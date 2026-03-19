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रणथंभौर: गणेश मंदिर मार्ग पर आया युवा बाघ, मचा हड़कंप

रणथंभौर में बाघ गणेश मंदिर मार्ग पर मुख्य सड़क के पास गोमुखी नाले में करीब एक से दो घंटे तक घूमता रहा.

Ranthambore Tiger Park
मंदिर मार्ग पर विचरण करता टाइगर (ETV Bharat Swaimadhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 19, 2026 at 1:44 PM IST

3 Min Read
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सवाई माधोपुर: रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों के आबादी क्षेत्र में आने की घटनाएं बढ़ रही है. बुधवार शाम को बाघ गणेश मंदिर मार्ग पर आ गया. इससे पहले भी एक बाघ वनकर्मियों के सामने आ गया था, बाद में वनकर्मियों को बाइक छोड़कर भागना पड़ा था.

डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि बुधवार शाम को त्रिनेत्र गणेश मार्ग व आसपास बाघ टी-2511 करीब दो से तीन घंटे तक चहलकदमी करता रहा. मार्ग पर बाघ की मौजूदगी के चलते पर्यटक वाहनों की रफ्तार कुछ देर के लिए थम गई. हालांकि, इस दौरान जिन वाहनों में पर्यटक सवार थे. उन्होंने आसानी से बाघ के दर्शन किए. बाघ को सड़क पर स्वच्छंद घूमता देख पर्यटक काफी रोमांचित नजर आए. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ की निगरानी शुरू की. त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ काफी देर तक पर्यटक वाहनों के आगे-आगे चलता रहा. जैसे बाघ सड़क पर कैट वॉक कर रहा हो, इस अद्भुत नजारे को देख पर्यटक और त्रिनेत्र गणेश दर्शन के लिए आने-जाने वाले श्रद्धालु काफी रोमांचित हो उठे.

पढ़ें: रणथंभौर में गश्त करते समय वनकर्मियों के सामने आया टाइगर, बाल-बाल बची जान, बाइक छोड़ जिप्सी में चढ़े

बुधवार को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के एक से पांच नंबर जोन में साप्ताहिक अवकाश था. इसके चलते इन जोन में सफारी बंद रही और पर्यटक सफारी पर नहीं जा सके. साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक रणथंभौर किला पहुंचे. वहीं, बुधवार होने के चलते रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं की भी काफी भीड़ थी और त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर पर्यटकों व श्रद्धालुओं के वाहनों की लगातार आवाजाही थी.

इसी दौरान त्रिनेत्र गणेश मार्ग स्थित आड़ा बालाजी के पास अचानक बाघ टी-2511 आ पहुंचा और मुख्य सड़क पर चहलकदमी करने लगा. बाघ के मुख्य सड़क पर चहलकदमी के चलते श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया. बाघ को वाहनों के आगे चलता देख पर्यटकों सहित श्रद्धालु काफी रोमांचित नजर आए. बाघ करीब एक घंटे तक मुख्य सड़क पर चहलकदमी करता रहा, उसके बाद उसने मुख्य सड़क स्थित गोमुखी की ओर रुख किया, जहां वह मुख्य सड़क के पास गोमुखी नाले में करीब एक से दो घंटे तक घूमता रहा.

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सुल्ताना का बेटा है युवा बाघ: मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम जहां बाघ की निगरानी करती रही, वहीं श्रद्धालुओं व पर्यटकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उनके आवागमन पर भी नजर रखती रही. बाघ टी-2511 बाघिन सुल्ताना का बेटा है और रणथंभौर का एक युवा बाघ है, जिसकी उम्र करीब साढ़े तीन साल है. बाघ टी-2511 अक्सर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर नजर आता रहता है. इससे पहले इसकी मां भी इसी मार्ग पर घूमती हुई नजर आती थी. अब बेटा भी मां के नक्शेकदम पर चल रहा है. बाघ का क्षेत्र (टेरिटरी) रणथंभौर के जोन नंबर एक में है, जो इसी इलाके में है. डीएफओ सिंह ने बताया कि यह वीडियो कल शाम का है, जब बाघ टी-2511 सड़क मार्ग पर आ गया था और उसके बाद उसने अपना रुख जंगल की ओर कर लिया. डीएफओ ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग की टीम लगातार ट्रैकिंग और निगरानी को लेकर सतर्क है.

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रण​थंभौर वन्यजीव अभयारण्य
RANTHAMBORE TIGER PARK

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