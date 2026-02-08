ETV Bharat / state

बगहा में बाघ की दहशत, VTR से भटककर गांव की ओर आया बाघ

बगहा में बाघ का पदचिह्न मिले हैं. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम बाघ की खोज में जुट गयी है.

बगहा में बाघ की दहशत (ETV Bharat)
Published : February 8, 2026 at 1:51 PM IST

बगहा: बिहार के बगहा में बाघ का पदचिह्न मिलने से ग्रामीणों में दहशत है. जिले के रामनगर प्रखंड के भावल पीपरा सरेह क्षेत्र में बाघ का पदचिह्न देखे गए हैं. जानकारी के अनुसार खेत और आसपास के सड़कों पर पदचिह्न मिले हैं. इसके बाद वन विभाग टीम सतर्क हो गयी है और बाघ की खोजबीन की जा रही है.

स्थानीय लोगों को दिखा पदचिह्न: रामनगर के धनरपा के रहने वाले किसान धर्मेंद्र साह के अनुसार जब वे खेत में जा रहे थे, उस वक्त उन्हें बाघ के पदचिह्न दिखाई दिए. उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. वन विभाग ने बाघ के ही पदचिह्न होने की पुष्टि की है.

4-5 दिन पहले बाघ दिखा था. अभी खेत में काम करने के लिए आए थे तो उसके पैर के निशान देखे गए हैं. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी है. वन विभाग की टीम आकर जांच कर रही है." -धर्मेंद्र साह, किसान

वन विभाग ने की पुष्टि: वन विभाग के वनरक्षी अजय कुमार, राहुल कुमार और सोनू कुमार मौके पकर पहुंचक जांच-पड़ताल की. उन्होंने बताया कि ये बाघ के ही पदचिह्न हैं, इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी गयी है. इसके साथ ही आसपास के लोगों को सतर्क किया गया है. इलाके में निगरानी बढ़ाई गयी है.

रेस्क्यू करने की तैयारी: वन विभाग के अनुसार लोगों की सुरक्षा के लिए बाघ को रेस्क्यू करने की योजना तैयार की जा रही है. लोगों से अकेले खेत में जाने की मनाही है. खासकर रात के समय घर से निकलने से साफ मना कर दिया गया है. गांव के लोग भी अपने बच्चों को घर से निकलने पर रोक लगा दी है.

सतर्क रहने की अपील: इधर, पूरे मामले में रेंजर संजीव कुमार ने बताया कि वन विभाग की टीम मौके पर गयी है. स्थिति का जायजा ले रही है. इस क्षेत्र में बाघ के पदचिह्न मिले हैं, उस इलाके में गश्त की जा रही है. लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गयी है. जल्द ही बाघ को रेस्क्यू कर लिया जाएगा.

बगहा में बाघ की रेस्क्यू करती वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

"वन कर्मियों की टीम लगातार मॉनिटरिंग में जुटी हुई है. प्रयास है कि बाघ को वापस जंगल की तरफ मोड़ दिया जाए. आम जनों से अपील है कि जब तक अति आवश्यक ना हो सरेह की तरफ ना जाएं. बाघ संबंधित कोई भी सूचना हो तो वन विभाग को सूचित करें." -संजीव कुमार, रेंजर, रघिया वन क्षेत्र

VTR बाघ का निवास: पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में बाघों की संख्या 59 के आसपास है. कई बार ऐसा होता है कि बाघ शिकार करने के दौरान भटक कर गांव की तरफ आ जाता है. इससे पहले भी कई बार जिले के ग्रामीण इलाकों में बाघ देखे गए हैं.

