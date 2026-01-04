ETV Bharat / state

कुमाऊं में एक हफ्ते के भीतर बाघ ने 3 लोगों को बनाया निवाला, इस बार मजदूर को मार डाला

रामनगर: उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में रामनगर में फिर से बाघ का हमला देखने को मिला है. जहां रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत देचोरी रेंज के पाटकोट क्षेत्र के भलोन गांव में बाघ ने एक मजदूर की जान ले ली. मजदूर मूल रूप से बिहार का रहने वाला था. जो सिंचाई विभाग के अंतर्गत चल रहे पाइपलाइन बिछाने के काम में रामनगर आया हुआ था.

बाघ ने मजदूर को मार डाला: जानकारी के मुताबिक, भलोन क्षेत्र में पूर्व प्रधान मनमोहन पाठक की गौशाला के पास यह मजदूर पाइपलाइन फिटिंग का काम कर रहा था. जहां रविवार शाम करीब 7 बजे अचानक जंगल से निकले बाघ ने उस पर हमला कर दिया. जिसके बाद उसे घसीट कर ले गया. जिसे देख अन्य मजदूरों के होश उड़ गए. उन्होंने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन बाघ ने उसे नहीं छोड़ा.

वहीं, इस घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में वन विभाग को बाघ के हमले की सूचना दी गई. सूचना मिलते ही रामनगर वन प्रभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों, पैदल दलों एवं ड्रोन की मदद से सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया. कुछ दूरी पर जंगल के भीतर मजदूर का शव बरामद कर लिया गया. शव मिलने के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल और ज्यादा बढ़ गया.

