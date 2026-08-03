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गढ़वा के जंगलों में बाघ की दस्तक, एक मवेशी को बनाया निवाला!

गढ़वाः जिला में भंडरिया थाना क्षेत्र के तेवाली गांव में बाघ ने दस्तक दी है. इस गांव के जंगल में चर रही एक पालतू भैंस पर बाघ ने हमला कर दिया और उसे अपना निवाला बना लिया. इस घटना से क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है. घटना जोन्हीखाड़-तेवाली जंगल स्थित नदी किनारे कोरेणडूबा के पास की बतायी जा रही है.

पीड़ित अर्जुन सिंह ने बताया कि रविवार की शाम करीब चार-पांच बजे चरने के दौरान उनकी भैंस जंगल की ओर चली गई थी और वापस नहीं लौटी. इसके बाद सोमवार से परिवार के सभी सदस्य लगातार जंगलों में उसकी तलाश कर रहे थे. काफी खोजबीन के बाद भैंस का शव जंगल में मिला.

शव की स्थिति देखकर प्रतीत हुआ कि बाघ ने उसे अपना शिकार बनाया है. वहीं मौके पर बाघ के पैर के निशान बने हुए हैं. इस घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. फॉरेस्टर कमलेश कुमार तुषार कुमार और उपेंद्र कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई.

इस घटना को लेकर साउथ डिवीजन डीएफओ एबीन बेनी अब्राहम ने बताया कि भैंस को बाघ ने मारकर उसे खाया है. वन विभाग की टीम इसकी जांच रही है. बाघ के पैरों के निशान मिले हैं. बाघ ने बहुत अंदर जंगल में जाकर शिकार किया है. पशु मालिक को मुआवजा दिया जाएगा.