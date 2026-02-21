ETV Bharat / state

जसपुर में बाघ का आतंक, घर से बाहर ही 15 साल के लड़के का किया शिकार, गांव में दहशत का माहौल

उत्तराखंड में वन्यजीवों का आतंक बड़ी समस्या बन चुका है. आए दिन लोग वन्यजीवों के हमलों में अपनी जान गंवा रहे है.

Etv Bharat
जसपुर में बाघ का आतंक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 21, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले में बाघ का आतंक देखने को मिला है. जसपुर में बाघ ने 15 साल के बच्चे का शिकार किया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची.

बाघ के हमले के ये पूरा मामला जसपुर क्षेत्र के ग्राम तीर्थ नगर में का है. बताया जा रहा है कि शनिवार 21 फरवरी को अमरीक सिंह उर्फ बब्बू (15) पुत्र छिन्दर सिंह अपने घर के बाहर पशुओं को चारा डाल रहा था. इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने अचानक उस पर हमला कर दिया. हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि किशोर को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

परिवार और आसपास के लोगों को जब घटना का पता चला तो इलाके में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने शोर मचाकर बाघ को भगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है.

अमरीक सिंह कक्षा 8वीं का छात्र था और परिवार का होनहार बच्चा बताया जा रहा है. गांव के लोग घटना से बेहद आक्रोशित और सहमे हुए हैं. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया.

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार बाघ को पकड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और पिंजरे लगाए जाने की तैयारी की जा रही है. साथ ही ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

जसपुर और आसपास के क्षेत्रों में पहले भी वन्यजीवों की आवाजाही की खबरें मिलती रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है. इस घटना ने एक बार फिर मानव-वन्यजीव संघर्ष के गंभीर पहलू को उजागर कर दिया है. फिलहाल प्रशासन और वन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और बाघ को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

पढ़ें---

TAGGED:

TIGER KILLED BOY IN JASPUR
BOY DIED IN TIGER ATTACK
बाघ ने लड़के को मार जसपुर
जसपुर में बाघ का आतंक
TIGER TERROR IN JASPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.