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नैनीताल में शादी समारोह से लौट रहे युवक को बाघ ने मार डाला, चमोली में ग्रामीण पर गुलदार का हमला

नैनीताल में शादी समारोह से लौट रहे युवक को बाघ ने अपना शिकार बना लिया.चमोली में गुलदार के हमले में एक युवक जख्मी हो गया.

Nainital Tiger Killed Man
मृतक कमल सिंह (फाइल फोटो- Family Members)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 24, 2026 at 4:31 PM IST

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नैनीताल/चमोली: उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमलों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ताजा मामला नैनीताल और चमोली से सामने आया है. जहां नैनीताल के फतेहपुर रेंज में बाघ ने एक युवक की जान ले ली, तो वहीं चमोली के पोखरी विकासखंड में गुलदार के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और खौफ का माहौल है.

शादी समारोह से लौटते वक्त बाघ ने बनाया निवाला: नैनीताल जिले में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष थामने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला भदूनी गांव का है, जहां देर रात एक शादी से लौट रहे 30 वर्षीय कमल सिंह को बाघ ने खेत के पास अपना शिकार बना लिया. सुबह जब ग्रामीणों ने उनका क्षत-विक्षत शव देखा, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. जिले में यह घटना इकलौती नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है.

नैनीताल जिले में 2 दिन में दूसरा हमला: आंकड़े बताते हैं कि साल 2026 में अब तक जिले में बाघ और अन्य वन्यजीवों के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है. नैनीताल जिले में दो दिन के भीतर वन्यजीव हमले की यह दूसरी और एक महीने में तीसरी घटना है. लगातार बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, जहां जंगल और आबादी के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग को पहले से बाघ की मौजूदगी की जानकारी थी, इसके बावजूद न तो पर्याप्त गश्त बढ़ाई गई और न ही किसी ठोस कार्रवाई के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश की गई. यही वजह है कि अब लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है.

"बीती देर रात एक व्यक्ति को संभवतः वन्यजीव ने अपना निवाला बनाया है. मौके पर वन विभाग की टीम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पहुंचा हुआ है. यह युवक कल देर रात शादी बारात से गायब हुआ था, जिसका शव सुबह क्षत विक्षत हालत में मिला है. पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई है."- मंजूनाथ टीसी, एसएसपी, नैनीताल

चमोली के रौता गांव में गुलदार के हमले में युवक घायल: चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के रौता ग्राम पंचायत में गुलदार के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है.

गुलदार से मुकाबला कर बचाई अपनी जान: जानकारी के मुताबिक, रौता गांव के पास खेतों में काम कर रहे मोहित सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया. हमले में युवक के हाथ और पीठ पर गहरे नाखून के निशान आए हैं. बताया जा रहा है कि मोहित सिंह ने साहस दिखाते हुए गुलदार से मुकाबला किया और किसी तरह अपनी जान बचाई.

घटना के बाद घायल को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. थाला बैंड वार्ड के जिला पंचायत सदस्य बीरेंद्र राणा ने बताया कि क्षेत्र में पहले भी गुलदार की सक्रियता की सूचना वन विभाग को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

अब ग्रामीणों ने गांव में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग उठाई है, ताकि लोग सुरक्षित रूप से खेतों में काम कर सकें. वहीं, वन क्षेत्राधिकारी कपिल गुसाईं ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद विभाग अलर्ट है और उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है.

"गुलदार के हमले में युवक घायल हुआ है और उसके शरीर पर नाखून के निशान हैं. ग्रामीणों की मांग पर पिंजरा लगाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्राचार किया जाएगा. घायल को वन विभाग की ओर से 15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है."- सर्वेश दुबे, प्रभागीय वनाधिकारी, बदरीनाथ वन प्रभाग

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