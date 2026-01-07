ETV Bharat / state

बांधवगढ़ से टाइगर फरार, वन विभाग में हड़कंप, चप्पे-चप्पे में खोज रही टीमें

बांधवगढ़ में एनक्लोजर से फरार हुआ शावक, बड़े एनक्लोजर में शिफ्ट करने की थी तैयारी, मौका पाकर गायब

BANDHAVGARH TIGER RESERVE UPDATE
बांधवगढ़ से टाइगर फरार, वन विभाग में हड़कंप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 2:30 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 2:38 PM IST

उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक टाइगर के फरार होने से हड़कंप मच गया है. वन विभाग की टीम को कुछ महीने पहले दो अनाथ बाघ शावक मिले थे, जिनके परिवार का पता नहीं चल पाया था. इसके बाद इन्हें एंक्लोजर में रखकर रिवाइव किया जा रहा था. रिवाइल्ड प्रॉसेस के बाद दोनों शावकों को बड़े एंक्लोजर में शिफ्ट करने की योजना थी, तभी एक बाघ शावक एनक्लोजर से फरार हो गया है, जिसकी तलाश अब बांधवगढ़ की टीम चप्पे चप्पे में कर रही है.

एनक्लोजर से कैसे फरार हुआ बाघ शावक?

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय ने बताया, '' उमरिया के वन परिक्षेत्र से रेस्क्यू कर दो शावकों को वन परिक्षेत्र ताला की बीट बठान में लाया गया था. यहां स्थित एंक्लोजर में पालन पोषण के लिए दोनों को रखा गया था, अब इन बाघ शावकों को बड़े एंक्लोजर में शिफ्ट करना था, शिफ्टिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंक्लोजर में एक केज लगाया गया था, जिसका सहारा लेकर एक बाघ शावक 5 जनवरी शाम 6:30 बजे के करीब एंक्लोजर से बाहर निकल गया.''

TIGER ESCAPED FROM BANDHAVGARH
जानें कैसे एनक्लोजर से फरार हुआ बाघ शावक (Etv Bharat)

क्षेत्र संचालक ने बताया कि बाघ शावक के एंक्लोजर के बाहर निकलने के बाद अब इस शावक की तलाश जंगल के चप्पे-चप्पे में की जा रही है, हाथी, पेट्रोलिंग वाहनों और गश्ती दल की मदद से आसपास के क्षेत्र में सघन सर्चिंग का कार्य जारी है.

TIGER CUB ESCAPED FROM BANDHAVGARH
बांधवगढ़ में एनक्लोजर में रखे गए थे दो शावक (Etv Bharat)

कब मिले थे शावक?

10 अक्टूबर को पनपथा बफर क्षेत्र की सलखनिया बीट के कक्ष क्रमांक 601 में ये शावक मिले थे. शावक एक गिरे हुए पेड़ के खोल के हिस्से में मिले थे, कई घंटे तक टीम ने आसपास की निगरानी की थी, कई घंटे तक टीम ने बाघ शावकों की मां के लौटने का इंतजार भी किया था, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो इन दोनों बाघ शावकों का रेस्क्यू किया गया और फिर इन्हें सालखानिया बीट से रेस्क्यू किया गया. इन दोनों शावकों को रिवाइल्ड करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

टाइगर को चप्पे-चप्पे में खोज रही टीमें (Etv Bharat)

क्या है रिवाइल्ड प्रोसेस?

रिवाइल्ड प्रक्रिया में किसी शावक का पालन इस हिसाब से होता है कि उसको आगे जंगल में छोड़ा जा सके, ये काम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के नियमों के अनुसार किया जाता है. इस प्रक्रिया के तहत बाघ के शावक को उसी तरह पालना होता है, जैसे उसकी मां उसका पालन-पोषण करती है. उन्हें बाड़े में उसी तरह का माहौल देना होता है, जैसे खुले जंगल में होता है, उनकी ट्रेनिंग भी उसी तरह से कराई जाती है जैसे एक मादा बाघ अपने शावकों की ट्रेनिंग कराती है. इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उन्हें किसी भी प्रकार से अपने बीच मानवीय हस्तक्षेप महसूस न हो, भोजन देते समय ऐसा माहौल बनाया जाता है, जैसे उनके सामने कोई शिकार खुद चलकर आ रहा है, लगभग 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब ये शावक जंगल में स्वतंत्र रूप से रहने लायक हो जाते हैं तो फिर इनको छोड़ दिया जाता है.

