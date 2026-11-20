ETV Bharat / state

मां के सामने बेटे को घसीटकर ले गया बाघ, जंगल में मिला शव, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

बाघ के हमले में युवक की मौत ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे वन क्षेत्र तराई पश्चिमी में फिर से बाघ का आतंक देखने को मिला है. जहां रामनगर के फाटो वन गुज्जर खत्ते में मवेशियों को चराने गए एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया. फिर बाघ उसे घसीटकर जंगल के अंदर ले गया. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों संग मिलकर सर्च अभियान चलाया. करीब दो घंटे तक जंगल में तलाश के बाद युवक का शव बरामद हुआ. जिससे परिवार में कोहराम मच गया.

अचानक बाघ ने किया हमला, फिर घसीटते हुए ले गया: जानकारी के मुताबिक, ढेला के फाटो वन गुज्जर खत्ता निवासी दिलशाद पुत्र मोहम्मद गुलाम मुस्तफा (उम्र 22 वर्ष) अपनी मां नूरजहां और चचेरे भाई इमरान के साथ घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मवेशियों को चराने गया था. इसी दौरान फाटो गुज्जर खत्ते में कॉर्बेट की एंटी पोचिंग चौकी के पास अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया, फिर घसीटकर जंगल के अंदर ले गया.