दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ ने किया 7 फीट लंबे अजगर का शिकार, देखें वीडियो

बाघ ने किया अजगर का शिकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व में रविवार को सफारी पर पहुंचे पर्यटकों को रोमांचक नज़ारा देखने को मिला. जंगल से निकले एक बाघ ने विशालकाय अजगर का शिकार कर लिया. बाघ के जबड़े में फंसा जिंदा अजगर फड़फड़ाता नजर आया, जिसे देखकर सफारी में मौजूद टूरिस्ट्स रोमांच से भर गये. इस नजारे का वीडियो सामने आया है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने कैमरे में कैद किया था. बाघ के जबड़े में 7 फीट लंबा अजगर: पलिया क्षेत्र में सफारी के दौरान यह वाकया हुआ. जंगल सफारी की गाड़ी के ड्राइवर मोनीष और गाइड राजू ने बताया कि बीते रविवार को वो पर्यटकों को लेकर जंगल भ्रमण पर निकले थे. बाघ ने किया अजगर का शिकार. (Video Credit: ETV Bharat) सफारी के दौरान अचानक झाड़ियों के बीच से एक बाघ निकलकर सामने आया. उसके जबड़े में करीब 7 फीट लंबा अजगर था. बाघ अजगर को मजबूती से पकड़े हुए जंगल की ओर घसीटता ले जा रहा था.