वनरक्षक ड्यूटी ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं होते. इस साल भी स्थानांतरण के बाद कुछ पदों पर कुछ कार्मिकों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है. प्रशासन का प्रयास है कि रिक्त चल रहे पदों को जल्द भरकर सरिस्का में मॉनिटरिंग को मजबूत किया सके.

वनकर्मियों की संख्या बढ़ाने पर जोर... (ETV Bharat Alwar)

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फील्ड डायरेक्टर कटिहार ने बताया कि सरिस्का में वनरक्षकों के वर्तमान में स्वीकृत पद राज्य सरकार ने सरिस्का में बाघों के पुराने आंकड़ों को देखते हुए मंजूर किए गए थे. लेकिन अब बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, इनकी मॉनिटरिंग के लिए ज्यादा संख्या में वनरक्षकों की जरूरत है. वर्तमान स्थिति को देखते हुए करीब 40 पद और स्वीकृत करने की जरुरत है. कटियार ने बताया कि सरकार की ओर से प्रस्तावित वनरक्षकों के पद स्वीकृत कर दिए जाएं, तो मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी. उन्होंने बताया कि सरिस्का प्रशासन की ओर से पूर्व में राज्य सरकार को वनरक्षकों के नए पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया है, जो फिलहाल सरकार के पास लंबित है.

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चुनौतियां बढ़ेगी, तो हो सकेगी बेहतर मॉनिटरिंग: फील्ड डायरेक्टर कटिहार ने बताया कि सरिस्का में जिस तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए आगामी समय में चुनौतियां बढ़ेंगी. इसके लिए जरूरी है कि सरकार की ओर से वनरक्षकों के नए पदों का सृजन किया जाए. कटिहार ने बताया कि वर्तमान में एक बाघ की मॉनिटरिंग के लिए दो वनकर्मियों की टीम तैनात रहती है. किसी रेंज में बाघ के जंगल से बाहर निकलने की सूचना पर वहां अतिरिक्त मैन पावर लगाया जाता है. जिससे कई बार अन्य वन क्षेत्र में मॉनिटरिंग प्रभावित होती है. उन्होंने बताया कि वनकर्मियों की ओर से एम स्ट्राइप ऐप के जरिए बाघों की मॉनिटरिंग की जाती है.

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सरिस्का में बढ़ रहे नए बाघ: सरिस्का में अभी टाइगर्स की संख्या 56 है. इनमें 11 नर बाघ, 17 बाघिन एवं 28 शावक हैं. सरिस्का में नए बाघ आने से मॉनिटरिंग के लिए ज्यादा संख्या में वनकर्मियों की जरूरत पड़ रही है. कई बार सरिस्का के जंगल से बाघ टैरिटरी की तलाश या अन्य कारणों से बाहर निकलकर आबादी क्षेत्र या दूसरे वन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं. ऐसे में बाघों की तलाश के लिए बड़ी संख्या में वनकर्मियों को तैनात करना पड़ता है. इसके लिए सरिस्का की अन्य रेंजों व बाघों की मॉनिटरिंग में लगे वनकर्मियों को वहां से हटाकर बाघ की तलाश में लगाना पड़ता है.

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31 POST OF FOREST WORKERS VACANT
TIGER NUMBER INCREASING
टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या
वनरक्षकों के वर्तमान में स्वीकृत पद
MANPOWER IN SARISKA TIGER RESERVE

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