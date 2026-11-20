मां के सामने बेटे को घसीटकर ले गया बाघ, जंगल में मिला शव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
नैनीताल के तराई पश्चिमी फाटो वन क्षेत्र में बाघ के हमले में युवक की मौत, मां और चचेरे भाई के साथ गया था मवेशी चराने
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 7:40 PM IST
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे वन क्षेत्र तराई पश्चिमी में फिर से बाघ का आतंक देखने को मिला है. जहां रामनगर के फाटो वन गुज्जर खत्ते में मवेशियों को चराने गए एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया. फिर बाघ उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले गया. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों संग मिलकर सर्च अभियान चलाया. करीब दो घंटे तक जंगल में तलाश के बाद युवक का शव बरामद हुआ. जिससे परिवार में कोहराम मच गया.
अचानक बाघ ने किया हमला, फिर घसीटते हुए ले गया: जानकारी के मुताबिक, ढेला के फाटो वन गुज्जर खत्ता निवासी दिलशाद पुत्र मोहम्मद गुलाम मुस्तफा (उम्र 22 वर्ष) अपनी मां नूरजहां और चचेरे भाई इमरान के साथ घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मवेशियों को चराने गया था. इसी दौरान फाटो गुज्जर खत्ते में कॉर्बेट की एंटी पोचिंग चौकी के पास अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया, फिर घसीटकर जंगल के अंदर ले गया.
करीब दो घंटे बाद जंगल में मिला शव: वहीं, बेटे को घसीटता देख मां और अन्य लोगों के होश उड़ गए. उन्होंने जोर-जोर से शोर मचाया. शोर सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और वन विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और युवक की खोजबीन शुरू की. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दिलशाद का शव से बरामद हुआ.
"दिलशाद अपनी मां और चचेरे भाई के साथ डेरे घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मवेशियों को चरा रहा था. इसी दौरान सफारी कराई जाने वाली सड़क से निकलकर बाघ ने उस पर तेजी से हमला कर दिया और घसीटकर जंगल के अंदर ले गया. काफी तलाश के बाद दिलशाद का शव बरामद हुआ."- याकूब, दिलशाद के मामा
क्या बोले रेंज अधिकारी? वहीं, मामले में फाटो रेंज अधिकारी कृपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि,
"घटना उत्तरी फाटो बीट के कक्ष संख्या 43 की है. एक वन गुज्जर परिवार जंगल में अपने मवेशियों को चराने गया था. इसी दौरान बाघ ने उस पर हमला कर दिया. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम समेत आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई."- कृपाल सिंह बिष्ट, रेंज अधिकारी फाटो क्षेत्र
मुआवजे की कार्रवाई जारी: वहीं, तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर ने बताया कि मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है. परिवार में कोहराम मचा हुआ है.
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