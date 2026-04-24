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नैनीताल में शादी समारोह से लौट रहे युवक को बाघ ने मार डाला, चमोली में ग्रामीण पर गुलदार का हमला

नैनीताल/चमोली: उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमलों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ताजा मामला नैनीताल और चमोली से सामने आया है. जहां नैनीताल के फतेहपुर रेंज में बाघ ने एक युवक की जान ले ली, तो वहीं चमोली के पोखरी विकासखंड में गुलदार के हमले से एक ग्रामीण घायल हो गया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत और खौफ का माहौल है.

शादी समारोह से लौटते वक्त बाघ ने बनाया निवाला: नैनीताल जिले में मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष थामने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला भदूनी गांव का है, जहां देर रात एक शादी से लौट रहे 30 वर्षीय कमल सिंह को बाघ ने खेत के पास अपना शिकार बना लिया. सुबह जब ग्रामीणों ने उनका क्षत-विक्षत शव देखा, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. जिले में यह घटना इकलौती नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है.

नैनीताल जिले में 2 दिन में दूसरा हमला: आंकड़े बताते हैं कि साल 2026 में अब तक जिले में बाघ और अन्य वन्यजीवों के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है. नैनीताल जिले में दो दिन के भीतर वन्यजीव हमले की यह दूसरी और एक महीने में तीसरी घटना है. लगातार बढ़ती घटनाओं ने वन विभाग और सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है, जहां जंगल और आबादी के बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग को पहले से बाघ की मौजूदगी की जानकारी थी, इसके बावजूद न तो पर्याप्त गश्त बढ़ाई गई और न ही किसी ठोस कार्रवाई के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश की गई. यही वजह है कि अब लोगों का गुस्सा प्रशासन के खिलाफ खुलकर सामने आ रहा है.