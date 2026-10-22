सरिस्का में 58 बाघों के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा कुनबा, तीन साल में 31 शावक जन्मे, नए साम्राज्य की तलाश में जुटे युवा बाघ
कई शावक दो साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और वे अपनी मां से अलग होकर नई टेरिटरी की तलाश में जुटे हैं.
Published : October 22, 2026 at 10:11 AM IST
अलवर : सरिस्का टाइगर रिजर्व ने खुशहाली की राह पकड़ी है. गत तीन सालों में सरिस्का में टाइगर के 31 शावकों ने जन्म लिया और इनमें 30 अभी मौजूद हैं. इनमें कई शावक अब दो साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और वे अपनी बाघिन मां से अलग होकर नई टेरिटरी की तलाश में जुटे हैं. सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में वर्तमान में 58 टाइगर हैं, जो कि ऑल टाइम हाई है.
सरिस्का टाइगर रिजर्व का इतिहास भी अजूबा रहा है. यहां वर्ष 2000 से पहले बाघों की अच्छी मौजूदगी रही. इसके बाद यहां शिकारियों का शिकंजा कसता गया, जिसके चलते धीरे-धीरे बाघों का सफाया होता रहा. इसी का नतीजा रहा कि वर्ष 2005 में सरकार को सरिस्का को बाघ विहीन घोषित करना पड़ा. सरिस्का में बाघों के सफाए का यह काला अध्याय ज्यादा समय नहीं रहा और वर्ष 2007-08 में भारत के पहले बाघ पुनर्वास ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में खुशहाली की उम्मीद जगाई. इस दौरान रणथंभौर से बाघ-बाघिन को सरिस्का लाने का सिलसिला शुरू हुआ. धीरे-धीरे हालात बदले और अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 58 तक पहुंच गई. यह संख्या सरिस्का के इतिहास में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या है.
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पिछले तीन साल में सरिस्का बाघों से हुआ खुशहाल : सरिस्का के लिए पिछले तीन साल बाघों की संख्या बढ़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं. इस दौरान सरिस्का में बाघ के 31 शावक जन्में. इनमें अभी 30 शावक सरिस्का में मौजूद हैं. वहीं, बाघिन एसटी-17 का एक शावक बाद में लापता हो गया, जिसे सरिस्का में बाघों की संख्या से हटा दिया गया. सरिस्का में वर्ष 2024 में 13 शावक, 2025 में 9 और 2026 में अब तक 9 शावकों ने जन्म लिया है यानी सरिस्का में वर्तमान में मौजूद कुल 58 टाइगरों में आधे से ज्यादा पिछले तीन सालों में जन्मे हैं. सरिस्का में अभी 11 बाघ, 17 बाघिन एवं 30 शावक हैं.
सरिस्का में बाघिन एसटी-26 पहली बार बनी मां : सरिस्का में पिछले कुछ सालों में टाइगर के लिए अनुकूल वातावरण मिलने का नतीजा है कि बाघिन एसटी-26 पहली बार मां बनी. इस बाघिन ने इसी वर्ष गत 17 अक्टूबर को दो शावकों को जन्म दिया. इससे पहले मई 2026 में बाघिन एसटी-17 और एसटी-22 के दो शावक दिखाई दिए. इसके चलते सरिस्का में टाइगर की संख्या बढ़कर 56 तक पहुंची थी. इसके बाद बाघिन एसटी-26 के साथ दो शावक कैमरा ट्रैप में दिखाई देने पर सरिस्का में टाइगर की संख्या बढ़कर 58 पर पहुंच गई.
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सरिस्का में शावक हो रहे वयस्क, जल्द मिलेगी आईडी : सरिस्का में वर्तमान में बाघों के 30 शावक हैं. इनमें करीब 13 की उम्र दो साल से ज्यादा होने से ये वयस्क होने की दहलीज पर हैं. ये शावक अब अपनी मां से अलग होकर नई टेरिटरी की तलाश में जुटे हैं. इनमें बाघिन एसटी-12 के चार शावक, बाघिन एसटी-27 के दो शावक, बाघिन एसटी-22 के 4 शावक और बाघिन एसटी-17 के तीन शावकों की उम्र दो साल पूरी होने को है. इस कारण सरिस्का प्रशासन की ओर से इन शावकों का जल्द ही नामकरण किए जाने की तैयारी है. वयस्क होने की दहलीज पर पहुंचे ये शावक अब अपने लिए टेरिटरी की तलाश में भी जुटे हैं.
सरिस्का में बाघों का लगातार बढ़ रहा कुनबा : सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में युवा बाघ-बाघिन की पर्याप्त संख्या होने से नए शावकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है. सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़ने में सरिस्का प्रशासन की ओर से टाइगर की बेहतर मॉनिटरिंग बड़ा कारण रहा है. वनकर्मियों की सतत मॉनिटरिंग के चलते सरिस्का शिकारियों की पहुंच से दूर होने में सफल रहा है. इससे बाघों को जंगल में स्वच्छंद विचरण का माहौल मिला और टाइगर के कुनबे में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरिस्का में टाइगर का कुनबा बढ़कर 58 तक पहुंच गया है, जो कि सरिस्का के इतिहास में ऑल टाइम हाई है.
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