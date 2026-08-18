ETV Bharat / state

आबादी के पास दिनदहाड़े घोड़े को खींच ले गया विशालकाय बाघ, घटना से दहशत में लोग

रामनगर: नैनीताल के रामनगर के गर्जिया क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय टाइगर आबादी से सटे कॉर्बेट पार्क के जंगल से निकलकर हाईवे इलाके में दिनदहाड़े एक घोड़े को अपना निवाला बनाकर जंगल की ओर खींच ले गया. यह पूरी घटना दोपहर करीब 1:30 बजे झूला पुल चौराहे के समीप पूर्व में बनाए गए गर्जिया पर्यटन जोन के गेट के पास नेशनल हाईवे-309 की बताई जा रही है. घटना के बाद आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है.

बताया जा रहा है कि बाघ ने आबादी के बेहद करीब घोड़े पर हमला किया और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया, इस दौरान आसपास मौजूद लोगों की तेज आवाजें भी सुनाई दे रही थी. दिन के उजाले में आबादी के नजदीक बाघ की इस तरह मौजूदगी ने एक बार फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष की चिंता बढ़ा दी है. जिस स्थान पर यह घटना हुई है.

वह झूला पुल चौराहे के समीप होने के साथ ही आबादी से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है, यहां दिन के समय भी बड़ी संख्या में लोग आवाजाही करते हैं और स्थानीय लोग झूला पुल की तरफ आते-जाते रहते हैं. ऐसे में बाघ की मौजूदगी लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर गश्त बढ़ा दी है.