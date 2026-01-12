दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ ने किया 7 फीट लंबे अजगर का शिकार, देखें वीडियो
दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने कहा, यह नजारा दुर्लभ है. वैसे बाघ हिरण, सांभर, जंगली सूअर का ही शिकार करते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 7:52 PM IST
लखीमपुर खीरी: दुधवा टाइगर रिजर्व में रविवार को सफारी पर पहुंचे पर्यटकों को रोमांचक नज़ारा देखने को मिला. जंगल से निकले एक बाघ ने विशालकाय अजगर का शिकार कर लिया. बाघ के जबड़े में फंसा जिंदा अजगर फड़फड़ाता नजर आया, जिसे देखकर सफारी में मौजूद टूरिस्ट्स रोमांच से भर गये. इस नजारे का वीडियो सामने आया है, जिसे दुधवा टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने कैमरे में कैद किया था.
बाघ के जबड़े में 7 फीट लंबा अजगर: पलिया क्षेत्र में सफारी के दौरान यह वाकया हुआ. जंगल सफारी की गाड़ी के ड्राइवर मोनीष और गाइड राजू ने बताया कि बीते रविवार को वो पर्यटकों को लेकर जंगल भ्रमण पर निकले थे.
सफारी के दौरान अचानक झाड़ियों के बीच से एक बाघ निकलकर सामने आया. उसके जबड़े में करीब 7 फीट लंबा अजगर था. बाघ अजगर को मजबूती से पकड़े हुए जंगल की ओर घसीटता ले जा रहा था.
रविवार को टूरिस्ट्स को दिखा नजारा: इस नजारे को देखकर ड्राइवर और गाइड ने तुरंत गाड़ी रोक दी, ताकि पर्यटक सुरक्षित दूरी से यह नजारा देख सकें. बाघ अजगर को लेकर थोड़ी दूरी तक गया और फिर वहीं बैठकर उसे खाने लगा. जंगल में शिकार और शिकारी के इस संघर्ष को देखकर पर्यटक चौंक गए. कई पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में इस पल को कैद किया.
दुधवा टाइगर रिजर्व स्टाफ ने शूट किया वीडियो: दुधवा टाइगर रिजर्व के स्टाफ ने भी यह वीडियो शूट, जो अब चर्चा में है. दुधवा टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर जगदीश आर ने बताया कि यह नजारा बेहद दुर्लभ है. आमतौर पर बाघ हिरण, सांभर, जंगली सूअर जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, लेकिन अजगर जैसे विशाल सरीसृप का शिकार बहुत कम देखने को मिलता है. पर्यटकों के लिए यह पहली बार दिखने वाला नजारा था.
सफारी में शामिल पर्यटक राजकुमार, संतोष कुमार, धीरज और गौरव ने बताया कि यह अनुभव उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया. उन्होंने कहा कि जंगल में बाघ को इतने करीब से शिकार करते देखना रोमांच और डर दोनों से भर देने वाला था.
यह भी पढ़ें- शादी के 17 साल बाद प्रेमी संग भागी पत्नी, पति ने पुलिस के सामने मारी गोली