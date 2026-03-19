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रणथंभौर: गणेश मंदिर मार्ग पर आया युवा बाघ, मचा हड़कंप

मंदिर मार्ग पर विचरण करता टाइगर ( ETV Bharat Swaimadhopur )

सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों के आबादी क्षेत्र में आने की घटनाएं बढ़ रही है. बुधवार शाम को बाघ गणेश मंदिर मार्ग पर आ गया. इससे पहले भी एक बाघ वनकर्मियों के सामने आ गया था, बाद में वनकर्मियों को बाइक छोड़कर भागना पड़ा था. डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बुधवार शाम को त्रिनेत्र गणेश मार्ग व आसपास बाघ टी-2511 करीब दो से तीन घंटे तक चहलकदमी करता रहा. मार्ग पर बाघ की मौजूदगी के चलते पर्यटक वाहनों की रफ्तार कुछ देर के लिए थम गई. हालांकि, इस दौरान जिन वाहनों में पर्यटक सवार थे. उन्होंने आसानी से बाघ के दर्शन किए. बाघ को सड़क पर स्वच्छंद घूमता देख पर्यटक काफी रोमांचित नजर आए. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ की निगरानी शुरू की. त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ काफी देर तक पर्यटक वाहनों के आगे-आगे चलता रहा. जैसे बाघ सड़क पर कैट वॉक कर रहा हो, इस अद्भुत नजारे को देख पर्यटक और त्रिनेत्र गणेश दर्शन के लिए आने-जाने वाले श्रद्धालु काफी रोमांचित हो उठे. पढ़ें: रणथंभौर में गश्त करते समय वनकर्मियों के सामने आया टाइगर, बाल-बाल बची जान, बाइक छोड़ जिप्सी में चढ़े बुधवार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के एक से पांच नंबर जोन में साप्ताहिक अवकाश था. इसके चलते इन जोन में सफारी बंद रही और पर्यटक सफारी पर नहीं जा सके. साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक रणथंभौर किला पहुंचे. वहीं, बुधवार होने के चलते रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं की भी काफी भीड़ थी और त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर पर्यटकों व श्रद्धालुओं के वाहनों की लगातार आवाजाही थी.