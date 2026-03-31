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अल्मोड़ा में लकड़ी लेने गए ग्रामीण को बाघ ने बनाया निवाला, पैर को छोड़कर खा चुका था पूरा धड़

अल्मोड़ा: उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अल्मोड़ा के सल्ट के मोहान रेंज में भी बाघ का आतंक छाया हुआ है. जहां तड़म (बेलम) गांव के एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी लेने गए थे. तभी बाघ ने उन्हें अपना निवाला बना डाला. इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है तो परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

लकड़ी लेने जंगल गए खीम सिंह को बाघ ने बनाया निवाला: जानकारी के मुताबिक, मंगलवार यानी 31 मार्च की सुबह 60 वर्षीय खीम सिंह लकड़ी लेने के लिए जंगल को गए थे. वो रोजना लकड़ी लेने जंगल जाया करते थे और 10 बजे तक वापस लौट आते थे, लेकिन मंगलवार को वो लकड़ी लेने के लिए जंगल तो गए, लेकिन 11 बजे तक वापस नहीं लौटे. जिस पर परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी.

पांव छोड़ कर पूरा धड़ खा चुका था बाघ: इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर उनकी खोज शुरू की. खोजबीन के दौरान रास्ते में उन्हें खून के धब्बे दिखाई दिए. जिसके बाद किसी अनहोनी की आशंका के साथ ग्रामीणों ने जंगल में खोजबीन तेज कर दी. इसी दौरान घने जंगल में ग्रामीणों को खीम सिंह का क्षत विक्षिप्त शव मिला. जिसमें पांव छोड़ कर धड़ पूरा खाया हुआ था.