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पहाड़ियों पर बनाई टाइगर हिल, गोलियों की जगह छोड़ी गई 'बीज बॉल', हरियाली में होंगी परिवर्तित

आयोजन में फायरिंग गोलियों की जगह 2000 से अधिक सीड्स बॉल दागी गई.

Tiger Hill recreated on the hills
पहाड़ियों पर बनाई टाइगर हिल (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 1:50 PM IST

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जोधपुर: कारगिल विजय दिवस के मौके पर रविवार को शहर मेहरानगढ़ के पास स्थित पहाड़ियों पर कारगिल युद्ध का प्रदर्शन किया गया. करीब 8 किमी फैली पहाड़ियों पर जगज–जगह चौकियां बनाई गई. यहां टाइगर हिल सहित दूसरे पॉइंट क्रिएट किए गए. क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित इस आयोजन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय मंत्री गजेंद सिंह शेखावत, राज्य विधानसभा के मुख्य सचेतक जागेश्वर गर्ग और पूर्व सैनिक परिषद के गौरव सैनिक शामिल हुए.

युद्ध जैसे जीवंत प्रदर्शन में बंदूकों से गोलियों की बजाय 'बीज बॉल' छोड़ी गई, जो आने वाले समय में जहां-जहां गिरी, वहां हरियाली फैलाएगी. कार्यक्रम के संयोजक नवीन मोहनोत ने बताया कि इसमें करीब 1000 युवाओं ने भाग लिया. जिसमें एनसीसी कैडेट्स, बीएसएफ जवान, नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स और एनआईएफ अन्य युवा शामिल हुए. इन पहाड़ियों को कारगिल युद्ध की प्रमुख चोटियों टाइगर हिल, तोलोलिंग, चोरबाटला, जुबेर हिल आदि का नाम देकर प्रतीकात्मक निर्धारण किया गया है.

पहाड़ियों में किया युद्ध जैसे जीवंत प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)

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एनसीसी कैडेट्स ने दिखाया जोश: इस आयोजन में एनसीसी कैडेट्स की राज राइफल बटालियन की भूमिका खास रही. उन्होंने उत्साह से ऊंची चोटियों को उत्साह से फतह किया. उन्होंने बताया कि 1999 की जंग में हमारे कई सैनिक शहीद हुए थे. पूर्व सैनिक परिषद के अध्यक्ष मेजर नरपत सिंह ने बताया कि कारगिल युद्ध जब शुरू हुआ था, तब दुनिया के कई युद्ध रणनीतिकारों ने कहा था कि भारत के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि दुश्मन बहुत ऊंचाई पर था. लेकिन भारतीय सेवा ने अपने शौर्य से सबको हराया और 27 चोटियों को मुक्त करवाया था.

Cadets climbing the hill
पहाड़ पर चढ़ते कैडेट्स (ETV Bharat Jodhpur)

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Cadets climbing the hill and advancing towards the enemy
पहाड़ी पर चढ़ दुश्मन की ओर बढ़ते कैडेट्स (ETV Bharat Jodhpur)

फायरिंग में बरसी सीड बॉल, पहाड़ों में होगी हरियाली: आयोजन में फायरिंग गोलियों की जगह 2000 से अधिक सीड्स बॉल दागी गई. जो आने वाले समय में हरियाली में परिवर्तित हो जाएगी. इस मौके पर क्रीड़ा भारती द्वारा गौरव सेनानियों और शहीद परिवारों का भी सम्मान किया गया. राज्यपाल ने इस आयोजन को सराहा. जोड़ेश्वर गर्ग ने कहा कि क्रीड़ा भारती युवाओं का संगठन है, जो जोश भरता है. यह आयोजन हमारी युवा पीढ़ी को सेना में शौर्य से परिचित करवाती है.

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