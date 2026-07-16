बाघों का कुनबा बढ़ा, साइटिंग बढ़ी, फिर भी क्यों पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा ये टाइगर रिजर्व
पिछले दो सालों में MHTR और RVTR में टाइगरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ. मनीष गौतम की रिपोर्ट...
Published : July 16, 2026 at 7:26 AM IST
कोटा : हाड़ौती टाइगर कंजर्वेशन और पर्यटन के लिए मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व हैं. बीते डेढ़ साल में यहां पर टाइगर की आबादी तो बढ़ी है, लेकिन पर्यटन अभी पूरी तरह से व्यवस्थित और पटरी पर नहीं आया है. साल 2024 में केवल 6 टाइगर दोनों रिजर्व में थे, साल 2026 में ही यहां टाइगरों की संख्या 15 हो गई है. वहीं, दूसरी तरफ टूरिस्ट की संख्या में इतना इजाफा नहीं हुआ है. अधिकांश टूरिस्ट यहां पर वीकेंड के दिनों में ही पहुंचते हैं. दोनों रिजर्व में केवल एक-एक रूट पर सफारी चालू है. इनके लिए 12 व्हीकल ही हैं.
कोटा के मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुगनाराम जाट का कहना है कि टाइगर की आबादी को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास हमने किया है. इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत दो टाइग्रेस लाए हैं. इस क्रम में तीन बाघिन को और लाना है, यह प्रोजेक्ट अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा. इसके अलावा रणथंभौर से भी मेल और फीमेल टाइगर को शिफ्ट किए हैं. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में भी एक शावक है, वह करीब 13 से 14 महीने का है. इसके अलावा रामगढ़ में भी एक सब एडल्ट अपनी मां से अलग होकर टेरिटरी बना रहा है. वर्तमान में मौजूद टाइगर और टाइगर से भी कुनबा बढ़ेगा. हमारा प्रयास है कि आने वाले एक-दो साल में टाइगर की आबादी को यहां पर दोगुनी कर दिया जाए. यह सब कुछ होने के बाद ही लगातार टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ेगा.
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टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ेगा: वर्तमान में दोनों रिजर्व में बफर एरिया में टाइगर सफारी हो रही है. वहां पर टाइगर की साइटिंग भी हो रही है. सीसीएफ सुगनाराम जाट का कहना है कि बीते डेढ़ साल में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में दो से बाघों की संख्या बढ़कर सात हो गई, जबकि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में चार से संख्या आठ हो गई है. हाड़ौती के दोनों टाइगर रिजर्व में जहां पर 6 बाघ थे, अब यहां पर 15 की संख्या है. सुगनाराम जाट का कहना है कि संख्या को और भी बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं और लगभग एक से डेढ़ साल में दोगुनी होने की उम्मीद है. संख्या दोगुनी होने के साथ ही टूरिस्ट का फुटफॉल भी बढ़ेगा.
जंगल सफारी केवल बफर जोन : दोनों रिजर्व में बफर जोन में पर्यटकों को जंगल सफारी करवाई जा रही है. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पर जोन में तीन रूट अभी संचालित हो रहे हैं. तीनों बफर एरिया के हैं, जबकि वहां पर टाइगर कंजर्वेशन प्लान अभी अप्रूव्ड नहीं हुआ है. इसी के चलते कोर एरिया में सफारी की अनुमति नहीं है. वहीं, टाइगर हिल के एंट्री पॉइंट दलेलपुरा से शुरू होकर चौथ माता की पहाड़ी, जैत सागर, मीरा जी की पहाड़ी होते हुए गार्डन रूट पर ही व्हीकल चल रहे हैं.
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पांच रूट में सफारी की अनुमति : मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि बफर एरिया में पांच रूट में सफारी की अनुमति है. चार को पहले से अनुमति मिल गई थी. एनटीसीए से अनुमति लेकर एक नया रूट जोड़ा गया है. इनमें नया रूट दौलतगंज से कोटिया भील व चंबल नदी के गरडिया व्यू प्वाइंट की अपोजिट साइड (नया गरडिया) तक है. इसके लिए हम काफी तैयारी कर रहे हैं. जल्दी ही इस रूट को खोल दिया जाएगा, जबकि केवल दरा रेंज में मौरूकलां-बंजर-रेतिया तलाई-पटपडिया-सावनभादो रूट पर ही सफारी चालू है. कोर एरिया में तीन रूट हैं. एक गागरोन रेंज का रूट है, यह झालावाड़ में मुख्य रूप से है, जबकि दो सेल्जर रेंज के रूट हैं.
2014 से प्रयास जारी, रह गया था केवल एक टाइगर : साल 2014 में मुकुंदरा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था. साल 2019 से यहां पर बाघों को शिफ्ट करने का काम शुरू हुआ था. यहां पर संख्या बढ़कर सात के आसपास हो गई थी. साल 2021 में यहां पर बाघों की मौत का क्रम शुरू हुआ और कुछ लापता हो गए. इसके बाद केवल एक बाघिन बची थी. इस क्रम के बाद वापस 2024 से बाघों का कुनबा बढ़ाने का प्रयास शुरू हुआ. साल 2025 में कुछ बाघ शिफ्ट किए गए, जिसके बाद 2026 में और संख्या बढ़ाई है. अब यहां पर संख्या 7 हो गई है, जिसमें दो बाघ, चार बाघिन व एक शावक मौजूद हैं. हालांकि, 2022 में बने रामगढ़ में शुरुआत में एक टाइगर का जोड़ा था, इस संख्या में बढ़ोतरी हुई है. वहीं, साल 2024 में जहां चार टाइगर थे, वहां अब उनकी संख्या बढ़कर आठ हो गई है. इनमें दो मेल, पांच फीमेल और मेल सब एडल्ट टाइगर हैं.
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एक केंटर मिलाकर सात वाहन हो गए हैं रजिस्टर्ड : मुकुंदरा के डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि वर्तमान में एक नया कैंटर सफारी के लिए जोड़ा गया है. इसके अलावा दो जिप्सी और चार फोर्स जंगल सफारी व्हीकल भी हैं. कुल मिलाकर 7 वाहन जंगल सफारी के लिए हैं. हमारे यहां व्हीकल रजिस्ट्रेशन हमेशा खुला रहता है, इसीलिए लगातार व्हीकल के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश है. दो जिप्सी की एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई है. अभी बफर एरिया में एमटी 7 रीवाइल्ड, एमटी 8 कनकटी व एमटी 9 मेल की लगातार साइटिंग हुई है. एमटी-5 मेल सेल्लर रेंज में है, जबकि बांधवगढ़ से आई बाघिन एमटी 10 विंध्या दरा रेंज में घूम रही है. एमटी 6 अपने शावक के साथ है. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के डीसीएफ अरुण कुमार डी का कहना है कि उनके यहां पर 11 व्हीकल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन पांच व्हीकल ही अभी चल रहे हैं. अभी तीन बफर जोन में से केवल एक पर ही सफारी के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, जो टाइगर हिल दलेलपुरा से मीरा की पहाड़ी वाला है. इसमें टाइगर साइटिंग भी होती है.
इन रूटों पर सफारी
- बोराबांस रेंज में बंधा-बग्गी रोड-अखावा-बलिंडा-बंधा ( सफारी चालू नहीं )
- कोलीपुरा रेंज में नागनी चौकी चैक पोस्ट-कालाकोट-दीपपुरा घाटा-कान्या तालाब-नागनी चौकी चैक पोस्ट ( सफारी चालू नहीं )
- दरा रेंज में मंदरगढ़ बेरियर-मंदरगढ़ तालाब-केशोपुरा-रोझा तालाब-मंदरगढ़ बेरियर ( सफारी चालू नहीं )
- दरा रेंज में मौरूकलां-बंजर-रेतिया तलाई-पटपडिया-सावनभादो एरिया ( सफारी चालू)
- दौलतगंज से कोटिया भील, नया गरड़िया चम्बल व्यू पॉइंट तक (काम चल रहा)
रामगढ़ रिजर्व तीन बफर के रूट
- भीमलत से अभयपुरा रूट : यह भीमलत से शुरू होकर झरना, गेस्ट हाउस, लवकुश वाटिका और अभयपुरा (सफारी चालू नहीं )
- शिकार बुर्ज से सूरज छतरी : शिकार बुर्ज से शुरू होता है. यह डोगरा महादेव की पहाड़ी, चामुंडा माता मंदिर शिकार होदी, सूरत छतरी व्यू प्वाइंट (सफारी चालू नहीं)
- टाइगर हिल से मीरा जी गार्डन : इसमें टाइगर हिल के एंट्री पॉइंट दलेलपुरा से शुरू होकर चौथ माता की पहाड़ी, जैत सागर, मीरा जी की पहाड़ी होते हुए गार्डन (सफारी चालू)