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सरिस्का में 58 बाघों के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा कुनबा, तीन साल में 31 शावक जन्मे, नए साम्राज्य की तलाश में जुटे युवा बाघ

बाघिन के साथ शावक ( फोटो सोर्स- (सरिस्का प्रशासन) )

अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व ने खुशहाली की राह पकड़ी है. गत तीन सालों में सरिस्का में टाइगर के 31 शावकों ने जन्म लिया और इनमें 30 अभी मौजूद हैं. इनमें कई शावक अब दो साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और वे अपनी बाघिन मां से अलग होकर नई टेरिटरी की तलाश में जुटे हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में वर्तमान में 58 टाइगर हैं, जो कि ऑल टाइम हाई है.

सरिस्का टाइगर रिजर्व का इतिहास भी अजूबा रहा है. यहां वर्ष 2000 से पहले बाघों की अच्छी मौजूदगी रही. इसके बाद यहां शिकारियों का शिकंजा कसता गया, जिसके चलते धीरे-धीरे बाघों का सफाया होता रहा. इसी का नतीजा रहा कि वर्ष 2005 में सरकार को सरिस्का को बाघ विहीन घोषित करना पड़ा. सरिस्का में बाघों के सफाए का यह काला अध्याय ज्यादा समय नहीं रहा और वर्ष 2007-08 में भारत के पहले बाघ पुनर्वास ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में खुशहाली की उम्मीद जगाई. इस दौरान रणथंभौर से बाघ-बाघिन को सरिस्का लाने का सिलसिला शुरू हुआ. धीरे-धीरे हालात बदले और अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 58 तक पहुंच गई. यह संख्या सरिस्का के इतिहास में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या है.